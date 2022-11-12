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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пеццуто Ивано
Болонья
3:0
Конец матча
Сассуоло
0'
16' Желтая карточка
Сумаоро Адама
1:0
30' Гол
Эбишер Мишель
2:0
51' Гол
Арнаутович Марко
3:0
78' Гол
Фергюсон Льюис
90'+4

Ход матча

16'
Сумаоро Адама
 
30'
Эбишер Мишель
(Лукуми Джон)
1:0
46'
 
Энрике Матеус
Торстведт Кристиан
51'
Арнаутович Марко
(Сориано Роберто)
2:0
54'
 
Берарди Доменико
Обьянг Педро
54'
 
Альварес Агустин
Траоре Хамед
66'
 
Кирьякопулос Георгиос
Тольян Йереми
68'
Орсолини Риккардо
Эбишер Мишель
 
77'
Моро Никола
Медель Гари
 
78'
Фергюсон Льюис
(Домингес Николас)
3:0
82'
 
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
84'
Барроу Муса
Арнаутович Марко
 
84'
Хоакин Соса
Сумаоро Адама
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 129
Болонья 65.1% (84)
X 31.8% (41)
Сассуоло 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
17
Медель
Гари
19
Фергюсон
Льюис
20
Эбишер
Мишель
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
9
Арнаутович
Марко
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Айхан
Кан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
14
Обьянг
Педро
42
Торстведт
Кристиан
23
Траоре
Хамед
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Болонья
4-2-3-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Сассуоло

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:3
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.44

Среднее время на гол

81
62

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.53
Фергюсон Льюис 3 0.2
Барроу Муса 2 0.13
Сориано Роберто 1 0.07
Орсолини Риккардо 1 0.07
Пош Штефан 1 0.07
Домингес Николас 1 0.07
Зиркзее Джошуа 1 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.07
Эбишер Мишель 1 0.07
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.27
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.2
Лорьенте Арман 2 0.13
Кирьякопулос Георгиос 1 0.07
Торстведт Кристиан 1 0.07
Альварес Агустин 1 0.07
Берарди Доменико 1 0.07
Харрауи Абдау 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 4 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Орсолини Риккардо 2 1
Домингес Николас 3 0
Лукуми Джон 3 0
Мотта Тьяго 2 0
Сансоне Никола 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Лорьенте Арман 2 1
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Болонья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сассуоло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

5
9
Болонья
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сассуоло
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
3
43%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
5
33%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
6
32%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
7
30%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
3
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0
Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1
Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1

Результаты матчей

Болонья
Сассуоло

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
12. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
14. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
16. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
11. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
12. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
14. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
15. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
16. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • 93'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Пош Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Контроль мяча: Болонья: 52%, Сассуоло: 48%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Болонья 65.1% (84)
    X 31.8% (41)
    Сассуоло 3.1% (4)
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    Прогнозы на матч Болонья 3:0 Сассуоло

    Исход игры
    Болонья
    65.1% (84)
    Ничья
    31.8% (41)
    Сассуоло
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.93% (58)
    Меньше
    52.07% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    76.86% (93)
    Нет
    23.14% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    38% (49)
    1:1 Ничья
    27.1% (35)
    1:0 Болонья
    15.5% (20)
    2:0 Болонья
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Сассуоло
    1.6% (2)
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