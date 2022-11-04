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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Жирона
0:0
Первый тайм: 13'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 143
Жирона 6.3% (9)
X 28% (40)
Атлетик Б 65.7% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Атлетик Б
3.96
4.00
3.55
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13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
12
Вилья
Тони
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
11
Фернандес
Валери
9
Кастельянос
Валентин
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
22
Гарсия
Рауль
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Жирона
4-1-4-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Атлетик Б

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (3) 0.31
Рикельме Родриго 3 0.23
Кастельянос Валентин 2 0.15
Мартинес Арнау 2 0.15
Ромеу Ориоль 1 0.08
Давид Лопес 1 0.08
Рейньер Жезус 1 0.08
Сайс Самуэль 1 (1) 0.08
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.38
Уильямс Нико 3 0.23
Беренгер Алекс 3 0.23
Сансет Ойян 3 (1) 0.23
Весга Микель 2 (1) 0.15
Гурусета Горка 2 0.15
Гарсия Рауль 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Давид Лопес 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Де Маркос Оскар 2 0
Весга Микель 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0

Результаты матчей

Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
3
Жирона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
9
Жирона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
19%
4
31%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
2
10%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1
Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0

Результаты матчей

Жирона
Атлетик Б

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жирона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Атлетик Б 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
6. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Хетафе Заявка 12 3 4 5 12 - 19 13
15. Жирона 0:0 Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
16. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
17. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 12 0 4 8 8 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б 0:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Жирона 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б 0:0 Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Пас Гутьерреса вперёд по левому флангу на Фернандеса получился слишком сильным и неточным.
  • 11'
    Беренгер слева через двух соперников не смог прорваться в штрафную площадь хозяев.
  • Угловой
    10'
    Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Навес Алеша Гарсии на ближнюю штангу игроки "Атлетика" нейтрализовали.
  • 8'
    Фернандес справа получил пас от Эрреры, но вперёд продвигаться не решился.
  • 7'
    Гутьеррес слева в штрафной площади сыграл на подборе и с двенадцати метров с лёта пробил выше ворот.
  • 6'
    Пас Иньяки Уильямса направо на ход Сансету соперники перехватили.
  • Офсайд
    5'
    Нико Уильямс справа забрался в офсайд.
  • 4'
    Хорошо двигаются обе команды в начале встречи. Хозяева действуют немного активнее.
  • 3'
    Кастельянос по центру вбежал в чужую штрафной площади, но мяч на ногу, падающий сверху, поймать не смог.
  • 2'
    "Жирона" играет в красно-белой форме, "Атлетик" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Монтиливи"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Жирона 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Жирона
6.3% (9)
Ничья
28% (40)
Атлетик Б
65.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
77.17% (98)
Нет
22.83% (29)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
39.2% (56)
1:1 Ничья
23.8% (34)
0:1 Атлетик Б
14% (20)
1:3 Атлетик Б
4.2% (6)
0:2 Атлетик Б
2.8% (4)
1:0 Жирона
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Жирона
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