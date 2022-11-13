Тур: 14. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Перес Мартин
6:1
Конец матча
0'
0:1
4' ПенальтиВан ден Бёйс Дарио
11' Красная карточкаБель-Хассани Иллиас
36' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:1
38' ПенальтиДимата Ландри
2:1
50' ГолЭль-Каруани Суфьян
58' Желтая карточкаГаари Жюрьен
3:1
73' ГолМаттссон Магнус
4:1
78' ГолМаркеш Педру
5:1
88' ГолТавшан Элаис
90' Желтая карточкаАнита Вурнон
6:1
90' ГолМаркеш Педру
90'+4
Ход матча
4'
38'
1:1
50'
58'
73'
3:1
78'
4:1
88'
5:1
90'
90'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
21
Перейра
Жоэл
23
Гаари
Жюрьен
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Защитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
31 Joey Kesting
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
НЕК Неймеген
Валвейк
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
0.85
Среднее время на гол
73
106
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|3
|0.21
|Таннан Уссама
|2
|0.14
|Маттссон Магнус
|2
|0.14
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.14
|Маркес Иван
|2
|0.14
|Тавшан Элаис
|2
|0.14
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.07
|Шоне Лассе
|1
|0.07
|Брюин Джорди
|1
|0.07
|Сандлер Филипп
|1
|0.07
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0.07
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.07
|Крамер Йорис
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.36
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.29
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.21
|Баккали Закария
|3
|0.21
|Клемент Пелле
|2
|0.14
|Бирет Мика
|2
|0.14
|Анита Вурнон
|1
|0.07
|Йозефзон Флориан
|1
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.07
|Лобете Хулен
|1
|0.07
|Адевойе Шоун
|1
|0.07
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Yassin Oukili
|4
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|1
|Крамер Михил
|3
|0
|Адевойе Шоун
|3
|0
|Анита Вурнон
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Валвейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
4
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Валвейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
6
16
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Валвейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
13
20
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
7
54%
2
29%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
6
40%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
7
41%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Забито
19
24
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
7
29%
29%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
9
47%
9
38%
76-90
Пропущено
16
29
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
25%
3
10%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
3
19%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1
Валвейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0
Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Валвейк
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
52
25
34
16
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
311
77
311
410
212
212
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|2.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|0:1
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Валвейк
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|Гронинген
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|14.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|16.
|Камбюр
|1:0
|14
|3
|2
|9
|9 - 20
|11
|17.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|5.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Гронинген
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|Камбюр
|1:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|0:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Камбюр
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Валвейк
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|15.
|Гронинген
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|5