Тур: 6. Стадион: Sky Stadium. Главный судья: Danaskos T.
1:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
22'
1:0
20
Сэил
Оливер
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Сасе ИанНападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
69
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэйн Бен
|3
|0.5
|Краев Божидар
|2
|0.33
|Саттон Сэм
|1
|0.17
|Benjamin Old
|1
|0.17
|Барбарусес Костас
|1
|0.17
|Clayton Rhys Lewis1
|1
|0.17
|_Zawada O.
|1
|0.17
|Болл Дэвид
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Эллиот Каллан
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|2
|0.4
|Рисдон Джош
|1
|0.2
|Пэйн Коннор
|1
|0.2
|Уэлс Лаклан
|1
|0.2
|Килкенни Нил
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейн Тим
|2
|0
|Nicholas Pennington
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Краев Божидар
|1
|0
|Завада Оскар
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Joshua Laws
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|1
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
1
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|Централ Кост Маринерс
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|6.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|8.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Ньюкасл Джетс
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|7.
|Макартур
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|2 (3)
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Перт Глори
|Уильямс Райан
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3