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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 58
Оренбург 19% (11)
X 48.3% (28)
Краснодар 32.8% (19)
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Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Краснодар
3.60
3.86
3.06
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
Краснодар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 11 (2) 0.69
Марин Джимми 5 (1) 0.31
Аюпов Тимур 4 0.25
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.13
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.06
Эктов Александр 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.56
Кордоба Джон 5 0.31
Олусегун Олакунле 4 0.25
Ионов Алексей 3 0.19
Баньяц Михайло 2 (1) 0.13
Ахметов Ильзат 2 0.13
Рамирес Кристиан 2 0.13
Кривцов Никита 1 0.06
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.06
Кутовой Максим 1 0.06
Сорокин Егор 0 0
Батчи Жоау 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 1
Аюпов Тимур 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Гойкович Ренато 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Малых Андрей 2 0
Павловец Александр 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Башич Иван 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 3 1
Кордоба Джон 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 0
Рамирес Кристиан 2 0
Сорокин Егор 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Черников Александр 0 1
Петров Сергей 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
6
Оренбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

25
7

Волевые поражения

2
12
Оренбург
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Краснодар
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
6
29%
4
25%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

25
11
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
24%
1
9%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
3
12%
3
27%
76-90

Забито

29
32
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
7%
2
6%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
7
24%
6
19%
31-45
7
24%
9
28%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
3
10%
6
19%
76-90

Пропущено

35
22
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
7
20%
2
9%
1-15
7
20%
2
9%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
6
17%
5
23%
46-60
6
17%
4
18%
61-75
5
14%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2
Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2

Результаты матчей

Оренбург
Краснодар

Точный счет

4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

4:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
6
2
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
11
5
4
12
2.5
5
11
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 5 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Оренбург 19% (11)
    X 48.3% (28)
    Краснодар 32.8% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Краснодар
    3.60
    3.86
    3.06
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    Прогнозы на матч Оренбург - Краснодар

    Исход игры
    Оренбург
    19% (11)
    Ничья
    48.3% (28)
    Краснодар
    32.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    90.38% (47)
    Нет
    9.62% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (17)
    1:2 Краснодар
    27.6% (16)
    2:2 Ничья
    13.8% (8)
    1:0 Оренбург
    5.2% (3)
    2:1 Оренбург
    5.2% (3)
    0:1 Краснодар
    3.4% (2)
    3:2 Оренбург
    3.4% (2)
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