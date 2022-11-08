Тур: 14. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
1:0
16' ГолЛирола Поль
22' Желтая карточкаВилья Тони
28' Желтая карточкаФернандес Хосан
1:1
39' ГолМартин Иван
1:2
66' ГолКастельянос Валентин
70' Желтая карточкаГумбау Херард
88' Желтая карточкаДиего Гонсалес
88' Желтая карточкаСтуани Кристиан
90'+5
Ход матча
16'
1:0
22'
28'
39'
1:1
66'
66'
70'
81'
88'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 0
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
24
Лирола
Поль
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
16
Чичарито
12
Вилья
Тони
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Солер КарлесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Рохер МартиНападающий
-
-
Главный тренер: Sergio Mantecon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 ЧичаритоЗащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Жирона
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.11
1.67
Среднее время на гол
81
54
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.11
0.22
Среднее время на гол
81
405
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.11
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
95
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.21
|Понсе Эсекель
|2
|0.14
|Бое Лукас
|1
|0.07
|Кольядо Алекс
|1
|0.07
|Фернандес Хосан
|1
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Верду Гонсало
|1
|0.07
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (3)
|0.29
|Рикельме Родриго
|3
|0.21
|Кастельянос Валентин
|3
|0.21
|Давид Лопес
|2
|0.14
|Мартинес Арнау
|2
|0.14
|Мартин Иван
|2
|0.14
|Ромеу Ориоль
|1
|0.07
|Рейньер Жезус
|1
|0.07
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.07
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Чичарито
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Фернандес Валери
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Бое Лукас
|2
|1
|Бигас Педро
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Кастельянос Валентин
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Стуани Кристиан
|2
|0
|Бернардо Эспиноса
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Буэно Сантьяго
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Чичарито
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Вилья Тони
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
6
Эльче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жирона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
4
8
Эльче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Жирона
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
8
44%
3
25%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
17%
2
17%
76-90
Забито
11
19
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
3
27%
1
5%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
1
9%
5
26%
76-90
Пропущено
30
23
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
4
17%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
10
33%
5
22%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
4
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 0:3
Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1
Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 Жирона - Осасуна 1:1 Альмерия - Жирона 3:2
Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3
Результаты матчей
Эльче
Жирона
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эльче
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 14
|24
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|10.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 20
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|14.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|7.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 4
Прогнозы на матч Эльче 1:2 Жирона
Исход игры
Эльче
20.9% (28)
Ничья
47.8% (64)
Жирона
31.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
19.01% (23)
Меньше
80.99% (98)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (58)
0:1 Жирона
17.2% (23)
1:2 Жирона
9% (12)
1:0 Эльче
9% (12)
2:1 Эльче
8.2% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Жирона
1.5% (2)
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