Тур: 6. Стадион: Сентрал Коаст. Главный судья: Elder D.
0:1
Первый тайм: 45'
0'
0:1
14' ГолТуре Альхассан
29' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
30' Красная карточкаBrian Kaltak
36' Желтая карточкаУскок Томислав
38' Желтая карточкаМиллар Мэттью
Ход матча
14'
0:1
30'
36'
38'
98
Marco
Tulio1
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
17
Нун
Крэйг
37
Jed
Drew
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
90 Айонго ПолНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
17 KelechiЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dwight Yorke
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Макартур
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силвера Самуэл
|3
|0.6
|Каммингс Джейсон
|2
|0.4
|Michael Ruhs
|2
|0.4
|Айонго Пол
|1
|0.2
|Beni Nkololo
|1
|0.2
|Jacob Farrell
|1
|0.2
|Куол Гаранг
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|2
|0.33
|Миллар Мэттью
|2
|0.33
|Арзани Дэниел
|1
|0.17
|Anthony Carter
|1
|0.17
|_Toure A.
|1
|0.17
|Нун Крэйг
|0
|0
|Туре Альхассан
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kelechi
|2
|0
|Brian Kaltak
|2
|0
|Куол Гаранг
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нун Крэйг
|3
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|1
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Миллар Мэттью
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
2
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
6
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0
Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Макартур
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Макартур
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|5.
|Централ Кост Маринерс
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|3
|2
|12 - 12
|6
|8.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Вестерн Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|11.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|5.
|Макартур
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Централ Кост Маринерс
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Макартур
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|4.
|Централ Кост Маринерс
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|8.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Перт Глори
|Уильямс Райан
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|3
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|3