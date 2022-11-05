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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Барселона
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 139
Барселона 96.4% (134)
X 2.9% (4)
Альмерия 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Альмерия
26.20
9.80
29.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Бальде
Алехандро
3
Пике
Херард
17
Алонсо
Маркос
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
8
Педри
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
11
Торрес
Ферран
13
Мартинес
Фернардо
2
Кайки
19
Эли
Родриго
21
Брандарис
Хуан
24
Мендес
Убулан
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
3
Мелеро
Гонсало
23
Саму
Гарсия
12
Баптистао
Лео
7
Рамазани
Ларжи
Барселона
4-3-3
Альмерия
5-3-2

История личных встреч

Барселона
Альмерия

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

П
4:0
П
1:2
П
4:1
П
0:2
П
3:1
КК
0:3
КК
5:0
П
0:8
П
2:2
П
1:0
П
0:2
П
5:0
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

3.43
3

Среднее время на гол

26
30

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.71
0.29

Среднее время на гол

126
315

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

2.07
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
54

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 1.08
Дембеле Усман 3 0.25
Фати Ансу 3 0.25
Роберто Серхи 2 0.17
Торрес Ферран 2 0.17
Педри 2 0.17
Рафинья Диас 1 0.08
Депай Мемфис 1 0.08
Де Йонг Френки 1 0.08
Гарсия Эрик 1 0.08
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.25
Умар Садик 2 0.17
Рамазани Ларжи 2 0.17
Эмбарба Адриан 1 0.08
Мелеро Гонсало 1 0.08
Баптистао Лео 1 0.08
Эгуарас Иниго 1 0.08
Робертоне Лукас 1 0.08
Лазаро 1 0.08
Бабич Срджян 1 0.08
Де ла Ос Сесар 1 0.08
Соуза Диего II 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Кесси Франк 3 0
Пике Херард 2 0
Дембеле Усман 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Гави 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Альба Жорди 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмбарба Адриан 3 1
Кайки 4 0
Саму Гарсия 3 0
Де ла Ос Сесар 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эли Родриго 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Альмерия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

13
11
Барселона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Альмерия
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

15
3
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
33%
16-30
6
40%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

0
12
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

29
15
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
7%
3
20%
1-15
6
21%
3
20%
16-30
7
24%
4
27%
31-45
3
10%
4
27%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
21%
1
7%
76-90

Пропущено

4
20
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 12
2
50%
1
5%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0
Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0
Альмерия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альмерия - Сельта 3:1 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1

Результаты матчей

Барселона
Альмерия

Точный счет

3:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Барселона
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
4
2
2.5
3
3
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
4
8
7
5
2.5
3
9
4
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
2. Барселона Заявка 12 10 1 1 29 - 4 31
3. Атлетико М Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
12. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
13. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
14. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
15. Альмерия Заявка 12 4 1 7 15 - 20 13
16. Эспаньол Заявка 12 2 5 5 15 - 20 11
17. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 5 1 0 15 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
9. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
10. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
13. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
8. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
11. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
12. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
14. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
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Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Альмерия", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 29 минут.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 139
Барселона 96.4% (134)
X 2.9% (4)
Альмерия 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Альмерия
26.20
9.80
29.00
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Где смотреть матч Барселона - Альмерия онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Альмерия

Исход игры
Барселона
95.9% (141)
Ничья
2.7% (4)
Альмерия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.94% (83)
Меньше
33.06% (41)
Обе команды забьют
Да
17.74% (22)
Нет
82.26% (102)
Популярный счёт
3:0 Барселона
32% (47)
2:0 Барселона
27.2% (40)
3:1 Барселона
9.5% (14)
4:0 Барселона
7.5% (11)
2:1 Барселона
3.4% (5)
4:1 Барселона
1.4% (2)
5:0 Барселона
1.4% (2)
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