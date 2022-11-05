Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Анхель Альгобиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Хетафе

43' Алекс Фернандес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Хименес Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

37' Матч возобновлен

37' Лосано Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Кадис

36' Иглесиас Хуан не смог попасть в створ ударом издали

35' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Собрино Рубен нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

33' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Хетафе

32' Собрино Рубен не смог попасть в створ ударом издали

32' Митрович Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дуарте Домингуш получил желтую карточку от судьи

29' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Кадис

28' Эрнандес Луис получил желтую карточку от судьи

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Виктор Чуст получил травму и заменен. Карселен Исаак выходит на поле.

25' Виктор Чуст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Виктор Чуст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Хетафе

20' Удар от ворот произведет Кадис

19' Дьене Даконам из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Алекс Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

13' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Унал Энес получает желтую карточку за неспортивное поведение

8' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Сан Эметерио Феде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Сан Эметерио Феде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Виктор Чуст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хетафе начинает с центра поля