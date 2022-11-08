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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 40072 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Атлетик Б
3:0
Конец матча
Вальядолид
0'
1:0
19' Гол
Гурусета Горка
42' Желтая карточка
Мончу Рамон
45' Желтая карточка
Гурусета Горка
49' Желтая карточка
Эррера Андер
2:0
51' Гол
Гурусета Горка
3:0
78' Гол
Вивиан Даниэль
84' Желтая карточка
Венседор Унай
90'+5

Ход матча

19'
Гурусета Горка
1:0
42'
 
Мончу Рамон
45'
Гурусета Горка
 
46'
 
Агуадо Альваро
Вайссман Шон
49'
Эррера Андер
 
51'
Гурусета Горка
(Весга Микель)
2:0
62'
 
Плано Оскар
Нарваес Хуан
62'
 
Санчес Иван
Мончу Рамон
67'
Муньяин Икер
Гурусета Горка
 
67'
Венседор Унай
Эррера Андер
 
67'
 
Леон Серхио
Гвардиола Серхи
78'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 
78'
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
 
78'
Вивиан Даниэль
(Муньяин Икер)
3:0
83'
 
Lucas Rosa
Плата Гонсало
83'
Морсильо Хон
Уильямс Нико
 
84'
Венседор Унай
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Атлетик Б 83.7% (108)
X 10.9% (14)
Вальядолид 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
23
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Масип
Хорди
27
Фреснеда
Иван
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Феддал
Зу
12
Олаза
Лукас
11
Плата
Гонсало
8
Мончу
Рамон
4
Перес
Кике
20
Нарваес
Хуан
16
Гвардиола
Серхи
9
Вайссман
Шон
Атлетик Б
4-1-4-1
Вальядолид
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Вальядолид

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ТМК
2:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:2
ТМК
1:1
П
4:2
П
1:2
П
2:2
ММ(
2:2
П
2:0
ТМС
2:2
П
2:0
П
2:2
П
2:1
П
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.85

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.54
0.89

Среднее время на гол

58
101

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
61

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 5 0.36
Уильямс Иньяки 5 0.36
Уильямс Нико 3 0.21
Беренгер Алекс 3 0.21
Сансет Ойян 3 (1) 0.21
Весга Микель 2 (1) 0.14
Гарсия Рауль 1 0.07
Вивиан Даниэль 1 0.07
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 5 (1) 0.36
Роке Меса 2 0.14
Плано Оскар 1 0.07
Мончу Рамон 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Санчес Хавьер 1 0.07
Хоакин Фернандес 1 0.07
Вайссман Шон 1 0.07
Агуадо Альваро 0 0
Плата Гонсало 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 2 1
Де Маркос Оскар 2 0
Юри Берчиче 2 0
Весга Микель 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Венседор Унай 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Гурусета Горка 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Саррага Ойер 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 4 0
Санчес Хавьер 4 0
Мончу Рамон 4 0
Эскудеро Серхио 2 0
Масип Хорди 2 0
Олаза Лукас 2 0
Хоакин Фернандес 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Феддал Зу 1 0
Плано Оскар 1 0
Тухами Ануар 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0
Lucas Rosa 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Вальядолид
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вальядолид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
8
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Вальядолид
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
5
33%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
17%
0
0%
1-15
5
22%
2
15%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
3
23%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
3
20%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Хетафе - Атлетик Б 2:2
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0
Вальядолид
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вальядолид - Эльче 2:1 Осасуна - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид - Сельта 4:1
Эспаньол - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Вальядолид

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
5. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
6. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
10. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
14. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
3. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Севилья Ламела Эрик 1 4
Весь список
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    Прогнозы 129
    Атлетик Б 83.7% (108)
    X 10.9% (14)
    Вальядолид 5.4% (7)
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Вальядолид

    Исход игры
    Атлетик Б
    83.7% (108)
    Ничья
    10.9% (14)
    Вальядолид
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.97% (59)
    Меньше
    52.03% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55.28% (68)
    Нет
    44.72% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    38% (49)
    1:0 Атлетик Б
    25.6% (33)
    2:0 Атлетик Б
    14.7% (19)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    1:2 Вальядолид
    3.9% (5)
    3:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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