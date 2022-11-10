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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 24'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 130
Райо Вальекано 74.6% (97)
X 15.4% (20)
Сельта 10% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Сельта
4.30
3.26
4.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
9
Фалькао
Радамель
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
20
Васкес
Кевин
17
Галан
Хави
28
Вейга
Габриэль
14
Тапия
Ренато
7
Перес
Карлес
11
Серви
Франко
9
Пасьенса
Гонсало
Райо Вальекано
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Сельта

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2.22
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
95

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 3 (1) 0.21
Гарсия Альваро Ривера 3 0.21
Лежён Флорьян 3 0.21
Камелло Серхио 2 0.14
Трехо Оскар 2 (1) 0.14
Фалькао Радамель 2 (1) 0.14
Лопес Унаи 1 0.07
Катена Алехандро 1 0.07
Комесанья Санти 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Гарсия Франсиско III 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.5
Вейга Габриэль 3 0.21
Оскар Родригес 2 0.14
Пасьенса Гонсало 1 0.07
Айду Джозеф 1 0.07
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Катена Алехандро 4 0
Валентин Оскар 4 0
Лежён Флорьян 2 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Ираола Андони 1 1
Балью Иван 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Комесанья Санти 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
7
Райо Вальекано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
15%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Пропущено

16
25
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Сельта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Сельта

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Райо Вальекано 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10. Мальорка Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Сельта 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
4. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
6. Райо Вальекано 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
8. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Мальорка Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Валентин Оскар задерживает мяч рукой
  • 23'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 23'
    Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    Райо Вальекано пытается что-то создать.
  • 22'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 22'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Лопес Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Агустин Марчесин держит все под контролем
  • 21'
    Райо Вальекано пытается что-то создать.
  • 21'
    Тапия Ренато из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Райо Вальекано пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 49%, Сельта: 51%.
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    Прогнозы 130
    Райо Вальекано 74.6% (97)
    X 15.4% (20)
    Сельта 10% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Сельта
    4.30
    3.26
    4.34
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта

    Исход игры
    Райо Вальекано
    74.6% (97)
    Ничья
    15.4% (20)
    Сельта
    10% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (85)
    Нет
    29.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    40% (52)
    1:0 Райо Вальекано
    19.2% (25)
    1:1 Ничья
    12.3% (16)
    1:2 Сельта
    6.9% (9)
    3:1 Райо Вальекано
    4.6% (6)
    2:0 Райо Вальекано
    4.6% (6)
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