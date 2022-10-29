Тур: 12. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 11080 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
22' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
0:1
25' ГолВейга Габриэль
27' Желтая карточкаДе ла Ос Сесар
32' Красная карточкаВейга Габриэль
1:1
52' ГолЛазаро
2:1
60' ГолДе ла Ос Сесар
78' Undefined phrase: football_event_Серви Франко
84' Желтая карточкаМелеро Гонсало
90' Желтая карточкаЭли Родриго
3:1
90' ГолЭгуарас Иниго
90'+8
Ход матча
22'
25'
0:1
27'
32'
46'
52'
1:1
60'
2:1
78'
84'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Сельта
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Тотал матчей
1.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.25
|Умар Садик
|2
|0.17
|Рамазани Ларжи
|2
|0.17
|Эмбарба Адриан
|1
|0.08
|Мелеро Гонсало
|1
|0.08
|Баптистао Лео
|1
|0.08
|Эгуарас Иниго
|1
|0.08
|Робертоне Лукас
|1
|0.08
|Лазаро
|1
|0.08
|Бабич Срджян
|1
|0.08
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.08
|Соуза Диего II
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.5
|Вейга Габриэль
|3
|0.25
|Оскар Родригес
|2
|0.17
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|Айду Джозеф
|1
|0.08
|Перес Карлес
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмбарба Адриан
|3
|1
|Кайки
|4
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Де ла Ос Сесар
|3
|0
|Акиеме Серхио
|3
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Габриэль
|2
|1
|Мальо Уго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|0
|1
|Серви Франко
|0
|1
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
20%
1
7%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
7
35%
2
9%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
5
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1
Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2
Сельта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0
Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|2:2 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 11
|24
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|18.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|19.
|Кадис
|2:2 Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 24
|8
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Кадис
|2:2 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 13
|4
|19.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|2:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Кадис
|2:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Альмерия 3:1 Сельта
Исход игры
Альмерия
25.6% (30)
Ничья
41% (48)
Сельта
33.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (42)
1:2 Сельта
18.8% (22)
2:1 Альмерия
16.2% (19)
0:1 Сельта
10.3% (12)
1:0 Альмерия
7.7% (9)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Сельта
1.7% (2)
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