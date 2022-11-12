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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Шарлеруа
 
Прерван
Мехелен
16
Коффи
Херве
31
Martin
Wasinski
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
38
Jackson
Tchatchoua
7
Мбенза
Исаак
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
18
Хейманс
Дан
8
Голизадех
Али
45
Nadir
Benbouali
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
66
Верстрате
Биргер
16
Схоофс
Роб
6
Ван
Хеке
Яннес
22
Да
Крус
Алессио
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
Шарлеруа
3-4-2-1
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Шарлеруа
Мехелен

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

31 матч

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
3:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:2
ТМК
0:2
ПДА
0:1
ПДА
3:3
ТМС
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ТМК
0:3
ЛП
4:0
ЛП
2:3
ЛП
3:2
ЛП
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:2

Голы

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.44
1.61

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
0.85

Среднее время на гол

75
106

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.32
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

68
69

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 5 (1) 0.29
Мориока Риота 3 0.18
Anass Zaroury 2 0.12
Nadir Benbouali 2 0.12
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.12
Зоргане Адем 1 0.06
Нкуба Кен 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Кайембе Йорис 1 0.06
Голизадех Али 1 0.06
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Баджи Юссуф 1 0.06
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.29
Хайреманс Джеффри 4 0.24
Нгой Жульен 3 (1) 0.18
Уолш Сэнди 2 0.12
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.12
Пейре Тибо 2 0.12
Milan Robberechts 2 0.12
Да Крус Алессио 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Воутерс Дрис 0 0
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 0
Нкуба Кен 4 0
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зоргане Адем 1 1
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Nadir Benbouali 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болинголи-Мбомбо Боли 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Уолш Сэнди 3 0
Верстрате Биргер 1 1
Бейтс Дэвид 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Ван Хеке Яннес 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Результаты матчей

Шарлеруа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
3
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Мехелен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

5
12
Шарлеруа
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Мехелен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
27%
6
38%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Забито

23
23
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
7
30%
5
22%
76-90

Пропущено

28
31
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
18%
1
3%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
5
18%
9
29%
29%
61-75
7
25%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0
Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1
Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0

Результаты матчей

Шарлеруа
Мехелен

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шарлеруа
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
8. Серкль Брюгге 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 23 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 31 18
14. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
15. Эйпен 17 5 1 11 24 - 38 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 23 - 40 13
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 13 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 9 2 1 6 15 - 28 7
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 9 2 1 6 14 - 24 7
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Вестерло Фостер Лайл 8 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Илаймахаритра Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Мехелен
3.15
3.75
3.55
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