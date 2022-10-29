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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Валенсия
 
Позже
Барселона
Прогнозы 137
Валенсия 3.6% (5)
X 9.5% (13)
Барселона 86.9% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Барселона
5.75
4.65
5.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
20
Фулкье
Димитри
6
Гильямон
Уго
18
Алмейда
Андре
IV
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Бальде
Алехандро
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
8
Педри
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
10
Фати
Ансу
Валенсия
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Барселона

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 24 победы

39 матчей

12.8%
30.8%
56.4%
5 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.5%
43.6%
35.9%
8 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

5.1%
33.3%
61.6%
2 победы 13 ничьих 24 победы

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.16
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

56
32

Голов в среднем за матч

2.8
1.68

Среднее время на гол

32
53

Всего голов

78
52

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

0.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.36
Кастильехо Самуэль 2 0.18
Дьякаби Муктар 2 0.18
Алмейда Андре IV 1 0.09
Лато Тони 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Нико Гонсалес 1 0.09
Джюмарт Эрай 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 0.09
Дуро Уго 1 0.09
Андре Маркос 1 0.09
Лино Сэмуел 1 0.09
Солер Карлос 1 (1) 0.09
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 1.09
Дембеле Усман 3 0.27
Фати Ансу 3 0.27
Роберто Серхи 2 0.18
Торрес Ферран 2 0.18
Педри 2 0.18
Рафинья Диас 1 0.09
Депай Мемфис 1 0.09
Де Йонг Френки 1 0.09
Гарсия Эрик 1 0.09
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Джюмарт Эрай 3 1
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Гильямон Уго 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лино Сэмуел 2 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Хави Эрнандес 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гави 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
16%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
7
25%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Пропущено

12
4
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
8%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2
Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1
Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
17. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
18. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
19. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
10. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
17. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
10. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! В 12-м туре чемпионата Испании "Барселона" на выезде встретится с "Валенсией". Информировать вас о ходе этого матча посредством текстовой трансляции на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 137
Валенсия 3.6% (5)
X 9.5% (13)
Барселона 86.9% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Барселона
5.75
4.65
5.70
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Валенсия - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия - Барселона

Исход игры
Валенсия
3.7% (5)
Ничья
9.6% (13)
Барселона
86.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
85% (102)
Меньше
15% (18)
Обе команды забьют
Да
88.33% (106)
Нет
11.67% (14)
Популярный счёт
1:2 Барселона
51.1% (69)
1:3 Барселона
14.1% (19)
0:1 Барселона
4.4% (6)
0:2 Барселона
4.4% (6)
1:1 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
2:3 Барселона
2.2% (3)
2:4 Барселона
1.5% (2)
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