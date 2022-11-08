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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Эльче
1:2
Конец матча
Жирона
0'
1:0
16' Гол
Лирола Поль
22' Желтая карточка
Вилья Тони
28' Желтая карточка
Фернандес Хосан
1:1
39' Гол
Мартин Иван
1:2
66' Гол
Кастельянос Валентин
70' Желтая карточка
Гумбау Херард
88' Желтая карточка
Диего Гонсалес
88' Желтая карточка
Стуани Кристиан
90'+5

Ход матча

13'
 
Мартин Иван
Эррера Янгель
16'
Лирола Поль
(Кольядо Алекс)
1:0
22'
 
Вилья Тони
28'
Фернандес Хосан
 
39'
1:1
Мартин Иван
(Чичарито)
57'
Гумбау Херард
Фернандес Хосан
 
58'
Понсе Эсекель
Гутьеррес Хосе
 
66'
1:2
Кастельянос Валентин
(Мартинес Арнау)
66'
Рохер Марти
Бое Лукас
 
69'
 
Рикельме Родриго
Кастельянос Валентин
69'
 
Стуани Кристиан
Вилья Тони
70'
Гумбау Херард
 
81'
Бигас Педро
Роко Энсо
 
81'
Фернандес Николас
Клерк Карлос
 
88'
Диего Гонсалес
 
88'
 
Стуани Кристиан
90'
 
Фернандес Валери
Гарсия Алеш
90'
 
Террац Рамон
Бернардо Эспиноса

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Эльче 20.9% (28)
X 47.8% (64)
Жирона 31.3% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
23
Клерк
Карлос
17
Фернандес
Хосан
8
Гутьеррес
Хосе
21
Маскарель
Омар
15
Кольядо
Алекс
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
22
Буэно
Сантьяго
16
Чичарито
12
Вилья
Тони
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
11
Фернандес
Валери
9
Кастельянос
Валентин
Эльче
4-4-2
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Эльче
Жирона

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:4
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
3:2
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Среднее время на гол

81
54

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.11
0.22

Среднее время на гол

81
405

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.11
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
95

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.21
Понсе Эсекель 2 0.14
Бое Лукас 1 0.07
Кольядо Алекс 1 0.07
Фернандес Хосан 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Верду Гонсало 1 0.07
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (3) 0.29
Рикельме Родриго 3 0.21
Кастельянос Валентин 3 0.21
Давид Лопес 2 0.14
Мартинес Арнау 2 0.14
Мартин Иван 2 0.14
Ромеу Ориоль 1 0.07
Рейньер Жезус 1 0.07
Сайс Самуэль 1 (1) 0.07
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Эррера Янгель 0 0
Чичарито 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Бое Лукас 2 1
Бигас Педро 3 0
Маскарель Омар 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Диего Гонсалес VII 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Лирола Поль 1 0
Кина Домингуш 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 4 0
Кастельянос Валентин 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Стуани Кристиан 2 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Давид Лопес 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Мичел Мадера 0 1
Чичарито 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Вилья Тони 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Коуто Ян 1 0

Результаты матчей

Эльче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
6
Эльче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жирона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

4
8
Эльче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Жирона
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
8
44%
3
25%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
3
27%
1
5%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
1
9%
5
26%
76-90

Пропущено

30
23
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
4
17%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
10
33%
5
22%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
4
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3
Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2
Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3

Результаты матчей

Эльче
Жирона

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эльче
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Атлетик Б 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 14 24
5. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
6. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
10. Вальядолид 0:2 Заявка 14 5 2 7 13 - 20 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
14. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Вальядолид 0:2 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б 2:0 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Севилья Ламела Эрик 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Эльче: 40%, Жирона: 60%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 50'
      Шанс! Хавьер Эрнандес из команды Жирона пробил головой, но мимо
    • 50'
      Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Милья Пере из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Вилья Тони
    • 48'
      Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 48'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 47'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Жирона контролирует мяч.
    • 46'
      Лирола Поль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Диего Гонсалес VII из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Гутьеррес Хосе задерживает мяч рукой
    • 45'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Ромеу Ориоль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Диего Гонсалес VII ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Давид Лопес выиграл воздушное противоборство у Бое Лукас.
    • Фол, нарушение
      43'
      Ромеу Ориоль наказан за толчок Бадия Эдгар
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Клерк Карлос из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Arnau Martinez
    • 42'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      41'
      Маскарель Омар наказан за толчок Гарсия Алеш
    • 40'
      Контроль мяча: Эльче: 45%, Жирона: 55%.
    • 40'
      Жирона контролирует мяч.
    • 39'
      Хавьер Эрнандес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      ГОООООЛ - Мартин Иван Жирона забивает ударом головой
    • 39'
      Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 37'
      Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      37'
      Кольядо Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Буэно Сантьяго из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Эльче начинает контратаку
    • 36'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Эльче: 45%, Жирона: 55%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Маскарель Омар из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Гарсия Алеш
    • 35'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 35'
      Arnau Martinez оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Гарсия Алеш из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Роко Энсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      33'
      Роко Энсо из команды Эльче толкнул локтем оппонента. Это Кастельянос Валентин заработал фол
    • 32'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      32'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Фол, нарушение
      32'
      Ромеу Ориоль наказан за толчок Клерк Карлос
    • Угловой
      31'
      Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой слева.
    • 30'
      Маскарель Омар из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Эльче: 50%, Жирона: 50%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Буэно Сантьяго наказан за толчок Диего Гонсалес VII
    • Фол, нарушение
      30'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      29'
      Хавьер Эрнандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      28'
      Фернандес Хосан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Фернандес Хосан из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Хавьер Эрнандес
    • 28'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 27'
      Жирона контролирует мяч.
    • 27'
      Гарсия Алеш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Эльче начинает контратаку
    • 27'
      Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 26'
      Роко Энсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      26'
      Маскарель Омар наказан за толчок Ромеу Ориоль
    • 26'
      Гассанига Пауло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Эльче: 50%, Жирона: 50%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 24'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Травма, повреждение
      23'
      Гутьеррес Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      22'
      Вилья Тони из команды Жирона получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      22'
      Вилья Тони из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гутьеррес Хосе пострадал.
    • 22'
      Диего Гонсалес VII успешно блокирует удар.
    • 22'
      Ромеу Ориоль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Гарсия Алеш нанес удар в каркас ворот!
    • 21'
      Фернандес Валери из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 21'
      Контроль мяча: Эльче: 55%, Жирона: 45%.
    • 20'
      Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Фернандес Хосан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 19'
      Игра в одни ворота сейчас. Эльче доминирует и владеет мячом
    • 18'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Милья Пере и попал в каркас ворот!
    • 18'
      Маскарель Омар из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 16'
      Кольядо Алекс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Лирола Поль забивает с правой ноги!
    • 16'
      Маскарель Омар сделал ключевой пас для гола!
    • 16'
      Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 15'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Эльче: 50%, Жирона: 50%.
    • 15'
      Эльче контролирует мяч.
    • 14'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Вилья Тони из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 13'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 13'
      Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Эррера Янгель получил травму и заменен. Мартин Иван выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      12'
      Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 10'
      Контроль мяча: Эльче: 42%, Жирона: 58%.
    • 10'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 10'
      Бадия Эдгар делает важнейший сейв!
    • 10'
      Ромеу Ориоль нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Кастельянос Валентин наказан за толчок Диего Гонсалес VII
    • 9'
      Эррера Янгель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Милья Пере из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
    • 8'
      Фернандес Хосан из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 7'
      Жирона контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Эльче: 60%, Жирона: 40%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Фернандес Валери
    • 5'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 5'
      Кольядо Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Клерк Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Эльче начинает контратаку
    • 4'
      Эррера Янгель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      4'
      Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
    • 3'
      Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 2'
      Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Эльче контролирует мяч.
    • 1'
      Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Эльче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Эльче 20.9% (28)
    X 47.8% (64)
    Жирона 31.3% (42)
    Все прогнозы
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльче 1:2 Жирона онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче 1:2 Жирона

    Исход игры
    Эльче
    20.9% (28)
    Ничья
    47.8% (64)
    Жирона
    31.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.01% (23)
    Меньше
    80.99% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    66.94% (81)
    Нет
    33.06% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.3% (58)
    0:1 Жирона
    17.2% (23)
    1:2 Жирона
    9% (12)
    1:0 Эльче
    9% (12)
    2:1 Эльче
    8.2% (11)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    0:2 Жирона
    1.5% (2)
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