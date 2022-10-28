Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

48' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Руис Иньиго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Мальорка

41' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хоселу Санмартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

38' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Эспаньол

35' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Мальорка

34' Эспозито Эду не смог попасть в створ ударом издали

34' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Эспозито Эду пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

33' Хоселу Санмартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Мальорка

33' Пуадо Хавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Кабрера Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Пуадо Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Коста Хауме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

26' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Маффео Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Маффео Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Эспаньол

21' Родригес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

20' Ли Кан Ин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Эспаньол

10' Удар от ворот произведет Эспаньол

9' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эспозито Эду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Мальорка

6' Мурики Ведат пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

6' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

4' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля