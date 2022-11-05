Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Lucas Rosa. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Вальядолид имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кольядо Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Гумбау Херард пробил со штрафного прямо в стенку

45' Санчес Хавьер получил желтую карточку от судьи

43' Хорошую попытку сделал Леон Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Эскудеро Серхио из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Команда Вальядолид забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Санчес Хавьер забивает с правой ноги!

40' Плата Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Эскудеро Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Плано Оскар нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

40' Санчес Иван из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Эльче

36' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Эльче

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Эскудеро Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Эскудеро Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Lucas Rosa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Кольядо Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Вальядолид

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Эльче

25' Удар от ворот произведет Эльче

25' Хоакин Фернандес из команды Вальядолид наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

24' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Вальядолид

23' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Агуадо Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

15' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Эльче

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

11' Агуадо Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Санчес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эскудеро Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Эскудеро Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

4' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

2' Агуадо Альваро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

1' Оооо... вот это был удар! Плата Гонсало должен был забить с этой позиции.

1' Хорошую попытку сделал Плата Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля