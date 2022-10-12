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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 49
Жирона 4.1% (2)
X 34.7% (17)
Атлетик Б 61.2% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Атлетик Б
3.92
4.05
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Жирона
Атлетик Б

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (3) 0.33
Рикельме Родриго 3 0.25
Кастельянос Валентин 2 0.17
Мартинес Арнау 2 0.17
Ромеу Ориоль 1 0.08
Давид Лопес 1 0.08
Рейньер Жезус 1 0.08
Сайс Самуэль 1 (1) 0.08
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.42
Уильямс Нико 3 0.25
Беренгер Алекс 3 0.25
Сансет Ойян 3 (1) 0.25
Весга Микель 2 (1) 0.17
Гурусета Горка 2 0.17
Гарсия Рауль 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Давид Лопес 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Де Маркос Оскар 2 0
Весга Микель 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
4
19%
4
31%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
2
10%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1
Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
6. Атлетик Б Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид Заявка 12 4 2 6 11 - 17 14
12. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
13. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
14. Хетафе Заявка 12 3 4 5 12 - 19 13
15. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
16. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
17. Жирона Заявка 12 2 4 6 16 - 20 10
18. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 8 - 24 10
20. Эльче Заявка 12 0 4 8 8 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Жирона 4.1% (2)
    X 34.7% (17)
    Атлетик Б 61.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Атлетик Б
    3.92
    4.05
    3.50
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    Прогнозы на матч Жирона - Атлетик Б

    Исход игры
    Жирона
    4.1% (2)
    Ничья
    34.7% (17)
    Атлетик Б
    61.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    38.8% (19)
    1:1 Ничья
    28.6% (14)
    0:1 Атлетик Б
    12.2% (6)
    0:2 Атлетик Б
    4.1% (2)
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    Жирона
    Атлетик Б
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