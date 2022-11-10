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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 12419 Главный судья: Мунуэра Хосе
Райо Вальекано
0:0
Конец матча
Сельта
0'
25' Желтая карточка
Комесанья Санти
40' Желтая карточка
Гарсия Альваро
42' Желтая карточка
Фалькао Радамель
43' Желтая карточка
Лежён Флорьян
53' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
54' Желтая карточка
Валентин Оскар
87' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
90' Желтая карточка
Катена Алехандро
90'+6

Ход матча

25'
Комесанья Санти
 
40'
Гарсия Альваро
 
42'
Фалькао Радамель
 
43'
Лежён Флорьян
 
53'
 
Пасьенса Гонсало
54'
Валентин Оскар
 
59'
Санчес Сальвадор
Паласон Иси
 
59'
Камелло Серхио
Фалькао Радамель
 
65'
 
Аспас Яго
Пасьенса Гонсало
70'
Трехо Оскар
Комесанья Санти
 
70'
Сисс Пате
Лопес Унаи
 
72'
 
Pablo Duran
Васкес Кевин
81'
 
Пейнадо Франсиско
Тапия Ренато
82'
 
Оскар Родригес
Вейга Габриэль
87'
Санчес Сальвадор
 
89'
Нтекья Ранди
Гарсия Альваро
 
90'
Катена Алехандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 0
  • 7 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Райо Вальекано 74.6% (97)
X 15.4% (20)
Сельта 10% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
9
Фалькао
Радамель
1
Марчесин
Агустин
3
Мингеса
Оскар
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
20
Васкес
Кевин
17
Галан
Хави
28
Вейга
Габриэль
14
Тапия
Ренато
7
Перес
Карлес
11
Серви
Франко
9
Пасьенса
Гонсало
Райо Вальекано
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Сельта

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2.22
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
95

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 3 (1) 0.21
Гарсия Альваро Ривера 3 0.21
Лежён Флорьян 3 0.21
Камелло Серхио 2 0.14
Трехо Оскар 2 (1) 0.14
Фалькао Радамель 2 (1) 0.14
Лопес Унаи 1 0.07
Катена Алехандро 1 0.07
Комесанья Санти 1 0.07
Сисс Пате 1 0.07
Гарсия Франсиско III 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 7 (1) 0.5
Вейга Габриэль 3 0.21
Оскар Родригес 2 0.14
Пасьенса Гонсало 1 0.07
Айду Джозеф 1 0.07
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Солари Аугусто 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 6 0
Катена Алехандро 5 0
Валентин Оскар 5 0
Лежён Флорьян 3 1
Димитриевски Столе 3 0
Сисс Пате 3 0
Ираола Андони 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Балью Иван 2 0
Гарсия Альваро Ривера 2 0
Санчес Сальвадор 2 0
Комесанья Санти 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Паласон Иси 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Габриэль 2 1
Мальо Уго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Пасьенса Гонсало 1 1
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Серви Франко 0 1
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сельта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
7
Райо Вальекано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
15%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
25%
3
20%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Пропущено

16
25
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
3
12%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
2
13%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Атлетико М - Райо Вальекано 1:1
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Фуэнлабрада - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0
Сельта
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сельта - Осасуна 1:2 Альмерия - Сельта 3:1 Сельта - Хетафе 1:1 Вальядолид - Сельта 4:1
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Сельта

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 14 11 2 1 32 - 13 35
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Райо Вальекано Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10. Мальорка Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Валенсия Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Сельта Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Кадис 0:1 Заявка 14 2 5 7 8 - 25 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7. Райо Вальекано Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8. Валенсия Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
12. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13. Мальорка Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис 0:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Бетис Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
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    Прогнозы 130
    Райо Вальекано 74.6% (97)
    X 15.4% (20)
    Сельта 10% (13)
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта

    Исход игры
    Райо Вальекано
    74.6% (97)
    Ничья
    15.4% (20)
    Сельта
    10% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (85)
    Нет
    29.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    40% (52)
    1:0 Райо Вальекано
    19.2% (25)
    1:1 Ничья
    12.3% (16)
    1:2 Сельта
    6.9% (9)
    3:1 Райо Вальекано
    4.6% (6)
    2:0 Райо Вальекано
    4.6% (6)
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