Тур: 17. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
Ход матча
45'
52'
1:0
16
Коффи
Херве
18
Хейманс
Дан
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
10
Маледе
Йонас
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
25 Марк ДамьенНападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
История личных встреч
Шарлеруа
Мехелен
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
31 матч
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.44
1.61
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.85
Среднее время на гол
75
106
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.32
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
68
69
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|5 (1)
|0.29
|Мориока Риота
|3
|0.18
|Anass Zaroury
|2
|0.12
|Nadir Benbouali
|2
|0.12
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.12
|Зоргане Адем
|1
|0.06
|Нкуба Кен
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Голизадех Али
|1
|0.06
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.06
|Бессиль Лоик
|1
|0.06
|Баджи Юссуф
|1
|0.06
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.29
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.24
|Нгой Жульен
|3 (1)
|0.18
|Уолш Сэнди
|2
|0.12
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.12
|Пейре Тибо
|2
|0.12
|Milan Robberechts
|2
|0.12
|Да Крус Алессио
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Воутерс Дрис
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Нкуба Кен
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Nadir Benbouali
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болинголи-Мбомбо Боли
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Верстрате Биргер
|1
|1
|Бейтс Дэвид
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Ван Хеке Яннес
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Результаты матчей
Шарлеруа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мехелен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
3
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Мехелен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
5
12
Шарлеруа
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Мехелен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
5
50%
4
25%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
27%
6
38%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Забито
23
23
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
7
30%
5
22%
76-90
Пропущено
28
31
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
18%
1
3%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
5
18%
9
29%
29%
61-75
7
25%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0
Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Темсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1
Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0
Результаты матчей
Шарлеруа
Мехелен
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шарлеруа
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
44
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
610
79
214
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|14.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|15.
|Эйпен
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|6.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|9
|2
|1
|6
|14 - 24
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Вестерло
|Фостер Лайл
|8 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5