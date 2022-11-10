Тур: 14. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Зрители: 53190 Главный судья: Сото Сесар
1:0
Второй тайм: 61'
0'
19' Желтая карточкаМилитао Эдер
28' Желтая карточкаВинисиус Жуниор
29' Желтая карточкаХименес Фали
37' Желтая карточкаАлаба Давид
1:0
40' ГолМилитао Эдер
44' Желтая карточкаСобрино Рубен
55' Желтая карточкаАлехо Иван
Ход матча
19'
28'
29'
37'
40'
1:0
44'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 0
Владение мячом
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
16
Кала
Хуан
11
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
37 Спац ЛаутароЗащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
-
17 Мабиль АверНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Кадис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|6
|0.43
|Вальверде Федерико
|6
|0.43
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.36
|Родриго
|4 (1)
|0.29
|Модрич Лука
|3 (1)
|0.21
|Милитао Эдер
|3
|0.21
|Васкес Лукас
|2
|0.14
|Алаба Давид
|1
|0.07
|Асенсио Марко
|1
|0.07
|Рюдигер Антонио
|1
|0.07
|Кроос Тони
|0
|0
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алекс Фернандес
|2
|0.14
|Негредо Альваро
|1
|0.07
|Бонгонда Тео
|1
|0.07
|Собрино Рубен
|1
|0.07
|Лукас Перес
|1
|0.07
|Чуст Виктор
|1
|0.07
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Чуамени Орельен
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|4
|1
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|Алехо Иван
|4
|0
|Карселен Исаак
|0
|2
|Собрино Рубен
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Лукас Перес
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Эрнандес Луис
|1
|1
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Хименес Фали
|2
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кадис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
1
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
15
6
Реал Мадрид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
17
7
Голы по времени матча
Забито
14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
5
42%
76-90
Забито
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
4
24%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
4
67%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Забито
31
8
15 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 9
7
23%
1
13%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
23%
1
13%
31-45
1
3%
1
13%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
8
26%
5
63%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
Реал Мадрид - Севилья 3:1 Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0
Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Кадис
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
211
67
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 5
|37
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 13
|35
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|19 - 17
|26
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Осасуна
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 10
|21
|10.
|Мальорка
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 13
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 15
|19
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 21
|17
|13.
|Альмерия
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 22
|16
|14.
|Жирона
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|15.
|Хетафе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 20
|14
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Севилья
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Кадис
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 25
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Альмерия
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 7
|13
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|11.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 5
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 6
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|16.
|Жирона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|8 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 6
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Райо Вальекано
|Трехо Оскар
|6
|Мальорка
|Гренье Клеман
|6
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Кадис
Исход игры
Реал Мадрид
90.8% (129)
Ничья
4.9% (7)
Кадис
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.02% (72)
Меньше
40.98% (50)
Обе команды забьют
Да
20.49% (25)
Нет
79.51% (97)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
33.8% (48)
3:0 Реал Мадрид
28.9% (41)
3:1 Реал Мадрид
9.2% (13)
2:1 Реал Мадрид
4.9% (7)
4:0 Реал Мадрид
3.5% (5)
4:1 Реал Мадрид
1.4% (2)
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