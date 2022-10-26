  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 16.
Шинник
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 45
Шинник 31.1% (14)
X 33.3% (15)
Арсенал Тула 35.6% (16)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шинник
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 (1) 0.27
Гонгапшев Альбек 3 0.2
Низамутдинов Эльдар 2 0.13
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.13
Кулишев Артём 2 0.13
Самойлов Дмитрий 1 0.07
Зинков Вячеслав 1 0.07
Батютин Андрей 1 0.07
Соколов Игорь 1 0.07
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 7 0.47
Панченко Кирилл 6 (2) 0.4
Ткачёв Сергей 3 0.2
Алиев Камран 2 0.13
Григалава Гиа 1 0.07
Померко Алексей 1 0.07
Яковлев Михаил 1 0.07
Хабибов Ансор 1 0.07
Кайнов Максим 1 0.07

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 4 2
Батютин Андрей 4 0
Осипов Евгений 3 0
Зинков Вячеслав 3 0
Савинов Андрей 1 1
Самойлов Дмитрий 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Кулишев Артём 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Покидышев Николай 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 3 1
Луценко Евгений 4 0
Панченко Кирилл 2 1
Мануйлов Роман 3 0
Григалава Гиа 2 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Насыров Исламжан 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

12
11
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
2
9%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
6
26%
76-90

Пропущено

16
17
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
25%
2
12%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - КАМАЗ 1:0 Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1
Алания - Шинник 3:1 Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0
Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
2. Балтика Заявка 15 7 7 1 25 - 16 28
3. КАМАЗ Заявка 15 7 5 3 20 - 12 26
4. Енисей Заявка 15 7 5 3 23 - 17 26
5. Рубин Заявка 15 7 5 3 27 - 18 26
6. Арсенал Тула Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Волгарь Заявка 15 6 5 4 15 - 12 23
8. Нефтехимик Заявка 15 6 4 5 15 - 11 22
9. Динамо Махачкала Заявка 15 5 6 4 13 - 13 21
10. Шинник Заявка 15 6 3 6 17 - 16 21
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. ФК Кубань Заявка 15 4 4 7 15 - 16 16
13. Уфа Заявка 15 4 4 7 11 - 20 16
14. Акрон Заявка 15 3 7 5 12 - 20 16
15. Велес Москва Заявка 15 4 1 10 12 - 26 13
16. Краснодар-2 Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
17. Родина Москва Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
18. Волга Ульяновск Заявка 15 1 5 9 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
2. Енисей Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Шинник Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
5. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
6. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
7. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
8. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
9. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
10. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
11. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
12. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
13. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 7 0 2 5 1 - 10 2
18. Родина Москва Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
6. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
7. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
9. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
11. Уфа Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Волгарь Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
16. Волга Ульяновск Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Алания Галоян Артур 6
Алания Машуков Ислам 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! В 16-м туре Первой лиги России ярославский "Шинник" сыграет на своём поле с тульским "Арсеналом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 45
Шинник 31.1% (14)
X 33.3% (15)
Арсенал Тула 35.6% (16)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шинник - Арсенал Тула онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Прогнозы на матч Шинник - Арсенал Тула

Исход игры
Шинник
31.1% (14)
Ничья
33.3% (15)
Арсенал Тула
35.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (19)
Меньше
54.76% (23)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (14)
1:2 Арсенал Тула
22.2% (10)
2:1 Шинник
17.8% (8)
0:1 Арсенал Тула
8.9% (4)
1:0 Шинник
8.9% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шинник
Арсенал Тула
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 