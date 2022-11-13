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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Danaskos T.
Веллингтон Феникс
2:3
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
22' Гол
Завада Оскар
1:0
39' Не забитый пенальти
Барбарусес Костас
2:0
59' Гол
Краев Божидар
2:1
64' Гол
Тратт Джейкоб
80' Желтая карточка
Рисдон Джош
2:2
84' Гол
Прийович Александар
90' Желтая карточка
Лакруа Лео
90' Желтая карточка
Саттон Сэм
2:3
90' Гол
Диаманти Алессандро
90' Желтая карточка
Nicolas Milanovic
90'+7
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
5
Угаркович
Стивен
23
Clayton
Rhys
Lewis1
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
27
Тратт
Джейкоб
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
42
Rhys
Bozinovski
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
14
Троизи
Джеймс
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

1:0
AЛ(
1:4
2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
69

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 3 0.5
Уэйн Бен 3 0.5
Саттон Сэм 1 0.17
Benjamin Old 1 0.17
Барбарусес Костас 1 0.17
Завада Оскар 1 0.17
Clayton Rhys Lewis1 1 0.17
Болл Дэвид 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Эллиот Каллан 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 2 0.4
Пэйн Коннор 1 0.2
Рисдон Джош 1 0.2
Диаманти Алессандро 1 0.2
Прийович Александар 1 0.2
Тратт Джейкоб 1 0.2
Уэлс Лаклан 1 0.2
Килкенни Нил 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейн Тим 2 0
Nicholas Pennington 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Сасе Иан 0 1
Угаркович Стивен 1 0
Краев Божидар 1 0
Завада Оскар 1 0
Уэйн Бен 1 0
Joshua Laws 1 0
Саттон Сэм 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 4 0
Лакруа Лео 3 0
Топор-Стэнли Николай 1 1
Троизи Джеймс 2 0
Nicolas Milanovic 2 0
Килкенни Нил 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
4
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
1
Веллингтон Феникс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вестерн Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Макартур 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
4. Сидней 4 2 1 1 10 - 8 7
5. Централ Кост Маринерс 0:1 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Веллингтон Феникс 6 1 3 2 12 - 12 6
8. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Вестерн Юнайтед 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Брисбен Роар 4 0 3 1 1 - 3 3
12. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Веллингтон Феникс 4 1 2 1 9 - 7 5
5. Макартур 1:0 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Централ Кост Маринерс 0:1 3 1 0 2 5 - 5 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 0 - 2 2
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Макартур 1:0 4 1 2 1 3 - 5 5
4. Централ Кост Маринерс 0:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 6 - 8 3
8. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
9. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Макартур Нун Крэйг 3
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Барбарусес Костас пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Юнайтед онлайн

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