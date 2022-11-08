Нико Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм начался

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

46' Гурусета Горка получил желтую карточку от судьи

46' Вайссман Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Вальядолид

44' Эль-Ямик Джавад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Вальядолид

43' Эррера Андер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Мончу Рамон получил желтую карточку от судьи

41' Нико Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Гурусета Горка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Вальядолид

40' Эррера Андер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Нико Уильямс из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Сансет Ойян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Нико Уильямс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.

36' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Нико Уильямс успешно блокирует удар.

34' Мончу Рамон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Нарваес Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Нико Уильямс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эррера Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

26' Удар от ворот произведет Вальядолид

25' Де Маркос Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

24' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вальядолид пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Сансет Ойян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

22' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

20' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Г О О О О Л - Гурусета Горка первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

19' Хорошую попытку сделал Гурусета Горка . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Гурусета Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Нико Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

16' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Феддал Зу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фреснеда Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фреснеда Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

8' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Олаза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Нико Уильямс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.

6' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Нико Уильямс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Гурусета Горка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Нико Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вайссман Шон из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Олаза Лукас из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Лекуе Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гвардиола Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Гвардиола Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вальядолид начинает с центра поля