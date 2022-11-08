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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 40072 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Атлетик Б
2:0
Второй тайм: 57'
Вальядолид
0'
1:0
19' Гол
Гурусета Горка
42' Желтая карточка
Мончу Рамон
45' Желтая карточка
Гурусета Горка
49' Желтая карточка
Эррера Андер
2:0
51' Гол
Гурусета Горка

Ход матча

19'
Гурусета Горка
1:0
42'
 
Мончу Рамон
45'
Гурусета Горка
 
46'
 
Агуадо Альваро
Вайссман Шон
49'
Эррера Андер
 
51'
Гурусета Горка
(Весга Микель)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 129
Атлетик Б 83.7% (108)
X 10.9% (14)
Вальядолид 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Вальядолид
8.35
4.80
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
23
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Феддал
Зу
12
Олаза
Лукас
11
Плата
Гонсало
8
Мончу
Рамон
4
Перес
Кике
20
Нарваес
Хуан
16
Гвардиола
Серхи
9
Вайссман
Шон
Атлетик Б
4-1-4-1
Вальядолид
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Вальядолид

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ТМК
2:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:2
ТМК
1:1
П
4:2
П
1:2
П
2:2
ММ(
2:2
П
2:0
ТМС
2:2
П
2:0
П
2:2
П
2:1
П
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.85

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.54
0.89

Среднее время на гол

58
101

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 5 0.36
Уильямс Иньяки 5 0.36
Уильямс Нико 3 0.21
Беренгер Алекс 3 0.21
Сансет Ойян 3 (1) 0.21
Весга Микель 2 (1) 0.14
Гарсия Рауль 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.36
Роке Меса 2 0.14
Плано Оскар 1 0.07
Мончу Рамон 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Санчес Хавьер 1 0.07
Хоакин Фернандес 1 0.07
Вайссман Шон 1 0.07
Агуадо Альваро 0 0
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 1
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 2 0
Весга Микель 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 4 0
Санчес Хавьер 4 0
Мончу Рамон 4 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Хоакин Фернандес 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вальядолид
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вальядолид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
8
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вальядолид
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
4
33%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0
Вальядолид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Вальядолид

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
3
10
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Атлетик Б 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 14 24
5. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
6. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
10. Вальядолид 0:2 Заявка 14 5 2 7 13 - 20 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
14. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Вальядолид 0:2 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б 2:0 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Севилья Ламела Эрик 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      52'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 51'
      Весга Микель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Гурусета Горка забивает с правой ноги!
    • 51'
      Весга Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Атлетик Б начинает контратаку
    • 51'
      Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Агуадо Альваро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Феддал Зу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Нико Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Атлетик Б 83.7% (108)
    X 10.9% (14)
    Вальядолид 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Вальядолид
    8.35
    4.80
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Вальядолид

    Исход игры
    Атлетик Б
    83.7% (108)
    Ничья
    10.9% (14)
    Вальядолид
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.97% (59)
    Меньше
    52.03% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55.28% (68)
    Нет
    44.72% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    38% (49)
    1:0 Атлетик Б
    25.6% (33)
    2:0 Атлетик Б
    14.7% (19)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    1:2 Вальядолид
    3.9% (5)
    3:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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    Атлетик Б
    Вальядолид
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