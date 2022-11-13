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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Danaskos T.
Веллингтон Феникс
1:0
Первый тайм: 33'
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
22' Гол
Завада Оскар

Ход матча

22'
Завада Оскар
1:0
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Вестерн Юнайтед
3.85
3.85
3.80
Все Коэффициенты
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
5
Угаркович
Стивен
23
Clayton
Rhys
Lewis1
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
27
Тратт
Джейкоб
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
42
Rhys
Bozinovski
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
14
Троизи
Джеймс
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

1:0
AЛ(
1:4
2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэйн Бен 3 0.5
Краев Божидар 2 0.33
Саттон Сэм 1 0.17
Benjamin Old 1 0.17
Барбарусес Костас 1 0.17
Clayton Rhys Lewis1 1 0.17
_Zawada O. 1 0.17
Болл Дэвид 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Эллиот Каллан 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 2 0.4
Рисдон Джош 1 0.2
Пэйн Коннор 1 0.2
Уэлс Лаклан 1 0.2
Килкенни Нил 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейн Тим 2 0
Nicholas Pennington 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Сасе Иан 0 1
Угаркович Стивен 1 0
Краев Божидар 1 0
Завада Оскар 1 0
Уэйн Бен 1 0
Joshua Laws 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 3 0
Топор-Стэнли Николай 1 1
Троизи Джеймс 2 0
Лакруа Лео 2 0
Килкенни Нил 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
1
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Веллингтон Феникс 1:0 6 2 3 1 11 - 9 9
4. Централ Кост Маринерс 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Сидней 4 2 1 1 10 - 8 7
6. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Макартур 5 1 2 2 6 - 8 5
8. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Брисбен Роар 4 0 3 1 1 - 3 3
11. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
12. Вестерн Юнайтед 0:1 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 1:0 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Централ Кост Маринерс 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 0 - 2 2
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 0:1 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Централ Кост Маринерс 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
7. Макартур 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Веллингтон Феникс 1:0 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вестерн Юнайтед 0:1 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Макартур Нун Крэйг 3
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Вестерн Юнайтед
3.85
3.85
3.80
Все Коэффициенты
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