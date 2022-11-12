Тур: 15. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Пеццуто Ивано
0'
16' Желтая карточкаСумаоро Адама
1:0
30' ГолЭбишер Мишель
2:0
51' ГолАрнаутович Марко
3:0
78' ГолФергюсон Льюис
90'+4
Ход матча
16'
30'
1:0
51'
78'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
26
Лукуми
Джон
17
Медель
Гари
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Сассуоло
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.44
Среднее время на гол
81
62
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
60
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.53
|Фергюсон Льюис
|3
|0.2
|Барроу Муса
|2
|0.13
|Сориано Роберто
|1
|0.07
|Орсолини Риккардо
|1
|0.07
|Пош Штефан
|1
|0.07
|Домингес Николас
|1
|0.07
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.07
|Эбишер Мишель
|1
|0.07
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.27
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.2
|Лорьенте Арман
|2
|0.13
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.07
|Торстведт Кристиан
|1
|0.07
|Альварес Агустин
|1
|0.07
|Берарди Доменико
|1
|0.07
|Харрауи Абдау
|1
|0.07
|Антист Жанис
|1
|0.07
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Орсолини Риккардо
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Лорьенте Арман
|2
|1
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Нето Руан
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Болонья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
5
9
Болонья
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сассуоло
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
3
43%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
5
33%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
7
30%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0
Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1
Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1
Результаты матчей
Болонья
Сассуоло
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Болонья
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
68
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|12.
|Эмполи
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|15.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|16.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 22
|13
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Болонья
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|15.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 3:0 Сассуоло
Исход игры
Болонья
65.1% (84)
Ничья
31.8% (41)
Сассуоло
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.93% (58)
Меньше
52.07% (63)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Болонья
38% (49)
1:1 Ничья
27.1% (35)
1:0 Болонья
15.5% (20)
2:0 Болонья
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Сассуоло
1.6% (2)
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