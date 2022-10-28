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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Интер Милан

История личных встреч

Аталанта
Интер Милан

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Среднее время на гол

70
84

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.29

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.18

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
76

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 (1) 0.43
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.29
Малиновский Руслан 1 0.07
Пашалич Марио 1 0.07
Муриэль Луис 1 (1) 0.07
Хёйлунн Расмус 1 0.07
Толой Рафаэл 1 0.07
Сапата Дуван 1 0.07
Хатебур Ханс 1 0.07
Демирал Мерих 1 0.07
Скальвини Джорджио 1 0.07
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 (1) 0.5
Барелла Николо 5 0.36
Джеко Эдин 4 0.29
Корреа Хоакин 3 0.21
Димарко Федерико 3 0.21
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.14
Брозович Марсело 2 0.14
Дюмфрис Дензел 1 0.07
Мхитарян Генрих 1 0.07
Лукаку Ромелу 1 0.07
Де Врей Стефан 1 0.07
Госенс Робин 1 0.07
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Меле Йоаким 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Интер Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
5
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
18
Аталанта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Милан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
4
40%
5
26%
31-45
4
40%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

19
32
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
0
0%
6
19%
1-15
3
16%
5
16%
16-30
6
32%
6
19%
31-45
7
37%
5
16%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
2
11%
6
19%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2
Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3
Интер Милан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0
Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Аталанта
Интер Милан

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
16. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
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    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 5 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Аталанта 20% (10)
    X 26% (13)
    Интер Милан 54% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Интер Милан
    3.10
    3.80
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Интер Милан

    Исход игры
    Аталанта
    20% (10)
    Ничья
    26% (13)
    Интер Милан
    54% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48% (24)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    2:2 Ничья
    10% (5)
    2:1 Аталанта
    8% (4)
    1:0 Аталанта
    6% (3)
    1:3 Интер Милан
    4% (2)
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