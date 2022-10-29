Тур: 12. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 36601 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0:1
Конец матча
0'
0:1
61' ГолГарсия Альваро
63' Желтая карточкаКатена Алехандро
68' Желтая карточкаИско Аларкон
76' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
76' Желтая карточкаБуну Яссин
78' Желтая карточкаДмитрович Марко
79' Желтая карточкаСусо Хесус
86' Желтая карточкаНавас Хесус
90' Желтая карточкаМаркан Маркос
90' Желтая карточкаЧаваррия Пеп
90' Желтая карточкаИраола Андони
90'+8
Ход матча
46'
61'
0:1
63'
67'
68'
76'
76'
78'
79'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
10
Ракитич
Иван
11
Янузай
Аднан
22
Иско
Аларкон
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
36 Matias Arbol
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Райо Вальекано
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
3.43
1.43
Среднее время на гол
26
63
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2.14
1.14
Тотал матчей
0.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
42
78
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.25
|Торрес Оливер
|3
|0.25
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.17
|Гудель Неманья
|1
|0.08
|Рекик Карим
|1
|0.08
|Мир Рафа
|1
|0.08
|Иско Аларкон
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
|Салас Кике
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|3 (1)
|0.25
|Лежён Флорьян
|3
|0.25
|Камелло Серхио
|2
|0.17
|Гарсия Альваро Ривера
|2
|0.17
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.17
|Трехо Оскар
|1
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.08
|Катена Алехандро
|1
|0.08
|Сисс Пате
|1
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ламела Эрик
|3
|1
|Акунья Маркос
|3
|1
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Гомес Алехандро
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Салас Кике
|1
|1
|Навас Хесус
|2
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Хордан Хоан
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|5
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
36%
2
12%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
18%
7
41%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
16%
3
21%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1
Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|17.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|19.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Севилья 0:1 Райо Вальекано
Исход игры
Севилья
85.8% (103)
Ничья
10.8% (13)
Райо Вальекано
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
2:1 Севилья
42.5% (51)
1:0 Севилья
21.7% (26)
2:0 Севилья
15% (18)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Севилья
1.7% (2)
3:0 Севилья
1.7% (2)
1:2 Райо Вальекано
1.7% (2)
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