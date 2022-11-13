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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Elder D.
Централ Кост Маринерс
0:1
Первый тайм: 45'
Макартур
0'
0:1
14' Гол
Туре Альхассан
29' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
30' Красная карточка
Brian Kaltak
36' Желтая карточка
Ускок Томислав
38' Желтая карточка
Миллар Мэттью

Ход матча

14'
0:1
Туре Альхассан
29'
 
Аспропотамитис Джонатан
30'
Brian Kaltak
 
33'
Даниель Холл
Marco Tulio1
 
36'
 
Ускок Томислав
38'
 
Миллар Мэттью
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Макартур
4.30
4.60
5.86
Все Коэффициенты
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
98
Marco
Tulio1
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
9
Каммингс
Джейсон
90
Айонго
Пол
1
Суман
Николас
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
35
Туре
Альхассан
11
Беккас
Кирин
7
Да
Силва
Даниэль
17
Нун
Крэйг
37
Jed
Drew
31
Lachlan
Rose
Централ Кост Маринерс
Макартур

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Макартур

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

4:2
3:3
1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силвера Самуэл 3 0.6
Каммингс Джейсон 2 0.4
Michael Ruhs 2 0.4
Айонго Пол 1 0.2
Beni Nkololo 1 0.2
Jacob Farrell 1 0.2
Куол Гаранг 0 0
Балар Максимильен 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 0.33
Миллар Мэттью 2 0.33
Арзани Дэниел 1 0.17
Anthony Carter 1 0.17
_Toure A. 1 0.17
Нун Крэйг 0 0
Туре Альхассан 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kelechi 2 0
Brian Kaltak 2 0
Куол Гаранг 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Beni Nkololo 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Harrison Steele 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нун Крэйг 3 0
Аспропотамитис Джонатан 1 1
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Миллар Мэттью 1 0
Ускок Томислав 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
6
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0
Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Макартур

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Макартур 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
4. Сидней 4 2 1 1 10 - 8 7
5. Централ Кост Маринерс 0:1 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Веллингтон Феникс 6 1 3 2 12 - 12 6
8. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Вестерн Юнайтед 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Брисбен Роар 4 0 3 1 1 - 3 3
12. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Веллингтон Феникс 4 1 2 1 9 - 7 5
5. Макартур 1:0 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Централ Кост Маринерс 0:1 3 1 0 2 5 - 5 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 0 - 2 2
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Макартур 1:0 4 1 2 1 3 - 5 5
4. Централ Кост Маринерс 0:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 6 - 8 3
8. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
9. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Макартур Нун Крэйг 3
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Миллар Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Marco Tulio уходит с поля. Daniel Hall выходит вместо него
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Brian Kaltak увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    29'
    Аспропотамитис Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Туре Альхассан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Централ Кост Маринерс
Ничья
Макартур
4.30
4.60
5.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур онлайн

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