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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Валенсия
 
Позже
Бетис
Прогнозы 48
Валенсия 39.6% (19)
X 37.5% (18)
Бетис 22.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Бетис
3.65
3.54
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Валенсия
Бетис

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
0.93

Среднее время на гол

52
96

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.82
1.21

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
74

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.31
Кастильехо Самуэль 2 0.15
Дьякаби Муктар 2 0.15
Лино Сэмуел 2 0.15
Алмейда Андре IV 1 0.08
Лато Тони 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Нико Гонсалес 1 0.08
Джюмарт Эрай 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Дуро Уго 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Солер Карлос 1 (1) 0.08
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 8 (3) 0.62
Хуанми Мигель 2 0.15
Карвалью Вилльям 2 0.15
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Круз Хуан 1 0.08
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Джюмарт Эрай 3 1
Гильямон Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Кастильехо Самуэль 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Карвалью Вилльям 3 0
Гонсалес Эдгар 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Иглесиас Борха 0 1
Луис Фелипе 0 1
Энрике Луис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Бетис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
1
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Бетис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
10
Валенсия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1
Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0
Бетис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1
Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1

Результаты матчей

Валенсия
Бетис

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.

    Главный судья: Ортис Мигель

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Валенсия 39.6% (19)
    X 37.5% (18)
    Бетис 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Бетис
    3.65
    3.54
    3.60
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    Где смотреть матч Валенсия - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Бетис

    Исход игры
    Валенсия
    39.6% (19)
    Ничья
    37.5% (18)
    Бетис
    22.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    2:1 Валенсия
    22.9% (11)
    1:2 Бетис
    14.6% (7)
    1:0 Валенсия
    10.4% (5)
    0:1 Бетис
    6.3% (3)
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    Валенсия
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