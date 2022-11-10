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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 53190 Главный судья: Сото Сесар
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 61'
Кадис
0'
19' Желтая карточка
Милитао Эдер
28' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
29' Желтая карточка
Хименес Фали
37' Желтая карточка
Алаба Давид
1:0
40' Гол
Милитао Эдер
44' Желтая карточка
Собрино Рубен
55' Желтая карточка
Алехо Иван

Ход матча

19'
Милитао Эдер
 
28'
Винисиус Жуниор
 
29'
 
Хименес Фали
37'
Алаба Давид
 
40'
Милитао Эдер
(Кроос Тони)
1:0
44'
 
Собрино Рубен
55'
 
Алехо Иван
56'
 
Бонгонда Тео
Алехо Иван
56'
 
Окампо Брайан
Алькарас Рубен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 142
Реал Мадрид 90.8% (129)
X 4.9% (7)
Кадис 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Кадис
16.00
7.25
42.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
20
Винисиус
Жуниор
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
Реал Мадрид
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.43
Вальверде Федерико 6 0.43
Бензема Карим 5 (1) 0.36
Родриго 4 (1) 0.29
Модрич Лука 3 (1) 0.21
Милитао Эдер 3 0.21
Васкес Лукас 2 0.14
Алаба Давид 1 0.07
Асенсио Марко 1 0.07
Рюдигер Антонио 1 0.07
Кроос Тони 0 0
Чуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Фернандес 2 0.14
Негредо Альваро 1 0.07
Бонгонда Тео 1 0.07
Собрино Рубен 1 0.07
Лукас Перес 1 0.07
Чуст Виктор 1 0.07
Эспино Альфонсо 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Алаба Давид 3 0
Карвахаль Даниэль 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Милитао Эдер 1 0
Родриго 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Сан Эметерио Феде 4 0
Алехо Иван 4 0
Карселен Исаак 0 2
Собрино Рубен 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Лукас Перес 3 0
Чуст Виктор 3 0
Эрнандес Луис 1 1
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Хименес Фали 2 0
Мари Хосе 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кадис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
1
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
6
Реал Мадрид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

17
7

Голы по времени матча

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
4
24%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
4
67%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Забито

31
8
15 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 9
7
23%
1
13%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
23%
1
13%
31-45
1
3%
1
13%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
8
26%
5
63%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0
Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Кадис

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
2
11
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 12 1 1 33 - 5 37
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 14 11 2 1 32 - 13 35
3. Реал Сосьедад Заявка 14 8 2 4 19 - 17 26
4. Атлетико М Заявка 14 7 3 4 21 - 14 24
5. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Бетис Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
7. Осасуна Заявка 14 7 2 5 16 - 14 23
8. Райо Вальекано Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
9. Вильярреал Заявка 14 6 3 5 15 - 10 21
10. Мальорка Заявка 14 5 4 5 13 - 13 19
11. Валенсия Заявка 14 5 4 5 22 - 15 19
12. Вальядолид Заявка 14 5 2 7 13 - 21 17
13. Альмерия Заявка 14 5 1 8 16 - 22 16
14. Жирона Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
15. Хетафе Заявка 14 3 5 6 12 - 20 14
16. Эспаньол Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Сельта Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Севилья Заявка 14 2 5 7 13 - 22 11
19. Кадис 0:1 Заявка 14 2 5 7 8 - 25 11
20. Эльче Заявка 14 0 4 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Атлетик Б Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Осасуна Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Альмерия Заявка 7 5 0 2 13 - 8 15
7. Райо Вальекано Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8. Валенсия Заявка 8 4 1 3 15 - 7 13
9. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
10. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
11. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
12. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
13. Мальорка Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
15. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
17. Кадис 0:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Севилья Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20. Эльче Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Барселона Заявка 7 6 0 1 16 - 5 18
3. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Вильярреал Заявка 9 3 2 4 6 - 6 11
7. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
8. Бетис Заявка 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
10. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
12. Хетафе Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис 0:1 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
16. Жирона Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
17. Вальядолид Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
18. Сельта Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Мальорка Мурики Ведат 8 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 6
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Мальорка Гренье Клеман 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    60'
    Родриго отдал пяткой передачу на Винисиуса, который снова оказался в офсайде. Явный офсайд, так что спорить с рефери не имеет смысла.
  • 59'
    Винисиус на правый края сделал передачу. Милитао с бровки выполнил навесную передачу - мяч прямо в руки голкиперу прилетел.
  • Желтая карточка
    57'
    Алехо фолит на своей половине поля, срубая соперника на газон. Много свистков стало у нас в матче. Масса остановок, что вряд ли устраивает фанатов. Карточка для Алехо.
  • Угловой
    56'
    Угловой разыграли неудачно игроки "Кадиса". Мяч пришел в ходе контратаки к Вальверде, который с 11-ти метров пробил по воротам. Мяч зацепил ногу защитника, после чего полетел выше цели.
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТ! Собрино на левом краю штрафной соперника получил мяч, после чего хлестко пробил под опорную Куртуа, который успел среагировать и отбить мяч за пределы поля.
  • Офсайд
    53'
    Винисиус получает мяч сейчас не в офсайде, как показалось на повторе, но судья все равно поднял флажок. Было, по его мнению, "вне игры", и лайнсмен это подтвердил.
  • 52'
    Пытается "Реал" буквально прижать соперника к воротам. С фланга на фланг довольно уверенно мяч перекатывают хозяева. "Кадису" приходится вообще без мяча долгое время бегать.
  • 51'
    С правого края Васкес попытался прострелить мяч в район 11-метровой отметки, где были только игроки "Кадиса". Уверенно "желто-синие" отбиваются.
  • 49'
    Ничего пока не могут придумать соперники впереди. "Реал" с фланга на фланг перекатывает мяч. Ждем, что по итогу придумает мадридская команда.
  • 48'
    Винисиус отдал передачу на Модрича, тот покатил на Васкеса. Лукас с правого края штрафной, из-под защитника нанес удар внешней стороной стопы левее цели.
  • 47'
    Судя по всему, в перерыве в составе "Реала" замен не произошло. В прежнем сочетании игроков на футбольном поле появились соперники.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи тем временем. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Реал" ведет в счете у "Кадиса". Впереди нас ждет вторая 45-минутка.
  • 44'
    Модрич сыграл на Вальверде, который тянулся к мячу и срубил соперника на газон, откровенно наступив сопернику на пятку.
  • Желтая карточка
    43'
    Собрино прихватил Милитао, после чего откровенно повалил соперника на газон. За свой фол игрок увидел карточку желтого цвета перед собой.
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    • 42'
      Бензема явно не хватает команде хозяев, это даже не оспорить. Будем надеяться, что вскоре все же вернется на газон звездный француз. Чемпионат мира по футболу не за горами.
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИЛИТАО! 1:0!
      Забивает "Реал" в ворота "Кадиса" впервые за 16 лет! После розыгрыша углового Модрич с левого края направил мяч в центр штрафной. Милитао избежал офсайда, после чего отправил мяч в сетку ударом головой.
    • Угловой
      39'
      Снова угловой Винисиус заработал для своей команды. С левого края последует навес в штрафную "Кадиса".
    • 38'
      Кого выпустить "Реалу", чтобы команда заиграла сейчас? Можно попробовать дать сыграть Асенсио. Или тому же Диасу. Почему бы не дать шансы этим игрокам?
    • Желтая карточка
      36'
      Алаба сейчас в ногу Лосано подкатился, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета австрийский защитник "Реала".
    • 35'
      Еще один удар по воротам от Чуамени, снова слишком неточно. Неужели он не может понять, что такие тактика и стратегия в матче не работают.
    • 34'
      "Кадис" пытается на половине поля соперника забрать сферу, но "Реал" умело уходит из-под прессинга. Хочется мадридскому коллективу забить гол, но сделать это не удается.
    • 33'
      Васкес с правого края выполнил прострельный пас в центр штрафной - никто из партнеров в центре не смог подставить ногу, чтобы мяч направить в цель.
    • 31'
      Перекатывает мяч в районе центрального круга теперь "Реал". Мадридский коллектив полон решимости забить гол и уйти на перерыв, ведя в счете.
    • Угловой
      30'
      Еще один угловой сейчас заработали футболисты "Реала". Последовала подача с левого края в центр штрафной - сыграл на выходе Ледесма, сыграв кулаками в сторону от рамки.
    • Желтая карточка
      29'
      Винисиус получает от рефери карточку желтого цвета за провокации в адрес соперников. Едва не вывел на эмоции он не только оппонентов, но и судью. Хименес за реакцию на Винисиуса также карточку получил.
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ! Вальверде с правого края штрафной нанес удар по рамке соперника. Снаряд полетел рядом со стойкой! Было очень опасно!
    • 26'
      Снова пытались игроки "Реала" заработать угловой, но прострельная передача от Вальверде не была достаточно удачной, чтобы от ноги соперника за лицевую улететь.
    • 25'
      И снова никчемный удар наносит по рамке соперника Чуамени. Сфера уходит значительно выше мишени. Экс-игрок "Монако" не показывает ничего интересного.
    • 24'
      Вальверде на правом краю получил мяч, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, где Ледесма до сферы добрался раньше других.
    • Угловой
      23'
      Первый угловой в матче заработали футболисты "Реала". Подача с правого фланга последовала в центр штрафной, где до мяча первым добрался защитник "Кадиса".
    • Фол, нарушение
      21'
      Алехо снова сбивают. На сей раз Менди снес соперника на газон, но до этого фолил и сам Алехо. Интересно!
    • 20'
      Да, пока "Реалу" не то, чтобы гол забить... Тут даже подойти к воротам соперника пока не удается. Моментов у "Реала" впереди нет.
    • 19'
      Менди не успел к мячу на левом фланге. Искали его передачей партнеры, но слишком сильно в сторону партнера запустили футбольный снаряд.
    • Желтая карточка
      18'
      Интересно! Сразу же рефери останавливает игру после фола Милитао. Наказан футболист мадридского "Реала" карточкой желтого цвета у нас.
    • 16'
      Показывают нам Карло Анчелотти, активно жующего жвачку у кромки поля. Видимо, наставник мадридского коллектива немного переживает все же.
    • 15'
      Сыграл Ледесма сейчас на выходе. Чуамени отдавал пас на ход Винисиусу, но прочитал сей эпизод, как книгу, голкипер приезжего коллектива.
    • 14'
      Активнее сейчас "Кадис" прессингует "Реал". Ошибается в связи с этим мадридский коллектив и не может наладить контроль.
    • Штанга
      12'
      МОМЕНТИЩЕ! Эспино! Получил он снаряд сейчас в 30-ти метрах от ворот после розыгрыша углового. Нанес он прямо удар по рамке соперника. Мяч полетел по невероятной траектории в сторону ворот. Снаряд чиркнул о перекладину и вылетел за пределы поля!
    • Фол, нарушение
      11'
      Алехо получает по ногам от Винисиуса. Назначает в итоге штрафной на правом фланге арбитр. Ждем подачи с правой бровки? Или будет у нас розыгрыш стандарта?
    • 10'
      Модрич проявил себя в атаке. Пробил он с 24-х метров по воротам соперника, и мяч полетел выше ворот. Голкипер "Кадиса" проводил взглядом улетающую за пределы поля сферу.
    • Фол, нарушение
      8'
      Кроос получил толчок в спину, после чего с криком рухнул на газон. Сможет он продолжить встречу, но эпизод, прямо скажем, неприятный.
    • 7'
      С 2006 года не побеждает "Реал" на своем поле в матчах против "Кадиса". Практически на регулярной основе соперники расписывают мировые. Сегодня "сливочным" отступать некуда. Нужно побеждать.
    • 6'
      Карим Бензема пропускает уже 12-ю игру в сезоне. Снова травма у француза. Ровно половину - 12 матчей, сыграл он во всех турнирах за"сливочных" в этом году.
    • 5'
      Хорошая посещаемость сегодня на стадионе. "Реал" котируется фаворитом встречи, и, как кажется, должен одерживать победу в грядущем противостоянии.
    • 3'
      Чуамени нанес удар с 24-х метров по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Есть пристрелочный удар от "королевского клуба".
    • 2'
      Футболисты "Реала" вышли сегодня на газон в сливочных цветах, тогда как игроки "Кадиса" предстали в сине-желтом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Мадриде! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Кадис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    90.8% (129)
    Ничья
    4.9% (7)
    Кадис
    4.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.02% (72)
    Меньше
    40.98% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    20.49% (25)
    Нет
    79.51% (97)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    33.8% (48)
    3:0 Реал Мадрид
    28.9% (41)
    3:1 Реал Мадрид
    9.2% (13)
    2:1 Реал Мадрид
    4.9% (7)
    4:0 Реал Мадрид
    3.5% (5)
    4:1 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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