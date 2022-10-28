Первый тайм

8' Хабибов зацепил сзади Семёнова в районе центрального круга, зафиксировано небольшое нарушение правил.

7' Хабибов не успел к мячу впереди на левом краю, и теперь вратарь "Шинника" выбьет мяч от своих ворот.

7' Гонгапшев лежит на газоне и получает медицинскую помощь.

6' Насыров, возможно, сфолил против Гонгапшева на левом фланге обороны, но судья свисток не дал.

5' Григалава уронил находившегося без мяча Грузнова, чтобы тот не выбежал на простор в центре поля. Жёлтая карточка.

4' Насыров послал передачу по левому полуфлангу на Хабибова, а борьбу за мяч у того выиграл Семёнов.