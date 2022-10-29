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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 36601 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Севилья
0:1
Конец матча
Райо Вальекано
0'
0:1
61' Гол
Гарсия Альваро
63' Желтая карточка
Катена Алехандро
68' Желтая карточка
Иско Аларкон
76' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
76' Желтая карточка
Буну Яссин
78' Желтая карточка
Дмитрович Марко
79' Желтая карточка
Сусо Хесус
86' Желтая карточка
Навас Хесус
90' Желтая карточка
Маркан Маркос
90' Желтая карточка
Чаваррия Пеп
90' Желтая карточка
Ираола Андони
90'+8

Ход матча

46'
Мир Рафа
Ракитич Иван
 
46'
Гомес Алехандро
Янузай Аднан
 
59'
Сусо Хесус
Торрес Оливер
 
59'
Акунья Маркос
Теллес Алекс
 
61'
0:1
Гарсия Альваро
(Лопес Унаи)
63'
 
Катена Алехандро
67'
 
Сисс Пате
Лопес Унаи
68'
Иско Аларкон
 
73'
 
Чаваррия Пеп
Камелло Серхио
73'
 
Санчес Сальвадор
Паласон Иси
76'
Хорхе Сампаоли
 
76'
Буну Яссин
 
78'
Дмитрович Марко
 
79'
Сусо Хесус
 
81'
Навас Хесус
Монтьель Гонсало
 
86'
Навас Хесус
 
90'
 
Савельич Эстебан
Гарсия Альваро
90'
 
Муньос Пабло
Комесанья Санти
90'
Маркан Маркос
 
90'
 
Чаваррия Пеп
90'
 
Ираола Андони

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 120
Севилья 85.8% (103)
X 10.8% (13)
Райо Вальекано 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
23
Маркан
Маркос
3
Теллес
Алекс
10
Ракитич
Иван
8
Хордан
Хоан
11
Янузай
Аднан
22
Иско
Аларкон
21
Торрес
Оливер
17
Ламела
Эрик
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Севилья
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Райо Вальекано

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
5:0
П
1:4
П
2:2
П
3:2
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
0:0
П
5:2
П
2:1

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

3.43
1.43

Среднее время на гол

26
63

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2.14
1.14

Тотал матчей

0.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

42
78

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.25
Торрес Оливер 3 0.25
Кармона Хосе Анхель 2 0.17
Гудель Неманья 1 0.08
Рекик Карим 1 0.08
Мир Рафа 1 0.08
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 3 (1) 0.25
Лежён Флорьян 3 0.25
Камелло Серхио 2 0.17
Гарсия Альваро Ривера 2 0.17
Фалькао Радамель 2 (1) 0.17
Трехо Оскар 1 0.08
Лопес Унаи 1 0.08
Катена Алехандро 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 5 0
Ламела Эрик 3 1
Акунья Маркос 3 1
Кармона Хосе Анхель 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Дилейни Томас 3 0
Гудель Неманья 3 0
Теллес Алекс 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Салас Кике 1 1
Навас Хесус 2 0
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Хордан Хоан 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ракитич Иван 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 5 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Нтекья Ранди 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
38%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
36%
2
12%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
18%
7
41%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
16%
3
21%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1 Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1
Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
17. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
19. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
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    Прогнозы 120
    Севилья 85.8% (103)
    X 10.8% (13)
    Райо Вальекано 3.3% (4)
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    Прогнозы на матч Севилья 0:1 Райо Вальекано

    Исход игры
    Севилья
    85.8% (103)
    Ничья
    10.8% (13)
    Райо Вальекано
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    42.5% (51)
    1:0 Севилья
    21.7% (26)
    2:0 Севилья
    15% (18)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Севилья
    1.7% (2)
    3:0 Севилья
    1.7% (2)
    1:2 Райо Вальекано
    1.7% (2)
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