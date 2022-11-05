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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 14209 Главный судья: Фигероа Хорхе
Сельта
1:2
Конец матча
Осасуна
0'
5' Желтая карточка
Унаи Гарсия
0:1
8' Гол
Авила Эсекьель
16' Желтая карточка
Авила Эсекьель
1:1
19' Гол
Аспас Яго
1:2
28' Гол
Авила Эсекьель
42' Желтая карточка
Орос Аймар
44' Желтая карточка
Айтор Фернандес
66' Желтая карточка
Сведберг Виллиот
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Гарсия Давид
88' Желтая карточка
Кике Гарсия
90'+5

Ход матча

5'
 
Унаи Гарсия
8'
0:1
Авила Эсекьель
(Гомес Мойсес)
16'
 
Авила Эсекьель
19'
Аспас Яго
(Серви Франко)
1:1
28'
1:2
Авила Эсекьель
(Санчес Мануэль)
42'
 
Орос Аймар
44'
 
Айтор Фернандес
57'
Пасьенса Гонсало
Ларсен Йорген
 
57'
Сведберг Виллиот
Перес Карлес
 
63'
 
Видаль Начо
Барха Энрике
66'
Сведберг Виллиот
 
72'
 
Монкайола Хон
Орос Аймар
73'
 
Кике Гарсия
Будимир Анте
77'
 
Гарсия Давид
84'
 
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
84'
 
Брашанац Дарко
Пенья Рубен
86'
Pablo Duran
Серви Франко
 
88'
 
Кике Гарсия

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 130
Сельта 56.9% (74)
X 28.5% (37)
Осасуна 14.6% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
7
Перес
Карлес
5
Оскар
Родригес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
6
Торро
Лукас
9
Авила
Эсекьель
16
Гомес
Мойсес
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
Сельта
4-1-3-2
Осасуна
4-1-4-1

История личных встреч

Сельта
Осасуна

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.54
Вейга Габриэль 3 0.23
Оскар Родригес 2 0.15
Пасьенса Гонсало 1 0.08
Айду Джозеф 1 0.08
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.46
Орос Аймар 2 (1) 0.15
Кике Гарсия 2 (1) 0.15
Гарсия Рубен 1 0.08
Брашанац Дарко 1 0.08
Гомес Мойсес 1 0.08
Будимир Анте 1 0.08
Барха Энрике 1 0.08
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 4 0
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 4 1
Авила Эсекьель 3 1
Торро Лукас 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Кике Гарсия 2 0
Видаль Начо 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Будимир Анте 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0

Результаты матчей

Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Осасуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
2
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

1
9
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
4
67%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

25
12
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
4
16%
4
33%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0
Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3

Результаты матчей

Сельта
Осасуна

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Сельта
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
12. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
13. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
14. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
15. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
16. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
17. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
9. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
10. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
13. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
11. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
12. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
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Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
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    Прогнозы 130
    Сельта 56.9% (74)
    X 28.5% (37)
    Осасуна 14.6% (19)
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    Прогнозы на матч Сельта 1:2 Осасуна

    Исход игры
    Сельта
    56.9% (74)
    Ничья
    28.5% (37)
    Осасуна
    14.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.29% (45)
    Меньше
    63.71% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (76)
    Нет
    38.71% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    26.2% (34)
    1:0 Сельта
    26.2% (34)
    1:1 Ничья
    23.8% (31)
    1:2 Осасуна
    7.7% (10)
    0:1 Осасуна
    5.4% (7)
    2:0 Сельта
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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