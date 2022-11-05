Тур: 13. Стадион: Балаидос. Зрители: 14209 Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
5' Желтая карточкаУнаи Гарсия
0:1
8' ГолАвила Эсекьель
16' Желтая карточкаАвила Эсекьель
1:1
19' ГолАспас Яго
1:2
28' ГолАвила Эсекьель
42' Желтая карточкаОрос Аймар
44' Желтая карточкаАйтор Фернандес
66' Желтая карточкаСведберг Виллиот
77' Undefined phrase: football_event_Гарсия Давид
88' Желтая карточкаКике Гарсия
90'+5
Ход матча
5'
8'
0:1
16'
19'
1:1
28'
1:2
42'
44'
66'
77'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
22
Орос
Аймар
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
33 Martin Conde
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
-
39 Рамос ДариоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Осасуна
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Среднее время на гол
49
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|7 (1)
|0.54
|Вейга Габриэль
|3
|0.23
|Оскар Родригес
|2
|0.15
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|Айду Джозеф
|1
|0.08
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|6 (2)
|0.46
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.15
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.15
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Брашанац Дарко
|1
|0.08
|Гомес Мойсес
|1
|0.08
|Будимир Анте
|1
|0.08
|Барха Энрике
|1
|0.08
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|4
|0
|Вейга Габриэль
|2
|1
|Мальо Уго
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|0
|1
|Серви Франко
|0
|1
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|5
|1
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Торро Лукас
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Кике Гарсия
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Осасуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
2
Сельта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
1
9
Сельта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
4
67%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
25
12
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
4
16%
4
33%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2
Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1
Осасуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0
Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3
Результаты матчей
Сельта
Осасуна
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Сельта
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
211
58
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|14.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
Прогнозы на матч Сельта 1:2 Осасуна
Исход игры
Сельта
56.9% (74)
Ничья
28.5% (37)
Осасуна
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
36.29% (45)
Меньше
63.71% (79)
Обе команды забьют
Да
61.29% (76)
Нет
38.71% (48)
Популярный счёт
2:1 Сельта
26.2% (34)
1:0 Сельта
26.2% (34)
1:1 Ничья
23.8% (31)
1:2 Осасуна
7.7% (10)
0:1 Осасуна
5.4% (7)
2:0 Сельта
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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