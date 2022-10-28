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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 13982 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Мальорка
1:0
Второй тайм: 59'
Эспаньол
0'
45' Желтая карточка
Руис Иньиго
1:0
48' Гол
Мурики Ведат

Ход матча

28'
Гонсалес Джованни
Маффео Пабло
 
45'
Руис Иньиго
 
48'
Мурики Ведат
(Гонсалес Джованни)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Эспаньол
3.19
3.62
3.96
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
12
Винисиус
Соуза
20
Эспозито
Эду
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
7
Пуадо
Хавьер
Мальорка
5-4-1
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Эспаньол

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
2:1
ЛЛ
1:0
С
1:2
С
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:0
П
1:1
П
3:3
П
3:0
ПД
2:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.7

Среднее время на гол

62
128

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.84

Тотал матчей

0.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
106

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (2) 0.5
Ли Кан Ин 2 0.17
Маффео Пабло 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.58
Брайтвайт Мартин 3 0.25
Эспозито Эду 2 0.17
Дардер Серхи 1 0.08
Пуадо Хавьер 1 0.08
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Руис Иньиго 4 0
Родригес Даниэль 4 0
Раильо Антонио 4 0
Санчес Антонио 4 0
Мурики Ведат 2 1
Коста Хауме 3 0
Вальент Мартин 3 0
Маффео Пабло 3 0
Копете Хосе 3 0
Хавьер Агирре 3 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Видаль Алеш 2 0
Оливан Бриан 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Дардер Серхи 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
4
29%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
25%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
2
17%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Мальорка 1:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
10. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
11. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
12. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Сельта Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол 0:1 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Мальорка 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Эспаньол 0:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Мальорка 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
7. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Эспаньол 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • 57'
    Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 57'
    Хиль Оскар II из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 57'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Хиль Оскар II из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 56'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 56'
    Оливан Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 56'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 56'
      Оливан Бриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 55'
      Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Контроль мяча: Мальорка: 53%, Эспаньол: 47%.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Оливан Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лекомт Бенжамен из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      54'
      Ли Кан Ин из команды Мальорка разыграл угловой с левого угла.
    • 54'
      Брайтвайт Мартин из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Эспаньол
    3.19
    3.62
    3.96
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Мальорка 1:0 Эспаньол онлайн

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    Эспаньол
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