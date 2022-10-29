Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Pep Chavarria выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Райо Вальекано играла лучше в этом тайме.

46' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Севилья

38' Маркан Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Севилья

37' Лежён Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

36' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ламела Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Маркан Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Севилья

24' Хорошую попытку сделал Камелло Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Севилья

24' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

24' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Янузай Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ламела Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Маркан Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорошую попытку сделал Камелло Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Янузай Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Балью Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович держит все под контролем

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Севилья начинает с центра поля