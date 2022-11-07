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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Райо Вальекано
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 174
Райо Вальекано 5.7% (10)
X 6.3% (11)
Реал Мадрид 87.9% (153)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Реал Мадрид
5.55
3.95
1.76
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
18
Чуамени
Орельен
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
Райо Вальекано
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Мадрид

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

4.43
1.63

Среднее время на гол

20
55

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.47
1.27

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

36
71

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 3 (1) 0.25
Лежён Флорьян 3 0.25
Камелло Серхио 2 0.17
Гарсия Альваро Ривера 2 0.17
Фалькао Радамель 2 (1) 0.17
Трехо Оскар 1 0.08
Лопес Унаи 1 0.08
Катена Алехандро 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Гарсия Франсиско III 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.5
Вальверде Федерико 6 0.5
Бензема Карим 5 (1) 0.42
Родриго 4 (1) 0.33
Модрич Лука 2 0.17
Васкес Лукас 2 0.17
Алаба Давид 1 0.08
Асенсио Марко 1 0.08
Рюдигер Антонио 1 0.08
Милитао Эдер 1 0.08
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 5 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Нтекья Ранди 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 1 1
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
0
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Реал Мадрид
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
14
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Реал Мадрид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
11%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

17
29
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
12%
7
24%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
18%
7
24%
61-75
7
41%
8
28%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
9
3
1
11
2.5
6
6
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 4
Севилья Акунья Маркос 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2022, осталось 11 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 174
    Райо Вальекано 5.7% (10)
    X 6.3% (11)
    Реал Мадрид 87.9% (153)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.55
    3.95
    1.76
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид

    Исход игры
    Райо Вальекано
    5.7% (10)
    Ничья
    6.3% (11)
    Реал Мадрид
    88% (154)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.53% (89)
    Меньше
    30.47% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.63% (84)
    Нет
    34.38% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    33.1% (58)
    0:2 Реал Мадрид
    14.9% (26)
    1:3 Реал Мадрид
    10.9% (19)
    0:1 Реал Мадрид
    5.1% (9)
    0:3 Реал Мадрид
    4% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (3)
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    Реал Мадрид
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