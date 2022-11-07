Тур: 13. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
20
Балью
Иван
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Реал Мадрид
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
15 матчей
6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед
Первый тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.86
Среднее время на гол
120
105
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
4.43
1.63
Среднее время на гол
20
55
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.47
1.27
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
36
71
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|3 (1)
|0.25
|Лежён Флорьян
|3
|0.25
|Камелло Серхио
|2
|0.17
|Гарсия Альваро Ривера
|2
|0.17
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.17
|Трехо Оскар
|1
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.08
|Катена Алехандро
|1
|0.08
|Сисс Пате
|1
|0.08
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|6
|0.5
|Вальверде Федерико
|6
|0.5
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.42
|Родриго
|4 (1)
|0.33
|Модрич Лука
|2
|0.17
|Васкес Лукас
|2
|0.17
|Алаба Давид
|1
|0.08
|Асенсио Марко
|1
|0.08
|Рюдигер Антонио
|1
|0.08
|Милитао Эдер
|1
|0.08
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|5
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|1
|1
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Чуамени Орельен
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
0
0
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Реал Мадрид
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
14
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Реал Мадрид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
11%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
17
29
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
12%
7
24%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
18%
7
24%
61-75
7
41%
8
28%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
42
14
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
93
111
66
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|15.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 4
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 4
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид
Исход игры
Райо Вальекано
5.7% (10)
Ничья
6.3% (11)
Реал Мадрид
88% (154)
Тотал 2.5
Больше
69.53% (89)
Меньше
30.47% (39)
Обе команды забьют
Да
65.63% (84)
Нет
34.38% (44)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
33.1% (58)
0:2 Реал Мадрид
14.9% (26)
1:3 Реал Мадрид
10.9% (19)
0:1 Реал Мадрид
5.1% (9)
0:3 Реал Мадрид
4% (7)
1:1 Ничья
1.7% (3)
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