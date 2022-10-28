Тур: 14. Стадион: Эль-Садар.
История личных встреч
Осасуна
Барселона
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
23 матча
13%
17.4%
69.6%
3 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.09
0.42
Среднее время на гол
82
216
Всего голов
45
22
Голов в среднем за матч
3.75
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
57
27
Голов в среднем за матч
2.48
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
36
76
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|6 (2)
|0.46
|Орос Аймар
|2 (1)
|0.15
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.15
|Гарсия Рубен
|1
|0.08
|Брашанац Дарко
|1
|0.08
|Гомес Мойсес
|1
|0.08
|Будимир Анте
|1
|0.08
|Барха Энрике
|1
|0.08
|Абдессамад Эззалзули
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13
|1
|Дембеле Усман
|4
|0.31
|Фати Ансу
|3
|0.23
|Роберто Серхи
|2
|0.15
|Де Йонг Френки
|2
|0.15
|Торрес Ферран
|2
|0.15
|Педри
|2
|0.15
|Рафинья Диас
|1
|0.08
|Депай Мемфис
|1
|0.08
|Гарсия Эрик
|1
|0.08
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|5
|1
|Унаи Гарсия
|4
|1
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Торро Лукас
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Дембеле Усман
|3
|0
|Торрес Ферран
|3
|0
|Пике Херард
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Гави
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Барселона
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
1
Осасуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
17
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Барселона
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
20%
1
6%
1-15
2
40%
4
24%
16-30
1
20%
6
35%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
31
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
20%
2
6%
1-15
3
20%
6
19%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
3
20%
4
13%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
3
20%
6
19%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 2
1
8%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Вальядолид 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0
Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 0:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Атлетик Б 4:0
Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0
Результаты матчей
Осасуна
Барселона
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|14.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 20
|11
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
Прогнозы на матч Осасуна - Барселона
Исход игры
Осасуна
0% (0)
Ничья
2.8% (1)
Барселона
97.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (24)
Меньше
31.43% (11)
Обе команды забьют
Да
60% (21)
Нет
40% (14)
Популярный счёт
1:2 Барселона
44.4% (16)
0:2 Барселона
25% (9)
1:3 Барселона
11.1% (4)
0:1 Барселона
5.6% (2)
0:4 Барселона
5.6% (2)
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