Тур: 12. Стадион: Месталья. Главный судья: Де Бургос Рикардо
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
8
Педри
10
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Барселона
14 матчей
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 24 победы
39 матчей
12.8%
30.8%
56.4%
5 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
20.5%
43.6%
35.9%
8 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
5.1%
33.3%
61.6%
2 победы 13 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.16
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
56
32
Голов в среднем за матч
2.8
1.68
Среднее время на гол
32
53
Всего голов
78
52
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
0.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (2)
|0.36
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.18
|Дьякаби Муктар
|2
|0.18
|Алмейда Андре IV
|1
|0.09
|Лато Тони
|1
|0.09
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|Нико Гонсалес
|1
|0.09
|Джюмарт Эрай
|1
|0.09
|Клюйверт Джастин
|1
|0.09
|Дуро Уго
|1
|0.09
|Андре Маркос
|1
|0.09
|Лино Сэмуел
|1
|0.09
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.09
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12
|1.09
|Дембеле Усман
|3
|0.27
|Фати Ансу
|3
|0.27
|Роберто Серхи
|2
|0.18
|Торрес Ферран
|2
|0.18
|Педри
|2
|0.18
|Рафинья Диас
|1
|0.09
|Депай Мемфис
|1
|0.09
|Де Йонг Френки
|1
|0.09
|Гарсия Эрик
|1
|0.09
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Муса Юнус
|5
|0
|Джюмарт Эрай
|3
|1
|Андре Маркос
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Гильямон Уго
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Лино Сэмуел
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
16%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
7
25%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Пропущено
12
4
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
8%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2
Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1
Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|17.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|19.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Валенсия - Барселона
Исход игры
Валенсия
3.7% (5)
Ничья
9.6% (13)
Барселона
86.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
85% (102)
Меньше
15% (18)
Обе команды забьют
Да
88.33% (106)
Нет
11.67% (14)
Популярный счёт
1:2 Барселона
51.1% (69)
1:3 Барселона
14.1% (19)
0:1 Барселона
4.4% (6)
0:2 Барселона
4.4% (6)
1:1 Ничья
4.4% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
2:3 Барселона
2.2% (3)
2:4 Барселона
1.5% (2)
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