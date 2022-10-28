Тур: 16.
0:0
Первый тайм: 9'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Грузнов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Алиев КамранНападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Шинник
Арсенал Тула
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4 (1)
|0.25
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.19
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.13
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.13
|Кулишев Артём
|2
|0.13
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.06
|Зинков Вячеслав
|1
|0.06
|Батютин Андрей
|1
|0.06
|Соколов Игорь
|1
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|7
|0.44
|Панченко Кирилл
|6 (2)
|0.38
|Ткачёв Сергей
|3
|0.19
|Алиев Камран
|2
|0.13
|Григалава Гиа
|1
|0.06
|Померко Алексей
|1
|0.06
|Яковлев Михаил
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Кайнов Максим
|1
|0.06
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|4
|2
|Батютин Андрей
|4
|0
|Осипов Евгений
|3
|0
|Зинков Вячеслав
|3
|0
|Савинов Андрей
|1
|1
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Покидышев Николай
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Панченко Кирилл
|2
|1
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Григалава Гиа
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Насыров Исламжан
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
12
11
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
2
9%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
6
26%
76-90
Пропущено
16
17
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
25%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1
Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|2.
|Балтика
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 12
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|5.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|6.
|Рубин
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 18
|26
|7.
|Волгарь
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 11
|22
|9.
|Шинник
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|13 - 13
|21
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 16
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 20
|16
|14.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 20
|16
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 26
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шинник
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|2.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|3.
|Енисей
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|6.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 10
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|4.
|Акрон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Шинник
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
Прогнозы на матч Шинник 0:0 Арсенал Тула
Исход игры
Шинник
32.1% (45)
Ничья
37.9% (53)
Арсенал Тула
30% (42)
Тотал 2.5
Больше
39.37% (50)
Меньше
60.63% (77)
Обе команды забьют
Да
76.38% (97)
Нет
23.62% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (47)
1:2 Арсенал Тула
20% (28)
1:0 Шинник
14.3% (20)
2:1 Шинник
12.9% (18)
0:1 Арсенал Тула
5.7% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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