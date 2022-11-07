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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Мадрид
 
Позже
Кадис

История личных встреч

Реал Мадрид
Кадис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 6 0.46
Вальверде Федерико 6 0.46
Бензема Карим 5 (1) 0.38
Родриго 4 (1) 0.31
Модрич Лука 3 (1) 0.23
Васкес Лукас 2 0.15
Милитао Эдер 2 0.15
Алаба Давид 1 0.08
Асенсио Марко 1 0.08
Рюдигер Антонио 1 0.08
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алекс Фернандес 2 0.15
Негредо Альваро 1 0.08
Бонгонда Тео 1 0.08
Собрино Рубен 1 0.08
Лукас Перес 1 0.08
Чуст Виктор 1 0.08
Эспино Альфонсо 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Алехо Иван 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Карвахаль Даниэль 3 0
Кроос Тони 1 1
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Родриго 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 4 1
Сальдуа Хосеба 4 0
Сан Эметерио Феде 4 0
Алехо Иван 4 0
Карселен Исаак 0 2
Эспино Альфонсо 3 0
Лукас Перес 3 0
Чуст Виктор 3 0
Эрнандес Луис 1 1
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Собрино Рубен 2 0
Мари Хосе 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Хименес Фали 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кадис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
1
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Кадис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
6
Реал Мадрид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

17
7

Голы по времени матча

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
4
24%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
4
67%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Забито

31
8
15 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
0 Не забивали 9
7
23%
1
13%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
23%
1
13%
31-45
1
3%
1
13%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
8
26%
5
63%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
3
23%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Селтик 5:1 Реал Мадрид - Жирона 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2 Реал Мадрид - Севилья 3:1
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 0:0 Кадис - Атлетико М 3:2 Райо Вальекано - Кадис 5:1 Кадис - Бетис 0:0
Жирона - Кадис 1:1 Кадис - Эспаньол 2:2 Кадис - Вильярреал 0:0 Вальядолид - Кадис 0:1 Кадис - Барселона 0:4 Сельта - Кадис 3:0 Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Кадис

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
2
11
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 13 10 2 1 31 - 13 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Райо Вальекано Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
9. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Райо Вальекано Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
10. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
11. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
8. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Райо Вальекано Трехо Оскар 6
Севилья Ламела Эрик 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 59 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

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    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Кадис
    22.00
    8.90
    19.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Кадис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    34% (16)
    3:0 Реал Мадрид
    31.9% (15)
    3:1 Реал Мадрид
    10.6% (5)
    2:1 Реал Мадрид
    10.6% (5)
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