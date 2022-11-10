Тур: 14. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мунуэра Хосе
0:0
Первый тайм: 24'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
15
Айду
Джозеф
20
Васкес
Кевин
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Вратарь
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
-
35 Pablo Duran
-
33 Martin Conde
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Сельта
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2.22
0.78
Среднее время на гол
40
115
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.83
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
95
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|3 (1)
|0.21
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.21
|Лежён Флорьян
|3
|0.21
|Камелло Серхио
|2
|0.14
|Трехо Оскар
|2 (1)
|0.14
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.14
|Лопес Унаи
|1
|0.07
|Катена Алехандро
|1
|0.07
|Комесанья Санти
|1
|0.07
|Сисс Пате
|1
|0.07
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|7 (1)
|0.5
|Вейга Габриэль
|3
|0.21
|Оскар Родригес
|2
|0.14
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.07
|Айду Джозеф
|1
|0.07
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|6
|0
|Катена Алехандро
|4
|0
|Валентин Оскар
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|1
|Димитриевски Столе
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|1
|Балью Иван
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Габриэль
|2
|1
|Мальо Уго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|0
|1
|Серви Франко
|0
|1
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
7
Райо Вальекано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
15%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
Пропущено
16
25
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Сельта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Сельта
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
25
24
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
211
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Мальорка
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Альмерия
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Хетафе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Севилья
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Альмерия
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта
Исход игры
Райо Вальекано
74.6% (97)
Ничья
15.4% (20)
Сельта
10% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (70)
Меньше
41.67% (50)
Обе команды забьют
Да
70.83% (85)
Нет
29.17% (35)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
40% (52)
1:0 Райо Вальекано
19.2% (25)
1:1 Ничья
12.3% (16)
1:2 Сельта
6.9% (9)
3:1 Райо Вальекано
4.6% (6)
2:0 Райо Вальекано
4.6% (6)
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