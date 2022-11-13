Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Тавшан Элаис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

80' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Г О О О О Л - Маркеш Педру забивает с правой ноги!

76' Удар от ворот произведет Валвейк

75' Баккали Закария навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Г О О О О О О Л - Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

73' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Хорошую попытку сделал Таннан Уссама . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

68' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Баккали Закария

66' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Ван Рой Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

64' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошую попытку сделал Клемент Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Валвейк

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Валвейк

59' Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Гаари Жюрьен получил желтую карточку от судьи

58' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Анита Вурнон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Г О О О О Л - Эль-Каруани Суфьян левой ногой классно пробил с лета.

49' Яссин Оукили пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

48' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Тактическая замена. Йозефзон Флориан уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers