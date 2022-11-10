Тур: 14. Стадион: Месталья. Главный судья: Ортис Мигель
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
19
Дуро
Уго
16
Лино
Сэмуел
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
29
Круз
Хуан
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Круз ХуанПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Бетис
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.93
Среднее время на гол
52
96
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (2)
|0.31
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.15
|Дьякаби Муктар
|2
|0.15
|Лино Сэмуел
|2
|0.15
|Алмейда Андре IV
|1
|0.08
|Лато Тони
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Нико Гонсалес
|1
|0.08
|Джюмарт Эрай
|1
|0.08
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|Дуро Уго
|1
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.08
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.08
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|8 (3)
|0.62
|Хуанми Мигель
|2
|0.15
|Карвалью Вилльям
|2
|0.15
|Фекир Набиль
|1
|0.08
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|Родри Родриго
|1
|0.08
|Круз Хуан
|1
|0.08
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Муса Юнус
|5
|0
|Джюмарт Эрай
|3
|1
|Гильямон Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Каналес Серхио
|3
|1
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|0
|1
|Луис Фелипе
|0
|1
|Энрике Луис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Бетис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
1
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Бетис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
10
Валенсия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1
Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0
Бетис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1
Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1
Результаты матчей
Валенсия
Бетис
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
58
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Мальорка
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Альмерия
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Хетафе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Севилья
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|4.
|Осасуна
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Альмерия
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Исход игры
Валенсия
32% (41)
Ничья
46.1% (59)
Бетис
21.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
35.83% (43)
Меньше
64.17% (77)
Обе команды забьют
Да
80% (96)
Нет
20% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (53)
2:1 Валенсия
15.6% (20)
1:2 Бетис
14.1% (18)
1:0 Валенсия
9.4% (12)
0:1 Бетис
5.5% (7)
2:0 Валенсия
3.1% (4)
3:1 Валенсия
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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