  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 13982 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Мальорка
1:1
Конец матча
Эспаньол
0'
45' Желтая карточка
Руис Иньиго
1:0
48' Гол
Мурики Ведат
1:1
70' Гол
Ласо Хосе
76' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
78' Желтая карточка
Дардер Серхи
89' Желтая карточка
Раильо Антонио
90' Красная карточка
Маффео Пабло
90' Красная карточка
Хавьер Агирре
90' Желтая карточка
Вальент Мартин
90'+5

Ход матча

28'
Гонсалес Джованни
Маффео Пабло
 
45'
Руис Иньиго
 
48'
Мурики Ведат
(Гонсалес Джованни)
1:0
61'
 
Видаль Алеш
Пуадо Хавьер
61'
 
Ласо Хосе
Эспозито Эду
66'
Дьедью Амат
Родригес Даниэль
 
70'
1:1
Ласо Хосе
(Оливан Бриан)
76'
Гонсалес Джованни
 
78'
 
Дардер Серхи
82'
 
Баре Кейди
Брайтвайт Мартин
87'
Санчес Антонио
Ли Кан Ин
 
87'
Анхель Луис
Копете Хосе
 
89'
Раильо Антонио
 
90'
Маффео Пабло
 
90'
Хавьер Агирре
 
90'
Вальент Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
12
Винисиус
Соуза
20
Эспозито
Эду
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
7
Пуадо
Хавьер
Мальорка
5-4-1
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Эспаньол

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
2:1
ЛЛ
1:0
С
1:2
С
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:0
П
1:1
П
3:3
П
3:0
ПД
2:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.7

Среднее время на гол

62
128

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.84

Тотал матчей

0.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
106

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (2) 0.5
Ли Кан Ин 2 0.17
Маффео Пабло 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.58
Брайтвайт Мартин 3 0.25
Эспозито Эду 2 0.17
Дардер Серхи 1 0.08
Ласо Хосе 1 0.08
Пуадо Хавьер 1 0.08
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Раильо Антонио 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Руис Иньиго 4 0
Родригес Даниэль 4 0
Вальент Мартин 4 0
Санчес Антонио 4 0
Мурики Ведат 2 1
Коста Хауме 3 0
Копете Хосе 3 0
Гонсалес Джованни 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Видаль Алеш 2 0
Оливан Бриан 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
23%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1 Эльче - Мальорка 1:1
Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2
Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
14. Сельта Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
16. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
17. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 1:1 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     