Тур: 13. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 10554 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
8' Желтая карточкаУнал Энес
28' Желтая карточкаЭрнандес Луис
30' Желтая карточкаДуарте Домингуш
33' Желтая карточкаДьене Даконам
74' Желтая карточкаПорту Кристиан
90' Красная карточкаАльварес Гастон
90' Вторая желтая карточкаПорту Кристиан
90' Вторая желтая карточкаЭрнандес Луис
90'+12
Ход матча
8'
28'
30'
33'
74'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
32
Чуст
Виктор
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Кадис
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.31
|Аленья Карлес
|2
|0.15
|Альварес Гастон
|2
|0.15
|Дамиан Суарес
|1
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Майораль Борха
|1
|0.08
|Иглесиас Хуан
|1
|0.08
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Фернандес
|2
|0.15
|Негредо Альваро
|1
|0.08
|Бонгонда Тео
|1
|0.08
|Собрино Рубен
|1
|0.08
|Лукас Перес
|1
|0.08
|Чуст Виктор
|1
|0.08
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|5
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Дьене Даконам
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Унал Энес
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Порту Кристиан
|1
|1
|Арамбарри Мауро
|1
|1
|Милья Луис
|1
|1
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Альгобия Анхель
|2
|0
|Альварес Гастон
|0
|1
|Сория Давид
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Кике Санчес Флорес
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Карселен Исаак
|0
|2
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Лукас Перес
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Эрнандес Луис
|1
|1
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Собрино Рубен
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Кадис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
1
Хетафе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
4
6
Хетафе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
63%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
28%
0
0%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
5
28%
5
21%
61-75
1
6%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Вальядолид 2:3 Осасуна - Хетафе 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Хетафе - Вильярреал 0:0 Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1 Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0 Жирона - Кадис 1:1
Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Хетафе
Кадис
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
58
49
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|11.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 17
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|14.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|17.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|19.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Кадис
Исход игры
Хетафе
86.9% (113)
Ничья
10% (13)
Кадис
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.8% (46)
Меньше
63.2% (79)
Обе команды забьют
Да
41.6% (52)
Нет
58.4% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
44.6% (58)
2:1 Хетафе
30.8% (40)
2:0 Хетафе
8.5% (11)
1:1 Ничья
5.4% (7)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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