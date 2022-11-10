Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Перес Карлес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Лежён Флорьян получил желтую карточку от судьи

42' Фалькао Радамель получил желтую карточку от судьи

40' Гарсия Альваро Ривера совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Удар от ворот произведет Сельта

38' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Сельта

36' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

27' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи

23' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Лопес Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Агустин Марчесин держит все под контролем

19' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

16' Оооо... вот это был удар! Перес Карлес должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Перес Карлес . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Сельта

13' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Пасьенса Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру