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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 3'
Эльче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 130
Вальядолид 84.6% (110)
X 11.5% (15)
Эльче 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Эльче
3.75
4.25
4.24
Все Коэффициенты
1
Масип
Хорди
39
Lucas
Rosa
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
21
Санчес
Иван
17
Роке
Меса
6
Агуадо
Альваро
11
Плата
Гонсало
7
Леон
Серхио
10
Плано
Оскар
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
15
Кольядо
Алекс
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Вальядолид
4-3-3
Эльче
4-3-3

История личных встреч

Вальядолид
Эльче

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
КК
1:0
КК
0:0
П
2:2
П
0:0
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.42
Роке Меса 1 0.08
Плано Оскар 1 0.08
Мончу Рамон 1 0.08
Тухами Ануар 1 0.08
Хоакин Фернандес 1 0.08
Вайссман Шон 1 0.08
Агуадо Альваро 0 0
Перес Кике 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.25
Понсе Эсекель 2 0.17
Бое Лукас 1 0.08
Верду Гонсало 1 0.08
Кольядо Алекс 1 0.08
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 4 0
Санчес Хавьер 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Бое Лукас 2 1
Бигас Педро 3 0
Маскарель Омар 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эльче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

4
2
Вальядолид
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эльче
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
20%
7
44%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
60%
3
19%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

17
26
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
6
23%
16-30
3
18%
8
31%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
7
41%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0
Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2
Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0

Результаты матчей

Вальядолид
Эльче

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
6. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
7. Осасуна Заявка 12 6 2 4 13 - 11 20
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
11. Вальядолид 0:0 Заявка 13 4 3 6 11 - 17 15
12. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
13. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
14. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
15. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
16. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
17. Сельта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче 0:0 Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8. Вальядолид 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
9. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
11. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Сельта Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Эльче 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
19. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • 3'
    Эльче контролирует мяч.
  • 3'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Эльче начинает контратаку
  • 3'
    Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Бое Лукас из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Угловой
      2'
      Агуадо Альваро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 1'
      Оооо... вот это был удар! Плата Гонсало должен был забить с этой позиции.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Плата Гонсало. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Вальядолид начинает контратаку
    • 1'
      Санчес Хавьер из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Эльче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Вальядолид 84.6% (110)
    X 11.5% (15)
    Эльче 3.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Эльче
    3.75
    4.25
    4.24
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Эльче

    Исход игры
    Вальядолид
    84.6% (110)
    Ничья
    11.5% (15)
    Эльче
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.2% (39)
    Меньше
    68.8% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    40.8% (51)
    Нет
    59.2% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Вальядолид
    40.8% (53)
    2:1 Вальядолид
    25.4% (33)
    2:0 Вальядолид
    13.8% (18)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    1:2 Эльче
    1.5% (2)
    0:1 Эльче
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:1 Вальядолид
    1.5% (2)
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    Вальядолид
    Эльче
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