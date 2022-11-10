Пытается "Реал" буквально прижать соперника к воротам. С фланга на фланг довольно уверенно мяч перекатывают хозяева. "Кадису" приходится вообще без мяча долгое время бегать.

Винисиус получает мяч сейчас не в офсайде, как показалось на повторе, но судья все равно поднял флажок. Было, по его мнению, "вне игры", и лайнсмен это подтвердил.

МОМЕНТ! Собрино на левом краю штрафной соперника получил мяч, после чего хлестко пробил под опорную Куртуа, который успел среагировать и отбить мяч за пределы поля.

Угловой разыграли неудачно игроки "Кадиса". Мяч пришел в ходе контратаки к Вальверде, который с 11-ти метров пробил по воротам. Мяч зацепил ногу защитника, после чего полетел выше цели.

Алехо фолит на своей половине поля, срубая соперника на газон. Много свистков стало у нас в матче. Масса остановок, что вряд ли устраивает фанатов. Карточка для Алехо.

Винисиус на правый края сделал передачу. Милитао с бровки выполнил навесную передачу - мяч прямо в руки голкиперу прилетел.

Родриго отдал пяткой передачу на Винисиуса, который снова оказался в офсайде. Явный офсайд, так что спорить с рефери не имеет смысла.

Стартовала вторая половина встречи тем временем. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Судя по всему, в перерыве в составе "Реала" замен не произошло. В прежнем сочетании игроков на футбольном поле появились соперники.

Винисиус отдал передачу на Модрича, тот покатил на Васкеса. Лукас с правого края штрафной, из-под защитника нанес удар внешней стороной стопы левее цели.

Ничего пока не могут придумать соперники впереди. "Реал" с фланга на фланг перекатывает мяч. Ждем, что по итогу придумает мадридская команда.

С правого края Васкес попытался прострелить мяч в район 11-метровой отметки, где были только игроки "Кадиса". Уверенно "желто-синие" отбиваются.

Собрино прихватил Милитао, после чего откровенно повалил соперника на газон. За свой фол игрок увидел карточку желтого цвета перед собой.

Модрич сыграл на Вальверде, который тянулся к мячу и срубил соперника на газон, откровенно наступив сопернику на пятку.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Реал" ведет в счете у "Кадиса". Впереди нас ждет вторая 45-минутка.

Еще один угловой сейчас заработали футболисты "Реала". Последовала подача с левого края в центр штрафной - сыграл на выходе Ледесма, сыграв кулаками в сторону от рамки.

Перекатывает мяч в районе центрального круга теперь "Реал". Мадридский коллектив полон решимости забить гол и уйти на перерыв, ведя в счете.

Васкес с правого края выполнил прострельный пас в центр штрафной - никто из партнеров в центре не смог подставить ногу, чтобы мяч направить в цель.

"Кадис" пытается на половине поля соперника забрать сферу, но "Реал" умело уходит из-под прессинга. Хочется мадридскому коллективу забить гол, но сделать это не удается.

Еще один удар по воротам от Чуамени, снова слишком неточно. Неужели он не может понять, что такие тактика и стратегия в матче не работают.

Алаба сейчас в ногу Лосано подкатился, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета австрийский защитник "Реала".

Кого выпустить "Реалу", чтобы команда заиграла сейчас? Можно попробовать дать сыграть Асенсио. Или тому же Диасу. Почему бы не дать шансы этим игрокам?

Снова угловой Винисиус заработал для своей команды. С левого края последует навес в штрафную "Кадиса".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИЛИТАО! 1:0! Забивает "Реал" в ворота "Кадиса" впервые за 16 лет! После розыгрыша углового Модрич с левого края направил мяч в центр штрафной. Милитао избежал офсайда, после чего отправил мяч в сетку ударом головой.

Бензема явно не хватает команде хозяев, это даже не оспорить. Будем надеяться, что вскоре все же вернется на газон звездный француз. Чемпионат мира по футболу не за горами.

29' Винисиус получает от рефери карточку желтого цвета за провокации в адрес соперников. Едва не вывел на эмоции он не только оппонентов, но и судью. Хименес за реакцию на Винисиуса также карточку получил.

27' МОМЕНТ! Вальверде с правого края штрафной нанес удар по рамке соперника. Снаряд полетел рядом со стойкой! Было очень опасно!

26' Снова пытались игроки "Реала" заработать угловой, но прострельная передача от Вальверде не была достаточно удачной, чтобы от ноги соперника за лицевую улететь.

25' И снова никчемный удар наносит по рамке соперника Чуамени. Сфера уходит значительно выше мишени. Экс-игрок "Монако" не показывает ничего интересного.

24' Вальверде на правом краю получил мяч, после чего выполнил навес на дальнюю штангу, где Ледесма до сферы добрался раньше других.

23' Первый угловой в матче заработали футболисты "Реала". Подача с правого фланга последовала в центр штрафной, где до мяча первым добрался защитник "Кадиса".

21' Алехо снова сбивают. На сей раз Менди снес соперника на газон, но до этого фолил и сам Алехо. Интересно!

20' Да, пока "Реалу" не то, чтобы гол забить... Тут даже подойти к воротам соперника пока не удается. Моментов у "Реала" впереди нет.

19' Менди не успел к мячу на левом фланге. Искали его передачей партнеры, но слишком сильно в сторону партнера запустили футбольный снаряд.

18' Интересно! Сразу же рефери останавливает игру после фола Милитао. Наказан футболист мадридского "Реала" карточкой желтого цвета у нас.

16' Показывают нам Карло Анчелотти, активно жующего жвачку у кромки поля. Видимо, наставник мадридского коллектива немного переживает все же.

15' Сыграл Ледесма сейчас на выходе. Чуамени отдавал пас на ход Винисиусу, но прочитал сей эпизод, как книгу, голкипер приезжего коллектива.

14' Активнее сейчас "Кадис" прессингует "Реал". Ошибается в связи с этим мадридский коллектив и не может наладить контроль.

12' МОМЕНТИЩЕ! Эспино! Получил он снаряд сейчас в 30-ти метрах от ворот после розыгрыша углового. Нанес он прямо удар по рамке соперника. Мяч полетел по невероятной траектории в сторону ворот. Снаряд чиркнул о перекладину и вылетел за пределы поля!

11' Алехо получает по ногам от Винисиуса. Назначает в итоге штрафной на правом фланге арбитр. Ждем подачи с правой бровки? Или будет у нас розыгрыш стандарта?

10' Модрич проявил себя в атаке. Пробил он с 24-х метров по воротам соперника, и мяч полетел выше ворот. Голкипер "Кадиса" проводил взглядом улетающую за пределы поля сферу.

8' Кроос получил толчок в спину, после чего с криком рухнул на газон. Сможет он продолжить встречу, но эпизод, прямо скажем, неприятный.

7' С 2006 года не побеждает "Реал" на своем поле в матчах против "Кадиса". Практически на регулярной основе соперники расписывают мировые. Сегодня "сливочным" отступать некуда. Нужно побеждать.

6' Карим Бензема пропускает уже 12-ю игру в сезоне. Снова травма у француза. Ровно половину - 12 матчей, сыграл он во всех турнирах за"сливочных" в этом году.

5' Хорошая посещаемость сегодня на стадионе. "Реал" котируется фаворитом встречи, и, как кажется, должен одерживать победу в грядущем противостоянии.

3' Чуамени нанес удар с 24-х метров по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Есть пристрелочный удар от "королевского клуба".

2' Футболисты "Реала" вышли сегодня на газон в сливочных цветах, тогда как игроки "Кадиса" предстали в сине-желтом обмундировании.