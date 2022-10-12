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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Барселона
Прогнозы 40
Валенсия 5% (2)
X 10% (4)
Барселона 85% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Барселона
5.70
4.60
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Валенсия
Барселона

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 24 победы

39 матчей

12.8%
30.8%
56.4%
5 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.5%
43.6%
35.9%
8 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

5.1%
33.3%
61.6%
2 победы 13 ничьих 24 победы

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.36
Кастильехо Самуэль 2 0.18
Дьякаби Муктар 2 0.18
Алмейда Андре IV 1 0.09
Лато Тони 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Нико Гонсалес 1 0.09
Джюмарт Эрай 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 0.09
Дуро Уго 1 0.09
Андре Маркос 1 0.09
Лино Сэмуел 1 0.09
Солер Карлос 1 (1) 0.09
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 1.09
Дембеле Усман 3 0.27
Фати Ансу 3 0.27
Роберто Серхи 2 0.18
Торрес Ферран 2 0.18
Педри 2 0.18
Рафинья Диас 1 0.09
Депай Мемфис 1 0.09
Де Йонг Френки 1 0.09
Гарсия Эрик 1 0.09
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Джюмарт Эрай 3 1
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Гильямон Уго 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лино Сэмуел 2 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Хави Эрнандес 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гави 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
16%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
7
25%
31-45
4
21%
3
11%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Пропущено

12
4
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
8%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2
Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3
Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 11 9 1 1 28 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Сельта Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
17. Хетафе Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
18. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Хетафе Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Валенсия 5% (2)
    X 10% (4)
    Барселона 85% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Барселона
    5.70
    4.60
    5.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Валенсия - Барселона

    Исход игры
    Валенсия
    5% (2)
    Ничья
    10% (4)
    Барселона
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    45% (18)
    1:3 Барселона
    12.5% (5)
    0:1 Барселона
    10% (4)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    2:4 Барселона
    5% (2)
    2:1 Валенсия
    5% (2)
    0:2 Барселона
    5% (2)
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    Валенсия
    Барселона
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