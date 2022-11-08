Тур: 14. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 40072 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
2:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
19' ГолГурусета Горка
42' Желтая карточкаМончу Рамон
45' Желтая карточкаГурусета Горка
49' Желтая карточкаЭррера Андер
2:0
51' ГолГурусета Горка
Ход матча
19'
1:0
42'
45'
49'
51'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 0
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
23
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
12
Олаза
Лукас
20
Нарваес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарваес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
-
39 Lucas Rosa
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Вальядолид
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
22 матча
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.85
Среднее время на гол
47
48
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.54
0.89
Среднее время на гол
58
101
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
61
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|5
|0.36
|Уильямс Иньяки
|5
|0.36
|Уильямс Нико
|3
|0.21
|Беренгер Алекс
|3
|0.21
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.21
|Весга Микель
|2 (1)
|0.14
|Гарсия Рауль
|1
|0.07
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.36
|Роке Меса
|2
|0.14
|Плано Оскар
|1
|0.07
|Мончу Рамон
|1
|0.07
|Тухами Ануар
|1
|0.07
|Санчес Хавьер
|1
|0.07
|Хоакин Фернандес
|1
|0.07
|Вайссман Шон
|1
|0.07
|Агуадо Альваро
|0
|0
|Плата Гонсало
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|2
|1
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|4
|0
|Санчес Хавьер
|4
|0
|Мончу Рамон
|4
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Масип Хорди
|2
|0
|Олаза Лукас
|2
|0
|Хоакин Фернандес
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Плано Оскар
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Lucas Rosa
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Вальядолид
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вальядолид
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
8
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вальядолид
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
4
33%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0
Вальядолид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Вальядолид
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
58
310
49
211
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 14
|24
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|10.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 20
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|14.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|7.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 4
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Вальядолид
Исход игры
Атлетик Б
83.7% (108)
Ничья
10.9% (14)
Вальядолид
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (59)
Меньше
52.03% (64)
Обе команды забьют
Да
55.28% (68)
Нет
44.72% (55)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
38% (49)
1:0 Атлетик Б
25.6% (33)
2:0 Атлетик Б
14.7% (19)
1:1 Ничья
7.8% (10)
1:2 Вальядолид
3.9% (5)
3:2 Атлетик Б
1.6% (2)
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