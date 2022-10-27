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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 16.
Алания
 
Позже
Акрон
Прогнозы 43
Алания 95.3% (41)
X 4.7% (2)
Акрон 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Акрон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 6 0.4
Машуков Ислам 6 (1) 0.4
Багаев Алан 3 0.2
Гиоргобиани Николай 3 0.2
Петров Максим Вячеславович 2 0.13
Хабалов Алан 2 (1) 0.13
Засеев Азамат 1 0.07
Качмазов Сослан 1 0.07
Корян Аршак 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 0.07
Хугаев Алан 1 0.07
Мазурин Андрей 1 0.07
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Кочиев Хетаг 1 0.07
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 3 0.2
Чудин Иван 2 0.13
Савичев Константин 2 (1) 0.13
Килин Антон 1 0.07
Рогач Иван 1 0.07
Гираев Карим 1 0.07
Марухин Владимир 1 0.07
Базелюк Константин 1 (1) 0.07

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Кочиев Хетаг 4 0
Хосонов Хетаг 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 0
Полубояринов Данил 2 1
Bart Eduardovich 1 1
Волков Сергей 2 0
Чудин Иван 2 0
Рогач Иван 2 0
Шакуро Павел 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Песегов Евгений 1 0
Палиенко Максим 1 0
Зуев Илья 1 0
Ходжаниязов Джамалдин 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Матвеев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
6
40%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
4
67%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
8
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

31
12
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
6
19%
5
42%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
9
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
6
30%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
3
27%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3
Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2
Акрон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Акрон - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1
Нефтехимик - Акрон 0:1 Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
2. Балтика Заявка 15 7 7 1 25 - 16 28
3. КАМАЗ Заявка 15 7 5 3 20 - 12 26
4. Енисей Заявка 15 7 5 3 23 - 17 26
5. Рубин Заявка 15 7 5 3 27 - 18 26
6. Арсенал Тула Заявка 15 7 4 4 23 - 17 25
7. Волгарь Заявка 15 6 5 4 15 - 12 23
8. Нефтехимик Заявка 15 6 4 5 15 - 11 22
9. Динамо Махачкала Заявка 15 5 6 4 13 - 13 21
10. Шинник Заявка 15 6 3 6 17 - 16 21
11. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. ФК Кубань Заявка 15 4 4 7 15 - 16 16
13. Уфа Заявка 15 4 4 7 11 - 20 16
14. Акрон Заявка 15 3 7 5 12 - 20 16
15. Велес Москва Заявка 15 4 1 10 12 - 26 13
16. Краснодар-2 Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
17. Родина Москва Заявка 15 2 5 8 11 - 21 11
18. Волга Ульяновск Заявка 15 1 5 9 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
2. Енисей Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Шинник Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
5. Балтика Заявка 7 4 3 0 14 - 9 15
6. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
7. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
8. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
9. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
10. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
11. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
12. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
13. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 7 0 2 5 1 - 10 2
18. Родина Москва Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Рубин Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
6. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 8 - 5 11
7. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
8. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
9. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
11. Уфа Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Волгарь Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 8 1 2 5 6 - 12 5
16. Волга Ульяновск Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 6
Алания Галоян Артур 6
Алания Машуков Ислам 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Алания 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Акрон 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алания - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Акрон

    Исход игры
    Алания
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Акрон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    27.9% (12)
    2:1 Алания
    20.9% (9)
    1:0 Алания
    18.6% (8)
    3:0 Алания
    9.3% (4)
    3:1 Алания
    7% (3)
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