В контратаке Сапата прокидывал мяч в центр штрафной на Лукмана, а тот поскользнулся.

"Интер" лучше выглядит во второй половине первого тайма, тогда как у "Аталанты" игра, наоборот, разладилась.

Чалханоглу прострелил с правого фланга, и Лаутаро Мартинес в падении неудачно пробил в ближний угол, не попал в створ.

Совсем немного остаётся играть в первом тайме, и ничейный счёт, в общем-то, справедливый.

Бастони забросил вперёд к чужой штрафной, и Джеко затылком сделал удобную скидку для Муссо.

Чалханоглу, пробивая со штрафного, попал в выстроившуюся стенку.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Эдин Джеко! Чалханоглу навесил с игры с левого фланга, Лаутаро Мартинес сделал скидку на дальнюю штангу, и Джеко ногой аккуратно переправил мяч в сетку.

Можно теперь точно сказать, что зря "Аталанта" отошла назад, когда повела в счёте.

Лукман с левой стороны навесил на дальнюю штангу, и Сапата неопасно пробил головой в руки Онаны.

Де Врей в центре поля с фолом поработал над тем, чтобы уронить на газон Сапату.

Меле в атаке на левом фланге устроил борьбу с Дюмфрисом и нарушил-таки правила.

Лаутаро Мартинес задумал сделать доставку с правого края, но мяч перехватил Лукман.

Мхитарян отдал недлинный пас в штрафную на Димарко, который легко упустил мяч из своего владения.

Онана снова забросил мяч очень далеко, и Паломино пришлось вступать в дело, дабы не допустить выхода один на один Джеко.

Трудности у "нерадзурри" в переходной фазе к атаке, теряются гостями мячи в середине поля.

Сапата, пробуя сделать доставку в штрафную с правой стороны, заработал угловой для бергамасков.

Лукман навесил справа с корнера в центр штрафной, где Паломино и Демирал помешали друг другу пробить головой.

Прострел последовал с левого края от Димарко, а Демирал отправил этот мяч на угловой.

Димарко уже с игры выполнил кросс слева в направлении Джеко, и мяч выбил за боковую Сапата.

Последовал заброс из глубины на Эдина Джеко, но форварду "Интера" не удалось зацепиться за мяч.

Один удар Мхитаряна с линии штрафной был заблокирован, а другой его удар оказался крайне неточным, и от Чалханоглу мяч отскочил за лицевую.

Лукман стал настойчиво обнимать сзади Дюмфриса в центре поля - конечно же, это фол.

Мхитарян сохранил мяч на левом фланге, и вскоре Сапата перед своей штрафной уронил Чалханоглу.

26' "Аталанта", забив гол, отошла на свою половину, но "Интер" пока на неё не давит.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Адемола Лукман!

Лукман с 11-метрового отправил мяч на высоте в правый угол, и угадавший направление Онана не дотянулся.

23' Пенальти в ворота "Интера"! Де Врей ударил по ноге Сапату в своей штрафной.

22' Дуван Сапата оказался в положении "вне игры" на правом фланге.

21' Лаутаро Мартинес выпрыгнул в чужой штрафной под подачу с левого края, однако не достал до мяча, который поймал Муссо.

20' В целом темп игры невысок. Впереди ещё 70 минут матча, и прогнозы делать рано.

19' Джеко подхватил мяч впереди на левом фланге, попытался прострелить и заработал аут для своей команды.

18' Миланцы потеряли мяч на своей половине, но атака у "Аталанты" образовалась не быстрая, а позиционная.

17' Команды показали, что умеют создавать возможности для забития голов, но счёт пока по-прежнему нулевой с двух сторон.

16' Опасно! Лукман навесил справа с корнера, Паломино пробил головой в левый угол, и Онана сотворил сэйв, парировав мяч в сторону.

15' Копмейнерс получил заброс на правом краю вратарской и пробил в ближний угол, откуда мяч отразил на угловой Онана.

15' Скальвини подал с левого фланга, и де Врей головой в падении выбил мяч за боковую.

13' Димарко подхватил длинный заброс от Онаны и с линии штрафной пробил низом в руки Муссо.

13' Команды пока обходятся без резких движений, не возникает опасных моментов.

12' Джеко в противоборстве с Паломино на левом фланге заработал аут для "Интера".

11' Проблемы какие-то со вбросом мяча из аута: арбитр показал, что нужно повторить эту операцию Хатебуру.

10' Симоне Индзаги остался недоволен тем, что Йоакиму Меле не была показана жёлтая карточка.

9' В центре поля нарушение правил: Меле в подкате срубил Дюмфриса.

8' Хатебур впереди на правом фланге сопроводил Бастони за пределы поля, толкнув его сзади. Потребовалась медицинская помощь игроку гостей.

7' Лукман разыграл штрафной с Копмейнерсом, навесил, и мяч выбил головой Лаутаро Мартинес.

6' Пашалич пришёл на чужую половину поля, где его уронил Чалханоглу.

5' По мнению арбитра, Меле без фола в подкате выбил мяч из-под ног Дюмфриса в аут.

4' Лукман на левом фланге коротко отпасовал на Скальвини, после навеса которого мяч ушёл за лицевую линию.

3' Атак "Интера" не видно на старте матча, территориальное преимущество у "Аталанты".

2' Миланцы не побоялись разыгрывать мяч в своей штрафной под прессингом и не потеряли его.

1' Нарушение правил со стороны хозяев: Лаутаро Мартинес пострадал в центре поля во время верховой борьбы с Демиралом.

1' "Интер" сегодня в бело-бирюзовой форме, тогда как "Аталанта" в чёрно-синей-расцветке.