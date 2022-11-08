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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Осасуна
 
Позже
Барселона
Прогнозы 146
Осасуна 4.8% (7)
X 3.4% (5)
Барселона 91.8% (134)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Барселона
6.25
4.70
6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
22
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
7
Монкайола
Хон
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
14
Гарсия
Рубен
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Бальде
Алехандро
15
Кристенсен
Андреас
17
Алонсо
Маркос
18
Альба
Жорди
8
Педри
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
11
Торрес
Ферран
Осасуна
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Барселона

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

23 матча

13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
7:1
П
0:3
П
7:0
П
0:0
П
5:1
П
1:2
П
3:2
КК
1:2
КК
4:0
П
8:0
П
2:0
П
0:3
П
2:0
П
1:1
П
0:1
П
2:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.09
0.42

Среднее время на гол

82
216

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

3.75
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

57
27

Голов в среднем за матч

2.48
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

36
76

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 6 (2) 0.46
Орос Аймар 2 (1) 0.15
Кике Гарсия 2 (1) 0.15
Гарсия Рубен 1 0.08
Брашанац Дарко 1 0.08
Гомес Мойсес 1 0.08
Будимир Анте 1 0.08
Барха Энрике 1 0.08
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 1
Дембеле Усман 4 0.31
Фати Ансу 3 0.23
Роберто Серхи 2 0.15
Де Йонг Френки 2 0.15
Торрес Ферран 2 0.15
Педри 2 0.15
Рафинья Диас 1 0.08
Депай Мемфис 1 0.08
Гарсия Эрик 1 0.08
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Гави 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 4 1
Авила Эсекьель 3 1
Торро Лукас 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Круз Хуан 3 0
Кике Гарсия 3 0
Орос Аймар 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Видаль Начо 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Будимир Анте 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 3 0
Торрес Ферран 3 0
Пике Херард 2 0
Араухо Рональд 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Гави 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Альба Жорди 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Результаты матчей

Осасуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Барселона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
17
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Барселона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
20%
1
6%
1-15
2
40%
4
24%
16-30
1
20%
6
35%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
31
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
20%
2
6%
1-15
3
20%
6
19%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
3
20%
6
19%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
8%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сельта - Осасуна 1:2 Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0
Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Альмерия 2:0 Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3
Барселона - Атлетик Б 4:0 Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Барселона

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Атлетик Б 2:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 14 24
5. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
6. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
10. Вальядолид 0:2 Заявка 14 5 2 7 13 - 20 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
14. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б 2:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
6. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Вальядолид 0:2 Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б 2:0 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Севилья Ламела Эрик 1 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках поединка 14-го тура чемпионата Испании сойдутся лицом к лицу игроки «Осасуны» и «Барселоны». Встреча состоится в Памплоне, на стадионе «Эль-Садар».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 146
Осасуна 4.8% (7)
X 3.4% (5)
Барселона 91.8% (134)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Барселона
6.25
4.70
6.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
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Где смотреть матч Осасуна - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна - Барселона

Исход игры
Осасуна
4.8% (7)
Ничья
3.4% (5)
Барселона
91.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
65.32% (81)
Меньше
34.68% (43)
Обе команды забьют
Да
60.48% (75)
Нет
39.52% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
34.7% (51)
0:2 Барселона
21.1% (31)
1:3 Барселона
12.2% (18)
0:1 Барселона
7.5% (11)
0:3 Барселона
3.4% (5)
1:4 Барселона
2% (3)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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