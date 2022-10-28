Тур: 17. Стадион: Газовик.
История личных встреч
Оренбург
Краснодар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|11 (2)
|0.69
|Марин Джимми
|5 (1)
|0.31
|Аюпов Тимур
|4
|0.25
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.13
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.13
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.06
|Эктов Александр
|1
|0.06
|Башич Иван
|1
|0.06
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.56
|Кордоба Джон
|5
|0.31
|Олусегун Олакунле
|4
|0.25
|Ионов Алексей
|3
|0.19
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.13
|Ахметов Ильзат
|2
|0.13
|Рамирес Кристиан
|2
|0.13
|Кривцов Никита
|1
|0.06
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.06
|Кутовой Максим
|1
|0.06
|Сорокин Егор
|0
|0
|Батчи Жоау
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3
|1
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Гойкович Ренато
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Малых Андрей
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|3
|1
|Кордоба Джон
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|Сорокин Егор
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Петров Сергей
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Краснодар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
6
Оренбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
25
7
Волевые поражения
2
12
Оренбург
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Краснодар
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
6
29%
4
25%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
3
38%
5
31%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
25
11
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
6
24%
1
9%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
3
12%
2
18%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
3
12%
3
27%
76-90
Забито
29
32
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
7%
2
6%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
7
24%
6
19%
31-45
7
24%
9
28%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
3
10%
6
19%
76-90
Пропущено
35
22
18 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
7
20%
2
9%
1-15
7
20%
2
9%
16-30
4
11%
3
14%
31-45
6
17%
5
23%
46-60
6
17%
4
18%
61-75
5
14%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2
Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2
Результаты матчей
Оренбург
Краснодар
Точный счет
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
4:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
97
115
412
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург - Краснодар
Исход игры
Оренбург
19% (11)
Ничья
48.3% (28)
Краснодар
32.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
90.38% (47)
Нет
9.62% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (17)
1:2 Краснодар
27.6% (16)
2:2 Ничья
13.8% (8)
1:0 Оренбург
5.2% (3)
2:1 Оренбург
5.2% (3)
0:1 Краснодар
3.4% (2)
3:2 Оренбург
3.4% (2)
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