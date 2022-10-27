Тур: 16.
История личных встреч
Алания
Акрон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|6
|0.4
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.4
|Багаев Алан
|3
|0.2
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.2
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.13
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.13
|Засеев Азамат
|1
|0.07
|Качмазов Сослан
|1
|0.07
|Корян Аршак
|1
|0.07
|Хосонов Хетаг
|1
|0.07
|Хугаев Алан
|1
|0.07
|Мазурин Андрей
|1
|0.07
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.07
|Кочиев Хетаг
|1
|0.07
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|3
|0.2
|Чудин Иван
|2
|0.13
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.13
|Килин Антон
|1
|0.07
|Рогач Иван
|1
|0.07
|Гираев Карим
|1
|0.07
|Марухин Владимир
|1
|0.07
|Базелюк Константин
|1 (1)
|0.07
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Кочиев Хетаг
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|4
|0
|Полубояринов Данил
|2
|1
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Волков Сергей
|2
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Рогач Иван
|2
|0
|Шакуро Павел
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Песегов Евгений
|1
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Зуев Илья
|1
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Матвеев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
6
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
4
67%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
8
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
31
12
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
6
19%
5
42%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
9
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
6
30%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
3
27%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3
Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Акрон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1
Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|2.
|Балтика
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 12
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 17
|26
|5.
|Рубин
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 18
|26
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 17
|25
|7.
|Волгарь
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 11
|22
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|13 - 13
|21
|10.
|Шинник
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 16
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 20
|16
|14.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 20
|16
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 26
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 21
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|2.
|Енисей
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|3.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Шинник
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|5.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 10
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|4.
|Акрон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|9.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Волгарь
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|6
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
Прогнозы на матч Алания - Акрон
Исход игры
Алания
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Акрон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
33.33% (13)
Нет
66.67% (26)
Популярный счёт
2:0 Алания
27.9% (12)
2:1 Алания
20.9% (9)
1:0 Алания
18.6% (8)
3:0 Алания
9.3% (4)
3:1 Алания
7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!