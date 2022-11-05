Тур: 13. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Де Бургос Рикардо
2:1
Конец матча
0'
1:0
40' ГолСанчес Хавьер
45' Желтая карточкаСанчес Хавьер
2:0
46' ГолРоке Меса
2:1
63' ГолФернандес Хосан
64' Желтая карточкаХоакин Фернандес
90'+4
Ход матча
40'
1:0
45'
46'
2:0
63'
2:1
64'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
39
Lucas
Rosa
21
Санчес
Иван
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Lucas RosaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Эльче
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.38
|Роке Меса
|2
|0.15
|Плано Оскар
|1
|0.08
|Мончу Рамон
|1
|0.08
|Тухами Ануар
|1
|0.08
|Санчес Хавьер
|1
|0.08
|Хоакин Фернандес
|1
|0.08
|Вайссман Шон
|1
|0.08
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Плата Гонсало
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.23
|Понсе Эсекель
|2
|0.15
|Бое Лукас
|1
|0.08
|Фернандес Хосан
|1
|0.08
|Верду Гонсало
|1
|0.08
|Кольядо Алекс
|1
|0.08
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|4
|0
|Санчес Хавьер
|4
|0
|Мончу Рамон
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Олаза Лукас
|2
|0
|Хоакин Фернандес
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Lucas Rosa
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|4
|0
|Бое Лукас
|2
|1
|Бигас Педро
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эльче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
6
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
4
2
Вальядолид
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Эльче
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
17%
8
44%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
3
50%
3
17%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
4
22%
6
21%
16-30
3
17%
9
32%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
7
39%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1 Эспаньол - Вальядолид 1:0
Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2
Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0
Результаты матчей
Вальядолид
Эльче
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
310
211
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|7.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 11
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|14.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|13.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (2)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Эльче
Исход игры
Вальядолид
84.6% (110)
Ничья
11.5% (15)
Эльче
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.2% (39)
Меньше
68.8% (86)
Обе команды забьют
Да
40.8% (51)
Нет
59.2% (74)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
40.8% (53)
2:1 Вальядолид
25.4% (33)
2:0 Вальядолид
13.8% (18)
1:1 Ничья
9.2% (12)
1:2 Эльче
1.5% (2)
0:1 Эльче
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Вальядолид
1.5% (2)
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