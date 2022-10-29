Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Г О О О О Л - Лазаро забивает с правой ноги!

Супер-замена от тренера! Лазаро только вышел на поле и уже забил!

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Largie Ramazani решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Первый тайм

50' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Сельта

49' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сельта

48' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Сельта

45' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

43' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Баптистао Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Мелеро Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Робертоне Лукас из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Сельта

36' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Сельта

34' Баптистао Лео из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Матч возобновлен

32' УДАЛЕНИЕ! - Габриэль Вейга удален за серьёзный фол

32' Безумный фол. Габриэль Вейга грубо играет против соперника. Пострадал Робертоне Лукас

32' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Габриэль Вейга из команды Сельта - была желтая, а стала красная.

31' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

31' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Аспас Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Отличный гол забил Габриэль Вейга

25' Г О О О О Л - Габриэль Вейга из команды Сельта правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эмбарба Адриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Айду Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Айду Джозеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Эмбарба Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

13' Удар от ворот произведет Альмерия

12' Удар от ворот произведет Альмерия

12' Галан Хави не смог попасть в створ ударом издали

10' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Мендес Убулан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Альмерия

2' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Альмерия начинает с центра поля