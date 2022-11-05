Тур: 13. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Гонсалес Пабло
18
Альба
Жорди
8
Педри
2
Кайки
19
Эли
Родриго
23
Саму
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
35 Риад ЧадиЗащитник
-
29 Касадо МаркПолузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Альмерия
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
3.43
3
Среднее время на гол
26
30
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.71
0.29
Среднее время на гол
126
315
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
2.07
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
54
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13
|1.08
|Дембеле Усман
|3
|0.25
|Фати Ансу
|3
|0.25
|Роберто Серхи
|2
|0.17
|Торрес Ферран
|2
|0.17
|Педри
|2
|0.17
|Рафинья Диас
|1
|0.08
|Депай Мемфис
|1
|0.08
|Де Йонг Френки
|1
|0.08
|Гарсия Эрик
|1
|0.08
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Гави
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.25
|Умар Садик
|2
|0.17
|Рамазани Ларжи
|2
|0.17
|Эмбарба Адриан
|1
|0.08
|Мелеро Гонсало
|1
|0.08
|Баптистао Лео
|1
|0.08
|Эгуарас Иниго
|1
|0.08
|Робертоне Лукас
|1
|0.08
|Лазаро
|1
|0.08
|Бабич Срджян
|1
|0.08
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.08
|Соуза Диего II
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Пике Херард
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмбарба Адриан
|3
|1
|Кайки
|4
|0
|Саму Гарсия
|3
|0
|Де ла Ос Сесар
|3
|0
|Акиеме Серхио
|3
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Альмерия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
11
Барселона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Альмерия
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
15
3
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
33%
16-30
6
40%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
7%
3
20%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
7
24%
4
27%
31-45
3
10%
4
27%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
21%
1
7%
76-90
Пропущено
4
20
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 12
2
50%
1
5%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0
Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0
Альмерия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1
Результаты матчей
Барселона
Альмерия
Точный счет
3:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Барселона
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
75
48
75
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 4
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|14.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Альмерия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
Прогнозы на матч Барселона - Альмерия
Исход игры
Барселона
95.9% (141)
Ничья
2.7% (4)
Альмерия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.94% (83)
Меньше
33.06% (41)
Обе команды забьют
Да
17.74% (22)
Нет
82.26% (102)
Популярный счёт
3:0 Барселона
32% (47)
2:0 Барселона
27.2% (40)
3:1 Барселона
9.5% (14)
4:0 Барселона
7.5% (11)
2:1 Барселона
3.4% (5)
4:1 Барселона
1.4% (2)
5:0 Барселона
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!