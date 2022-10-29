ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АВТОГОЛ ФЕРНАНДЕСА! После навеса с углового Фелиш наносит красивый удар в падении боковыми ножницами, а после рикошета от Луиса Фернандеса мяч оказался в сетке!

И еще одна острая атака "Атлетико", Матеус Кунья врывается в штрафную с левого края и катит мимо голкипера, но на дальней штанге Чуст опережает Гризманна!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! ЖОАУ ФЕЛИШ! Фелиш получает мяч от Гризманна в центральной зоне и метров с 25 наносит великолепный удар в правый от себя угол!

Матеус Кунья получает желтую карточку за фол в верховом единоборстве.

Сразу 8 минут добавил Хосе Санчес к основному времени матча.

Сауль с левого края штрафной наносит неприятный удар в дальний угол, но немного не попадает в створ.

Энтони Лосано уступает место на поле Лукасу Пересу, а Иван Алехо меняет автора гола Тео Бонгонду.

Меньше 15 минут до конца основного времени, "Атлетико" по-прежнему ничут не приблизился даже к ничейному результату.

Редкий угловой в исполнении мадридцев не приводит к опасному моменту, слишком высока получается подача Фелиша.

Сауль жестко встретил Алехо в центре поля, в очередной раз врачи "Кадиса" на поле.

Эспино на углу штрафной обыграл соперника и пробил в створ ворот, но Облаку проблем не доставил.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АЛЕКС ФЕРНАНДЕС! Собрино достал мяч у лицевой, вошел в штрафную, дождался подключения Эспино, тот закинул мяч на Фернандеса, который классно принял снаряд и вторым касанием вонзил его под перекладину!

Всего лишь во второй раз в этом сезоне "Кадис" забивает больше гола за игру. Близка историческая победа над "Атлетико".

Антуан Гризманн и Жоау Фелиш выходят на поле вместо Янника Карраско и Анхеля Корреа.

Гризманн получил мяч в штрафной после прострела Сауля, но защитники "Кадиса" числом остановили француза.

Кондогбия получает желтую карточку за фол против Бонгонды на чужой половине поля.

Около получаса остается играть в этой встрече, по-прежнему "Кадис" не собирается сдаваться на милость фавориту, огромные проблемы у "Атлетико".

Сан Эметерио получает предупреждение за жесткий фол против Матеуса Куньи в центре поля.

Матеус Кунья пробивает с 18 метров под перекладину, однако мяч становится добычей Ледесмы.

Под подачу Сауля успевает выставить ногу один из защитников, мяч становится добычей Ледесмы.

Алькарас получает повреждение в единоборстве с Кондогбия и Гризманном, помощь врачей требуется игроку "Кадиса".

Угловой в исполнении "Кадиса" получился неудачным, вторым темпом хозяева вернули мяч во вратарскую, а Кунья отправил его за лицевую.

Повторный угловой в исполнении "Кадиса" также не получается удачным, более того, помощь врачей нужна одному из игроков "Атлетико".

Савич пока не может подняться с газона, чувствительно прилетело ему по лицу в борьбе с Аугусто.

Фали в подкате блокирует прострел Сауля с левого фланга, никакой остроты после перерыва "Атлетико" не создает.

Окампо завершает атаку "Кадиса" ударом с 21 метра после "стеночки" с партнером - мяч летит над перекладиной.

Карраско входит в штрафную с левого края и исполняет передачу в центр, но оборона "Кадиса" действует надежно.

Теперь Молина с правого фланга исполняет прострел в штрафную, но Фали снова уверенно разряжает обстановку.

Вот сейчас прострел Сауля слева был достаточно острым, но Корреа в падении до мяча добраться не смог.

После очередной передачи с фланга мяч отскочил к Коррее, который пробивал с шести метров, но Ледесма соверши впечатляющий сэйв!

Фернандес со штрафного с правого полуфланга грузит мяч в гущу игроков, но оборона "Атлетико" справляется. Карраско в контратаке заваливается на газон после возможного контакта с защитником, но свисток судьи молчит.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Накоротке разыграли хозяева угловой, после чего Эспино навесил на дальнюю штангу - Облак надежен на выходе.

45' Собрино после проникающего паса партнера атаковал ворота с угла вратарской площади, но Облак успел сократить угол обстрела и корпусом отбил мяч!

45' Молина на правом фланге не смог проскочить мимо Эспино, сопроводил защитник "Кадиса" мяч за лицевую линию.

45' 4 минуты добавляет Хосе Санчес к основному времени первого тайма.

45' С подачей со штрафного оборона хозяев справилась, вторым темпом Карраско получил мяч на левом краю штрафной, но пробил из-под защитника мимо ближнего угла.

44' Эспино рукой прерывает передачу Молины от лицевой линии, штрафной назначает арбитр. 8:2 по фолам к концу первого тайма.

42' Голевой удар Бонгонды до сих пор остается единственной попыткой "Кадиса" сегодня. У "Атлетико" 7 ударов и 3 попадания в створ, но эффективность равна нулю.

41' Молина катит мяч по флангу слишком сильно, не удается партнеру сохранить игровой снаряд в поле.

39' Последние минуты проходят без моментов, неспешный темп позволяет "Кадису" довольно легко встречать соперника.

37' Приближается у нас перерыв, хотя пауз по ходу первого тайма было немало, добавлено будет минимум 3 минуты.

35' Сауль получил мяч на радиусе штрафной после скидки Матеуса Куньи, однако удар Ньигеса не стал проблемой для Ледесмы.

34' Де Пауль исполняет тонкий проникающий пас в штрафную, однако Корреа сгеагировал с некоторым запозданием, и Ледесма на выходе был первым.

33' Угловой в исполнении "Кадиса" к опасному моменту не приводит, удается отбиться игрокам "Атлетико".

32' Прострел Окампо с левого фланга получается опасным из-за рикошета от ноги защитника, однако мяч всё же разминулся со створом.

30' Сауль завершает атаку "Атлетико" несильным ударом из центра штрафной - Ледесма без особых проблем забирает мяч.

29' Вынужденная замена у хозяев, Виктор Чуст играет вместо Мамаду Мбайе.

28' У Мбайе возникли проблемы со здоровьем, врачи "Кадиса" оказывают помощь своему защитнику.

27' Мало что получается у "Атлетико" в этой встрече, "Кадис" поймал определенный уровень уверенности и с угрозами справляется.

26' Карраско с углового подает на ближнюю штангу, Витсель в борьбе с соперником исполнил скидку на дальнюю, но дальше оборона сыграла внимательно.

25' После навеса с правого фланга мяч попал в защитника и по дуге полетел за шиворот Ледесме, но всё же перелетел через перекладину.

24' Окампо укрощает непростой мяч на левом фланге атаки, но тут же попадает под Савича, который выбивает снаряд в аут.

23' 57 процентов игрового времени мячом владеет "Атлетико", в последние минуты правда атакующий запал мадридцев удается сбить.

21' Бонгонда вошел в штрафную с правого края и рабоной исполнил прострел во вратарскую, однако Витсель разрядил обстановку.

20' Корреа подхватил мяч на правом полуфланге, однако на входе в штрафную попал под подкат Мбайе.

19' Окампо на дриблинге вошел в штрафную "Атлетико", но защитники обезмячили соперника, не дав тому выбраться на ударную позицию.

18' Ледесма после прострела Корреа с правого края штрафной отбил мяч прямо перед собой, однако на "пятаке" надежно сработали защитники.

17' В последних пяти матчах в Ла Лиге "Атлетико" набрал 13 очков, последняя неудача случилась в мадридском дерби на "Ванда Метрополитано".

16' Снова Карраско в штрафной хозяев, в этот раз следует пас к линии штрафной, однако Де Пауль с 15 метров не попадает в ближний угол.

15' Карраско ворвался в штрафную с левого края и прострелил в центр, однако оборона "Кадиса" справляется.

14' В прошлом сезоне "Атлетико" дважды победил "Кадис" - 4:1 в гостях и 2:1 дома. При этом все 8 голов были забиты разными футболистами.

13' В очных матчах "Кадис" не побеждал "Атлетико" как минимум последние 33 года, хотя хозяева являются нечастым гостем в элитном дивизионе.

12' Штрафной с правого фланга подают гости, после скидки на дальнюю штангу борьба в воздухе осталась за игроками "Кадиса".

11' Напомним, что "Атлетико" на неделе не сумел обыграть "Байер" и досрочно вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате мадридцы уступают "Реалу" уже 8 очков.

10' Штрафной с правого фланга исполняют хозяева поля, однако выиграть борьбу на втором этаже игрокам "Кадиса" не удается. В следующей паузе Матеус Кунья выходит на поле вместо Альваро Мораты.

9' Показывают врачи, что требуется замена Морате, Матеус Кунья в спешном порядке готовится выйти на поле.

8' По итогам предыдущего эпизода Мората остался лежать на газоне, помощь врачей требуется форварду "Атлетико".

7' Де Пауль получил возможность для удара с радиуса штрафной, однако под мяч бросился один из защитников.

6' Сан Эметерио жестковато врезается в Корреа в центре поля, первый фол фиксирует Хосе Санчес.

5' Еще один прострел с правого фланга в исполнении мадридцев, Мората в борьбе с соперником в падении направляет мяч в ближний угол, но Ледесма на месте.

4' Корреа обыгрался с Де Паулем на правом краю штрафной и пальнул в направлении дальнего угла, однако в створ не попал.

3' Корреа входит в штрафную с правого края и остро простреливает в центр, однако Мората до мяча не добирается.

2' Интересная завязка в нашем поединке - "Кадис" в 11 матчах забил лишь 5 мячей, победив всего раз. Хуже в Ла Лиге выступает только "Эльче".

1' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ТЕО БОНГОНДА!

28 секунд потребовалось хозяевам, чтобы открыть счёт! Эспино с правого фланга простреливает в штрафную, партнер пропускает мяч, а Бонгонда в касание наносит точный удар в ближний угол!