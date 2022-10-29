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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Кадис
2:2
Второй тайм: 90+'
Атлетико М
0'
1:0
1' Гол
Бонгонда Тео
62' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
66' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
79' Желтая карточка
Ньигес Сауль
2:0
82' Гол
Алекс Фернандес
2:1
85' Гол в свои ворота
Эрнандес Луис
87' Желтая карточка
Чуст Виктор
2:2
89' Гол
Фелиш Жоау
90' Желтая карточка
Кунья Матеус

Ход матча

1'
Бонгонда Тео
(Эспино Альфонсо)
1:0
10'
 
Кунья Матеус
Мората Альваро
30'
Чуст Виктор
Мбайе Мамаду
 
61'
 
Фелиш Жоау
Корреа Анхель
61'
 
Гризманн Антуан
Карраско Янник
62'
 
Кондогбия Жоффрей
66'
Сан Эметерио Феде
 
68'
Алькарас Рубен
Окампо Брайан
 
68'
Мари Хосе
Сан Эметерио Феде
 
72'
 
Ривас Пабло Барриос
Кондогбия Жоффрей
74'
Алехо Иван
Бонгонда Тео
 
74'
Лукас Перес
Лосано Энтони
 
79'
 
Ньигес Сауль
82'
Алекс Фернандес
(Эспино Альфонсо)
2:0
85'
2:1
Эрнандес Луис
87'
Чуст Виктор
 
89'
2:2
Фелиш Жоау
(Гризманн Антуан)
90'
 
Кунья Матеус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 125
Кадис 0.8% (1)
X 3.2% (4)
Атлетико М 96% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Атлетико М
6.82
3.85
6.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
5
Мбайе
Мамаду
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
24
Сан
Эметерио
Феде
8
Алекс
Фернандес
14
Окампо
Брайан
7
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
20
Витсель
Аксель
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
21
Карраско
Янник
5
Де
Пауль
Родриго
4
Кондогбия
Жоффрей
17
Ньигес
Сауль
10
Корреа
Анхель
19
Мората
Альваро
Кадис
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Кадис
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.7

Тотал матчей

0.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
52

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Фернандес 2 0.17
Негредо Альваро 1 0.08
Бонгонда Тео 1 0.08
Лукас Перес 1 0.08
Чуст Виктор 1 0.08
Эспино Альфонсо 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.42
Мората Альваро 5 0.42
Корреа Анхель 3 0.25
Фелиш Жоау 1 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.08
Карраско Янник 1 0.08
Эрмосо Марио 1 0.08
Льоренте Маркос 1 0.08
Коке Хорхе 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Сан Эметерио Феде 4 0
Алехо Иван 4 0
Карселен Исаак 0 2
Эспино Альфонсо 3 0
Лукас Перес 3 0
Чуст Виктор 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Собрино Рубен 2 0
Мари Хосе 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Хименес Фали 1 0
Окампо Брайан 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 4 0
Эрмосо Марио 2 1
Мората Альваро 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Диего Симеоне 3 0
Молина Науэль 1 1
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Кунья Матеус 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
50%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
38%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 1
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
6
35%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
50%
1
6%
76-90

Пропущено

23
10
5 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
5
22%
3
30%
61-75
9
39%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2
Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М 2:2 Заявка 12 7 3 2 20 - 11 24
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис 2:2 Заявка 12 1 5 6 7 - 24 8
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М 2:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
17. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Кадис 2:2 Заявка 7 0 4 3 4 - 13 4
19. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М 2:2 Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Кадис 2:2 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Сауль с левого края штрафной наносит неприятный удар в дальний угол, но немного не попадает в створ.
  • Дополнительное время
    90'
    Сразу 8 минут добавил Хосе Санчес к основному времени матча.
  • Желтая карточка
    90'
    Матеус Кунья получает желтую карточку за фол в верховом единоборстве.
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! ЖОАУ ФЕЛИШ!
    Фелиш получает мяч от Гризманна в центральной зоне и метров с 25 наносит великолепный удар в правый от себя угол!
  • Желтая карточка
    87'
    Чуст получает желтую карточку за неспортивное поведение.
  • Опасный момент
    86'
    И еще одна острая атака "Атлетико", Матеус Кунья врывается в штрафную с левого края и катит мимо голкипера, но на дальней штанге Чуст опережает Гризманна!
  • Гол в свои ворота
    85'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АВТОГОЛ ФЕРНАНДЕСА!
    После навеса с углового Фелиш наносит красивый удар в падении боковыми ножницами, а после рикошета от Луиса Фернандеса мяч оказался в сетке!
  • 83'
    Всего лишь во второй раз в этом сезоне "Кадис" забивает больше гола за игру. Близка историческая победа над "Атлетико".
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АЛЕКС ФЕРНАНДЕС!
    Собрино достал мяч у лицевой, вошел в штрафную, дождался подключения Эспино, тот закинул мяч на Фернандеса, который классно принял снаряд и вторым касанием вонзил его под перекладину!
  • 79'
    Эспино на углу штрафной обыграл соперника и пробил в створ ворот, но Облаку проблем не доставил.
  • Травма, повреждение
    78'
    Сауль жестко встретил Алехо в центре поля, в очередной раз врачи "Кадиса" на поле.
  • Угловой
    77'
    Редкий угловой в исполнении мадридцев не приводит к опасному моменту, слишком высока получается подача Фелиша.
  • 76'
    Меньше 15 минут до конца основного времени, "Атлетико" по-прежнему ничут не приблизился даже к ничейному результату.
  • Замена
    74'
    Энтони Лосано уступает место на поле Лукасу Пересу, а Иван Алехо меняет автора гола Тео Бонгонду.
  • Замена
    72'
    Жоффрей Кондогбия уступает место на поле Пабло Барриосу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Травма, повреждение
      71'
      Алькарас получает повреждение в единоборстве с Кондогбия и Гризманном, помощь врачей требуется игроку "Кадиса".
    • 70'
      Под подачу Сауля успевает выставить ногу один из защитников, мяч становится добычей Ледесмы.
    • 69'
      Лосано завершает атаку "Кадиса" несильным ударом из-за пределов штрафной, Облак справляется без проблем.
    • Замена
      68'
      Рубен Алькарас играет вместо Брайана Окампо, а Хосе Мари меняет Феде Сан Эметерио.
    • 66'
      Матеус Кунья пробивает с 18 метров под перекладину, однако мяч становится добычей Ледесмы.
    • Желтая карточка
      65'
      Сан Эметерио получает предупреждение за жесткий фол против Матеуса Куньи в центре поля.
    • 64'
      Около получаса остается играть в этой встрече, по-прежнему "Кадис" не собирается сдаваться на милость фавориту, огромные проблемы у "Атлетико".
    • Желтая карточка
      62'
      Кондогбия получает желтую карточку за фол против Бонгонды на чужой половине поля.
    • 61'
      Гризманн получил мяч в штрафной после прострела Сауля, но защитники "Кадиса" числом остановили француза.
    • Замена
      60'
      Антуан Гризманн и Жоау Фелиш выходят на поле вместо Янника Карраско и Анхеля Корреа.
    • 59'
      Фернандес со штрафного с правого полуфланга грузит мяч в гущу игроков, но оборона "Атлетико" справляется. Карраско в контратаке заваливается на газон после возможного контакта с защитником, но свисток судьи молчит.
    • Опасный момент
      57'
      После очередной передачи с фланга мяч отскочил к Коррее, который пробивал с шести метров, но Ледесма соверши впечатляющий сэйв!
    • 56'
      Вот сейчас прострел Сауля слева был достаточно острым, но Корреа в падении до мяча добраться не смог.
    • 55'
      Теперь Молина с правого фланга исполняет прострел в штрафную, но Фали снова уверенно разряжает обстановку.
    • 53'
      Карраско входит в штрафную с левого края и исполняет передачу в центр, но оборона "Кадиса" действует надежно.
    • 52'
      Окампо завершает атаку "Кадиса" ударом с 21 метра после "стеночки" с партнером - мяч летит над перекладиной.
    • 51'
      Фали в подкате блокирует прострел Сауля с левого фланга, никакой остроты после перерыва "Атлетико" не создает.
    • Травма, повреждение
      49'
      Савич пока не может подняться с газона, чувствительно прилетело ему по лицу в борьбе с Аугусто.
    • Угловой
      48'
      Повторный угловой в исполнении "Кадиса" также не получается удачным, более того, помощь врачей нужна одному из игроков "Атлетико".
    • Угловой
      47'
      Угловой в исполнении "Кадиса" получился неудачным, вторым темпом хозяева вернули мяч во вратарскую, а Кунья отправил его за лицевую.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Накоротке разыграли хозяева угловой, после чего Эспино навесил на дальнюю штангу - Облак надежен на выходе.
    • Опасный момент
      45'
      Собрино после проникающего паса партнера атаковал ворота с угла вратарской площади, но Облак успел сократить угол обстрела и корпусом отбил мяч!
    • 45'
      Молина на правом фланге не смог проскочить мимо Эспино, сопроводил защитник "Кадиса" мяч за лицевую линию.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет Хосе Санчес к основному времени первого тайма.
    • 45'
      С подачей со штрафного оборона хозяев справилась, вторым темпом Карраско получил мяч на левом краю штрафной, но пробил из-под защитника мимо ближнего угла.
    • Фол, нарушение
      44'
      Эспино рукой прерывает передачу Молины от лицевой линии, штрафной назначает арбитр. 8:2 по фолам к концу первого тайма.
    • 42'
      Голевой удар Бонгонды до сих пор остается единственной попыткой "Кадиса" сегодня. У "Атлетико" 7 ударов и 3 попадания в створ, но эффективность равна нулю.
    • 41'
      Молина катит мяч по флангу слишком сильно, не удается партнеру сохранить игровой снаряд в поле.
    • 39'
      Последние минуты проходят без моментов, неспешный темп позволяет "Кадису" довольно легко встречать соперника.
    • 37'
      Приближается у нас перерыв, хотя пауз по ходу первого тайма было немало, добавлено будет минимум 3 минуты.
    • 35'
      Сауль получил мяч на радиусе штрафной после скидки Матеуса Куньи, однако удар Ньигеса не стал проблемой для Ледесмы.
    • 34'
      Де Пауль исполняет тонкий проникающий пас в штрафную, однако Корреа сгеагировал с некоторым запозданием, и Ледесма на выходе был первым.
    • Угловой
      33'
      Угловой в исполнении "Кадиса" к опасному моменту не приводит, удается отбиться игрокам "Атлетико".
    • 32'
      Прострел Окампо с левого фланга получается опасным из-за рикошета от ноги защитника, однако мяч всё же разминулся со створом.
    • 30'
      Сауль завершает атаку "Атлетико" несильным ударом из центра штрафной - Ледесма без особых проблем забирает мяч.
    • Замена
      29'
      Вынужденная замена у хозяев, Виктор Чуст играет вместо Мамаду Мбайе.
    • Травма, повреждение
      28'
      У Мбайе возникли проблемы со здоровьем, врачи "Кадиса" оказывают помощь своему защитнику.
    • 27'
      Мало что получается у "Атлетико" в этой встрече, "Кадис" поймал определенный уровень уверенности и с угрозами справляется.
    • Угловой
      26'
      Карраско с углового подает на ближнюю штангу, Витсель в борьбе с соперником исполнил скидку на дальнюю, но дальше оборона сыграла внимательно.
    • 25'
      После навеса с правого фланга мяч попал в защитника и по дуге полетел за шиворот Ледесме, но всё же перелетел через перекладину.
    • 24'
      Окампо укрощает непростой мяч на левом фланге атаки, но тут же попадает под Савича, который выбивает снаряд в аут.
    • 23'
      57 процентов игрового времени мячом владеет "Атлетико", в последние минуты правда атакующий запал мадридцев удается сбить.
    • 21'
      Бонгонда вошел в штрафную с правого края и рабоной исполнил прострел во вратарскую, однако Витсель разрядил обстановку.
    • 20'
      Корреа подхватил мяч на правом полуфланге, однако на входе в штрафную попал под подкат Мбайе.
    • 19'
      Окампо на дриблинге вошел в штрафную "Атлетико", но защитники обезмячили соперника, не дав тому выбраться на ударную позицию.
    • 18'
      Ледесма после прострела Корреа с правого края штрафной отбил мяч прямо перед собой, однако на "пятаке" надежно сработали защитники.
    • 17'
      В последних пяти матчах в Ла Лиге "Атлетико" набрал 13 очков, последняя неудача случилась в мадридском дерби на "Ванда Метрополитано".
    • 16'
      Снова Карраско в штрафной хозяев, в этот раз следует пас к линии штрафной, однако Де Пауль с 15 метров не попадает в ближний угол.
    • 15'
      Карраско ворвался в штрафную с левого края и прострелил в центр, однако оборона "Кадиса" справляется.
    • 14'
      В прошлом сезоне "Атлетико" дважды победил "Кадис" - 4:1 в гостях и 2:1 дома. При этом все 8 голов были забиты разными футболистами.
    • 13'
      В очных матчах "Кадис" не побеждал "Атлетико" как минимум последние 33 года, хотя хозяева являются нечастым гостем в элитном дивизионе.
    • 12'
      Штрафной с правого фланга подают гости, после скидки на дальнюю штангу борьба в воздухе осталась за игроками "Кадиса".
    • 11'
      Напомним, что "Атлетико" на неделе не сумел обыграть "Байер" и досрочно вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате мадридцы уступают "Реалу" уже 8 очков.
    • Замена
      10'
      Штрафной с правого фланга исполняют хозяева поля, однако выиграть борьбу на втором этаже игрокам "Кадиса" не удается. В следующей паузе Матеус Кунья выходит на поле вместо Альваро Мораты.
    • 9'
      Показывают врачи, что требуется замена Морате, Матеус Кунья в спешном порядке готовится выйти на поле.
    • Травма, повреждение
      8'
      По итогам предыдущего эпизода Мората остался лежать на газоне, помощь врачей требуется форварду "Атлетико".
    • 7'
      Де Пауль получил возможность для удара с радиуса штрафной, однако под мяч бросился один из защитников.
    • Фол, нарушение
      6'
      Сан Эметерио жестковато врезается в Корреа в центре поля, первый фол фиксирует Хосе Санчес.
    • 5'
      Еще один прострел с правого фланга в исполнении мадридцев, Мората в борьбе с соперником в падении направляет мяч в ближний угол, но Ледесма на месте.
    • 4'
      Корреа обыгрался с Де Паулем на правом краю штрафной и пальнул в направлении дальнего угла, однако в створ не попал.
    • 3'
      Корреа входит в штрафную с правого края и остро простреливает в центр, однако Мората до мяча не добирается.
    • 2'
      Интересная завязка в нашем поединке - "Кадис" в 11 матчах забил лишь 5 мячей, победив всего раз. Хуже в Ла Лиге выступает только "Эльче".
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТЕО БОНГОНДА!
      28 секунд потребовалось хозяевам, чтобы открыть счёт! Эспино с правого фланга простреливает в штрафную, партнер пропускает мяч, а Бонгонда в касание наносит точный удар в ближний угол!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Кадис 2:2 Атлетико М

    Исход игры
    Кадис
    0.8% (1)
    Ничья
    3.2% (4)
    Атлетико М
    96% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.02% (46)
    Меньше
    61.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (44)
    Нет
    63.64% (77)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    36% (45)
    1:2 Атлетико М
    27.2% (34)
    0:1 Атлетико М
    20.8% (26)
    1:3 Атлетико М
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    0:3 Атлетико М
    2.4% (3)
    0:4 Атлетико М
    1.6% (2)
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