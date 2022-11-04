Первый тайм

12' Пас Гутьерреса вперёд по левому флангу на Фернандеса получился слишком сильным и неточным.

11' Беренгер слева через двух соперников не смог прорваться в штрафную площадь хозяев.

10' Первый угловой удар в матче заработали хозяева. Навес Алеша Гарсии на ближнюю штангу игроки "Атлетика" нейтрализовали.

8' Фернандес справа получил пас от Эрреры, но вперёд продвигаться не решился.

7' Гутьеррес слева в штрафной площади сыграл на подборе и с двенадцати метров с лёта пробил выше ворот.

6' Пас Иньяки Уильямса направо на ход Сансету соперники перехватили.