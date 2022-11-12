Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Agustin Alvarez нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

46' Траоре Хамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Команда Болонья играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Тольян Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Домингес Николас пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

45' Ликояннис Хараламбос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Ликояннис Хараламбос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ликояннис Хараламбос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Ликояннис Хараламбос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Арнаутович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Команда Болонья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Эбишер Мишель забивает с правой ноги!

30' Лукуми Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

28' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сассуоло

27' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Траоре Хамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Пинамонти Андреа пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

25' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Фраттези Давиде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Сумаоро Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сассуоло

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Болонья

17' Оооо... вот это был удар! Лорьенте Арман должен был забить с этой позиции.

17' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Сумаоро Адама получил желтую карточку от судьи

16' Оооо... вот это был удар! Рожерио да Силва должен был забить с этой позиции.

15' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

14' Медель Гари из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Эбишер Мишель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Оооо... вот это был удар! Арнаутович Марко должен был забить с этой позиции.

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Арнаутович Марко из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Домингес Николас из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Ликояннис Хараламбос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Ликояннис Хараламбос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Болонья начинает с центра поля