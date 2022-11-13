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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Аталанта
1:1
Первый тайм: 45'
Интер Милан
0'
1:0
25' Пенальти
Лукман Адемола
1:1
36' Гол
Джеко Эдин

Ход матча

25'
Лукман Адемола
1:0
36'
1:1
Джеко Эдин
(Мартинес Лаутаро)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 129
Аталанта 12.4% (16)
X 27.1% (35)
Интер Милан 60.5% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Интер Милан
3.18
3.70
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
33
Хатебур
Ханс
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
3
Меле
Йоаким
13
Эдерсон
Хонорато
42
Скальвини
Джорджио
7
Копмейнерс
Тëн
88
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
91
Сапата
Дуван
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Аталанта
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Интер Милан

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Среднее время на гол

70
84

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.29

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.18

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
76

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 (2) 0.47
Копмейнерс Тëн 4 (2) 0.27
Малиновский Руслан 1 0.07
Пашалич Марио 1 0.07
Муриэль Луис 1 (1) 0.07
Хёйлунн Расмус 1 0.07
Толой Рафаэл 1 0.07
Сапата Дуван 1 0.07
Хатебур Ханс 1 0.07
Демирал Мерих 1 0.07
Скальвини Джорджио 1 0.07
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 (1) 0.47
Барелла Николо 5 0.33
Джеко Эдин 5 0.33
Корреа Хоакин 3 0.2
Димарко Федерико 3 0.2
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.13
Брозович Марсело 2 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.07
Мхитарян Генрих 1 0.07
Лукаку Ромелу 1 0.07
Де Врей Стефан 1 0.07
Госенс Робин 1 0.07
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Копмейнерс Тëн 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Меле Йоаким 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Интер Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
5
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
18
Аталанта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Милан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
4
40%
5
26%
31-45
4
40%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

19
32
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
0
0%
6
19%
1-15
3
16%
5
16%
16-30
6
32%
6
19%
31-45
7
37%
5
16%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
2
11%
6
19%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2
Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3
Интер Милан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0
Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Аталанта
Интер Милан

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан 1:1 Заявка 15 9 1 5 32 - 21 28
6. Аталанта 1:1 Заявка 15 8 4 3 21 - 13 28
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Болонья Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
12. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
14. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
15. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
16. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан 1:1 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Болонья Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7. Аталанта 1:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
8. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
9. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
11. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
12. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
14. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
15. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
16. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта 1:1 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан 1:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
14. Сассуоло Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:1.
  • 45'
    Бастони забросил вперёд к чужой штрафной, и Джеко затылком сделал удобную скидку для Муссо.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 44'
    Совсем немного остаётся играть в первом тайме, и ничейный счёт, в общем-то, справедливый.
  • Опасный момент
    43'
    Чалханоглу прострелил с правого фланга, и Лаутаро Мартинес в падении неудачно пробил в ближний угол, не попал в створ.
  • 42'
    "Интер" лучше выглядит во второй половине первого тайма, тогда как у "Аталанты" игра, наоборот, разладилась.
  • 41'
    В контратаке Сапата прокидывал мяч в центр штрафной на Лукмана, а тот поскользнулся.
  • 41'
    Мхитарян отдал недлинный пас в штрафную на Димарко, который легко упустил мяч из своего владения.
  • 40'
    Лаутаро Мартинес задумал сделать доставку с правого края, но мяч перехватил Лукман.
  • Фол, нарушение
    39'
    Меле в атаке на левом фланге устроил борьбу с Дюмфрисом и нарушил-таки правила.
  • Фол, нарушение
    39'
    Де Врей в центре поля с фолом поработал над тем, чтобы уронить на газон Сапату.
  • 38'
    Лукман с левой стороны навесил на дальнюю штангу, и Сапата неопасно пробил головой в руки Онаны.
  • 37'
    Можно теперь точно сказать, что зря "Аталанта" отошла назад, когда повела в счёте.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Эдин Джеко!
    Чалханоглу навесил с игры с левого фланга, Лаутаро Мартинес сделал скидку на дальнюю штангу, и Джеко ногой аккуратно переправил мяч в сетку.
  • 36'
    Чалханоглу, пробивая со штрафного, попал в выстроившуюся стенку.
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    • Фол, нарушение
      35'
      Мхитарян сохранил мяч на левом фланге, и вскоре Сапата перед своей штрафной уронил Чалханоглу.
    • Фол, нарушение
      34'
      Лукман стал настойчиво обнимать сзади Дюмфриса в центре поля - конечно же, это фол.
    • 33'
      Один удар Мхитаряна с линии штрафной был заблокирован, а другой его удар оказался крайне неточным, и от Чалханоглу мяч отскочил за лицевую.
    • 32'
      Последовал заброс из глубины на Эдина Джеко, но форварду "Интера" не удалось зацепиться за мяч.
    • 31'
      Димарко уже с игры выполнил кросс слева в направлении Джеко, и мяч выбил за боковую Сапата.
    • Угловой
      31'
      Прострел последовал с левого края от Димарко, а Демирал отправил этот мяч на угловой.
    • 30'
      Лукман навесил справа с корнера в центр штрафной, где Паломино и Демирал помешали друг другу пробить головой. 
    • Угловой
      29'
      Сапата, пробуя сделать доставку в штрафную с правой стороны, заработал угловой для бергамасков.
    • 28'
      Трудности у "нерадзурри" в переходной фазе к атаке, теряются гостями мячи в середине поля.
    • 27'
      Онана снова забросил мяч очень далеко, и Паломино пришлось вступать в дело, дабы не допустить выхода один на один Джеко.
    • 26'
      "Аталанта", забив гол, отошла на свою половину, но "Интер" пока на неё не давит.
    • Пенальти
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Адемола Лукман!
      Лукман с 11-метрового отправил мяч на высоте в правый угол, и угадавший направление Онана не дотянулся.
    • Пенальти!
      23'
      Пенальти в ворота "Интера"! Де Врей ударил по ноге Сапату в своей штрафной.
    • Офсайд
      22'
      Дуван Сапата оказался в положении "вне игры" на правом фланге.
    • 21'
      Лаутаро Мартинес выпрыгнул в чужой штрафной под подачу с левого края, однако не достал до мяча, который поймал Муссо.
    • 20'
      В целом темп игры невысок. Впереди ещё 70 минут матча, и прогнозы делать рано.
    • 19'
      Джеко подхватил мяч впереди на левом фланге, попытался прострелить и заработал аут для своей команды.
    • 18'
      Миланцы потеряли мяч на своей половине, но атака у "Аталанты" образовалась не быстрая, а позиционная.
    • 17'
      Команды показали, что умеют создавать возможности для забития голов, но счёт пока по-прежнему нулевой с двух сторон.
    • Опасный момент
      16'
      Опасно! Лукман навесил справа с корнера, Паломино пробил головой в левый угол, и Онана сотворил сэйв, парировав мяч в сторону.
    • Опасный момент
      15'
      Копмейнерс получил заброс на правом краю вратарской и пробил в ближний угол, откуда мяч отразил на угловой Онана.
    • 15'
      Скальвини подал с левого фланга, и де Врей головой в падении выбил мяч за боковую.
    • Опасный момент
      13'
      Димарко подхватил длинный заброс от Онаны и с линии штрафной пробил низом в руки Муссо.
    • 13'
      Команды пока обходятся без резких движений, не возникает опасных моментов.
    • 12'
      Джеко в противоборстве с Паломино на левом фланге заработал аут для "Интера".
    • 11'
      Проблемы какие-то со вбросом мяча из аута: арбитр показал, что нужно повторить эту операцию Хатебуру.
    • Судья
      10'
      Симоне Индзаги остался недоволен тем, что Йоакиму Меле не была показана жёлтая карточка.
    • Фол, нарушение
      9'
      В центре поля нарушение правил: Меле в подкате срубил Дюмфриса.
    • Травма, повреждение
      8'
      Хатебур впереди на правом фланге сопроводил Бастони за пределы поля, толкнув его сзади. Потребовалась медицинская помощь игроку гостей.
    • 7'
      Лукман разыграл штрафной с Копмейнерсом, навесил, и мяч выбил головой Лаутаро Мартинес.
    • Фол, нарушение
      6'
      Пашалич пришёл на чужую половину поля, где его уронил Чалханоглу.
    • 5'
      По мнению арбитра, Меле без фола в подкате выбил мяч из-под ног Дюмфриса в аут.
    • 4'
      Лукман на левом фланге коротко отпасовал на Скальвини, после навеса которого мяч ушёл за лицевую линию.
    • 3'
      Атак "Интера" не видно на старте матча, территориальное преимущество у "Аталанты".
    • 2'
      Миланцы не побоялись разыгрывать мяч в своей штрафной под прессингом и не потеряли его.
    • Фол, нарушение
      1'
      Нарушение правил со стороны хозяев: Лаутаро Мартинес пострадал в центре поля во время верховой борьбы с Демиралом. 
    • 1'
      "Интер" сегодня в бело-бирюзовой форме, тогда как "Аталанта" в чёрно-синей-расцветке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Интер Милан

    Исход игры
    Аталанта
    13% (17)
    Ничья
    27.5% (36)
    Интер Милан
    59.5% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.48% (83)
    Меньше
    32.52% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    88.62% (109)
    Нет
    11.38% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    45.8% (60)
    1:1 Ничья
    19.8% (26)
    2:1 Аталанта
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    6.9% (9)
    0:1 Интер Милан
    6.1% (8)
    1:3 Интер Милан
    2.3% (3)
    1:0 Аталанта
    2.3% (3)
    2:0 Аталанта
    1.5% (2)
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