Тур: 13. Стадион: Монтиливи.
История личных встреч
Жирона
Атлетик Б
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (3)
|0.33
|Рикельме Родриго
|3
|0.25
|Кастельянос Валентин
|2
|0.17
|Мартинес Арнау
|2
|0.17
|Ромеу Ориоль
|1
|0.08
|Давид Лопес
|1
|0.08
|Рейньер Жезус
|1
|0.08
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.08
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.42
|Уильямс Нико
|3
|0.25
|Беренгер Алекс
|3
|0.25
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.25
|Весга Микель
|2 (1)
|0.17
|Гурусета Горка
|2
|0.17
|Гарсия Рауль
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|1
|1
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
19%
4
31%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
2
10%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1
Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|13.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|17.
|Жирона
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|18.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 24
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Жирона - Атлетик Б
Исход игры
Жирона
4.1% (2)
Ничья
34.7% (17)
Атлетик Б
61.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
38.8% (19)
1:1 Ничья
28.6% (14)
0:1 Атлетик Б
12.2% (6)
0:2 Атлетик Б
4.1% (2)
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