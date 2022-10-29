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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 11080 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Альмерия
3:1
Конец матча
Сельта
0'
22' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
0:1
25' Гол
Вейга Габриэль
27' Желтая карточка
Де ла Ос Сесар
32' Красная карточка
Вейга Габриэль
1:1
52' Гол
Лазаро
2:1
60' Гол
Де ла Ос Сесар
78' Undefined phrase: football_event_
Серви Франко
84' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
90' Желтая карточка
Эли Родриго
3:1
90' Гол
Эгуарас Иниго
90'+8

Ход матча

22'
Эмбарба Адриан
 
25'
0:1
Вейга Габриэль
(Перес Карлес)
27'
Де ла Ос Сесар
 
32'
 
Вейга Габриэль
46'
Лазаро
Эмбарба Адриан
 
46'
Посо Алехандро
Мендес Убулан
 
46'
 
Серви Франко
Перес Карлес
46'
 
Тапия Ренато
Ларсен Йорген
52'
Лазаро
(Баптистао Лео)
1:1
60'
Де ла Ос Сесар
2:1
61'
Рамазани Ларжи
Баптистао Лео
 
67'
Соуза Диего
Туре Эль Билал
 
78'
 
Серви Франко
84'
Мелеро Гонсало
 
86'
Эгуарас Иниго
Мелеро Гонсало
 
86'
 
Pablo Duran
Галан Хави
89'
 
Пасьенса Гонсало
Пейнадо Франсиско
90'
Эли Родриго
 
90'
Эгуарас Иниго
(Соуза Диего II)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 117
Альмерия 25.6% (30)
X 41% (48)
Сельта 33.3% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
6
Де
ла
Ос
Сесар
12
Баптистао
Лео
3
Мелеро
Гонсало
10
Эмбарба
Адриан
9
Туре
Эль
Билал
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
28
Вейга
Габриэль
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Альмерия
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Сельта

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

КК
1:0
КК
1:3
П
2:2
П
0:1
П
2:4
П
3:1
КК
3:0
КК
2:0
С
4:3
С
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Тотал матчей

1.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.25
Умар Садик 2 0.17
Рамазани Ларжи 2 0.17
Эмбарба Адриан 1 0.08
Мелеро Гонсало 1 0.08
Баптистао Лео 1 0.08
Эгуарас Иниго 1 0.08
Робертоне Лукас 1 0.08
Лазаро 1 0.08
Бабич Срджян 1 0.08
Де ла Ос Сесар 1 0.08
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.5
Вейга Габриэль 3 0.25
Оскар Родригес 2 0.17
Пасьенса Гонсало 1 0.08
Айду Джозеф 1 0.08
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмбарба Адриан 3 1
Кайки 4 0
Саму Гарсия 3 0
Де ла Ос Сесар 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эли Родриго 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
7
35%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
5
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2
Сельта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0
Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М 2:2 Заявка 12 7 3 2 20 - 11 24
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис 2:2 Заявка 12 1 5 6 7 - 24 8
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М 2:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
17. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Кадис 2:2 Заявка 7 0 4 3 4 - 13 4
19. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М 2:2 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Кадис 2:2 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Альмерия совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Альмерия: 62%, Сельта: 38%.
  • 98'
    Посо Алехандро из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Соуза Диего II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Соуза Диего II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Эгуарас Иниго забивает с правой ноги!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      92'
      Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      92'
      Безумный фол. Эли Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Аспас Яго
    • 92'
      Pablo Duran выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 91'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Соуза Диего II выиграл воздушное противоборство у Тапия Ренато.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Альмерия 25.6% (30)
    X 41% (48)
    Сельта 33.3% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Альмерия 3:1 Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия 3:1 Сельта

    Исход игры
    Альмерия
    25.6% (30)
    Ничья
    41% (48)
    Сельта
    33.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (42)
    1:2 Сельта
    18.8% (22)
    2:1 Альмерия
    16.2% (19)
    0:1 Сельта
    10.3% (12)
    1:0 Альмерия
    7.7% (9)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Сельта
    1.7% (2)
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