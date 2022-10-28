Тур: 12. Стадион: Визит Мальорка Эстади. Зрители: 13982 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0'
45' Желтая карточкаРуис Иньиго
1:0
48' ГолМурики Ведат
1:1
70' ГолЛасо Хосе
76' Желтая карточкаГонсалес Джованни
78' Желтая карточкаДардер Серхи
89' Желтая карточкаРаильо Антонио
90' Красная карточкаМаффео Пабло
90' Красная карточкаХавьер Агирре
90' Желтая карточкаВальент Мартин
90'+5
Ход матча
45'
48'
70'
1:1
78'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Эспаньол
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.7
Среднее время на гол
62
128
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.53
0.84
Тотал матчей
0.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
106
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|6 (2)
|0.5
|Ли Кан Ин
|2
|0.17
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.58
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.25
|Эспозито Эду
|2
|0.17
|Дардер Серхи
|1
|0.08
|Ласо Хосе
|1
|0.08
|Пуадо Хавьер
|1
|0.08
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|5
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Руис Иньиго
|4
|0
|Родригес Даниэль
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Мурики Ведат
|2
|1
|Коста Хауме
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Видаль Алеш
|2
|0
|Оливан Бриан
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Рибаудо Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
23%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|14.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Альмерия
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4