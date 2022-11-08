Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хавьер Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.

Arnau Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хавьер Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Жирона

50' Шанс! Хавьер Эрнандес из команды Жирона пробил головой, но мимо

50' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хавьер Эрнандес сделал результативную передачу.

39' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Жирона

37' Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали

37' Кольядо Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Эльче

35' Arnau Martinez оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Матч возобновлен

33' Роко Энсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Матч возобновлен

29' Хавьер Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Фернандес Хосан получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

23' Гутьеррес Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гарсия Алеш нанес удар в каркас ворот!

21' Фернандес Валери из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

19' Удар от ворот произведет Эльче

19' Игра в одни ворота сейчас. Эльче доминирует и владеет мячом

18' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Милья Пере и попал в каркас ворот!

18' Маскарель Омар из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Г О О О О Л - Лирола Поль забивает с правой ноги!

16' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Жирона

10' Удар от ворот произведет Эльче

10' Ромеу Ориоль нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

9' Эррера Янгель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удар от ворот произведет Жирона

5' Кольядо Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Клерк Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля