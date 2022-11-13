  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Перес Мартин
НЕК Неймеген
1:1
Перерыв
Валвейк
0'
0:1
4' Пенальти
Ван ден Бёйс Дарио
11' Красная карточка
Бель-Хассани Иллиас
36' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
1:1
38' Пенальти
Димата Ландри

Ход матча

4'
0:1
Ван ден Бёйс Дарио
11'
 
Бель-Хассани Иллиас
36'
Эль-Каруани Суфьян
 
38'
Димата Ландри
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Валвейк
2.13
3.60
3.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
21
Сиссоко
Ибрагим
I
21
Перейра
Жоэл
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
10
Йозефзон
Флориан
11
Бель-Хассани
Иллиас
НЕК Неймеген
4-3-3
Валвейк
5-3-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Валвейк

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЭ
3:0
ПДПОЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
0.85

Среднее время на гол

73
106

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 2 0.14
Димата Ландри 2 (1) 0.14
Маркес Иван 2 0.14
Дуэлунд Миккель 1 0.07
Маркеш Педру 1 0.07
Шоне Лассе 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Брюин Джорди 1 0.07
Сандлер Филипп 1 0.07
Тавшан Элаис 1 0.07
Сиссоко Ибрагим I 1 0.07
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 5 0.36
Крамер Михил 4 (1) 0.29
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.21
Баккали Закария 3 0.21
Клемент Пелле 2 0.14
Бирет Мика 2 0.14
Анита Вурнон 1 0.07
Йозефзон Флориан 1 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.07
Лобете Хулен 1 0.07
Адевойе Шоун 1 0.07
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Шоне Лассе 2 0
Маркес Иван 2 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 4 0
Yassin Oukili 4 0
Бель-Хассани Иллиас 2 1
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Леливелд Юлиан 2 0
Анита Вурнон 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Валвейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
3
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

6
16
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Валвейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
7
41%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
7
30%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
6
46%
9
39%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
3
13%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
3
20%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1
Валвейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0
Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Валвейк

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
5
2
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
2. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 1:1 14 4 6 4 25 - 23 18
10. НЕК Неймеген 1:1 14 2 9 3 14 - 16 15
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
6. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Валвейк 1:1 7 3 2 2 18 - 13 11
8. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
13. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. НЕК Неймеген 1:1 7 0 6 1 8 - 9 6
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 1:1 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Валвейк 1:1 7 1 4 2 7 - 10 7
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Валвейк
    2.13
    3.60
    3.28
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:1 Валвейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    НЕК Неймеген
    Валвейк
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     