Тур: 14. Стадион: Месталья. Главный судья: Ортис Мигель
История личных встреч
Валенсия
Бетис
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
0.93
Среднее время на гол
52
96
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (2)
|0.31
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.15
|Дьякаби Муктар
|2
|0.15
|Лино Сэмуел
|2
|0.15
|Алмейда Андре IV
|1
|0.08
|Лато Тони
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Нико Гонсалес
|1
|0.08
|Джюмарт Эрай
|1
|0.08
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|Дуро Уго
|1
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.08
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.08
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|8 (3)
|0.62
|Хуанми Мигель
|2
|0.15
|Карвалью Вилльям
|2
|0.15
|Фекир Набиль
|1
|0.08
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|Родри Родриго
|1
|0.08
|Круз Хуан
|1
|0.08
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Муса Юнус
|5
|0
|Джюмарт Эрай
|3
|1
|Гильямон Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Каналес Серхио
|3
|1
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|0
|1
|Луис Фелипе
|0
|1
|Энрике Луис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Бетис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
1
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Бетис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
10
Валенсия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Бетис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
19%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
6
46%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:1 Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1
Валенсия - Эльче 2:2 Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0
Бетис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - Севилья 1:1 Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1
Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1
Результаты матчей
Валенсия
Бетис
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
58
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 13
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|15.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 4
Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Исход игры
Валенсия
39.6% (19)
Ничья
37.5% (18)
Бетис
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (17)
2:1 Валенсия
22.9% (11)
1:2 Бетис
14.6% (7)
1:0 Валенсия
10.4% (5)
0:1 Бетис
6.3% (3)
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