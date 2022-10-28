Тур: 15. Стадион: Гевисс Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Аталанта
Интер Милан
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.07
Среднее время на гол
70
84
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.29
Среднее время на гол
43
70
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.68
1.18
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
76
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|6 (1)
|0.43
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.29
|Малиновский Руслан
|1
|0.07
|Пашалич Марио
|1
|0.07
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.07
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.07
|Толой Рафаэл
|1
|0.07
|Сапата Дуван
|1
|0.07
|Хатебур Ханс
|1
|0.07
|Демирал Мерих
|1
|0.07
|Скальвини Джорджио
|1
|0.07
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7 (1)
|0.5
|Барелла Николо
|5
|0.36
|Джеко Эдин
|4
|0.29
|Корреа Хоакин
|3
|0.21
|Димарко Федерико
|3
|0.21
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.14
|Брозович Марсело
|2
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.07
|Мхитарян Генрих
|1
|0.07
|Лукаку Ромелу
|1
|0.07
|Де Врей Стефан
|1
|0.07
|Госенс Робин
|1
|0.07
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|6
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Коопмейнерс Теун
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Муриэль Луис
|1
|1
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Интер Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
3
5
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
18
Аталанта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Милан
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
12
23
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
4
40%
5
26%
31-45
4
40%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
19
32
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
0
0%
6
19%
1-15
3
16%
5
16%
16-30
6
32%
6
19%
31-45
7
37%
5
16%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
2
11%
6
19%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2
Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3
Интер Милан
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0
Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Аталанта
Интер Милан
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
68
95
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|14.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 25
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|14.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|16.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Аталанта - Интер Милан
Исход игры
Аталанта
20% (10)
Ничья
26% (13)
Интер Милан
54% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
48% (24)
1:1 Ничья
16% (8)
2:2 Ничья
10% (5)
2:1 Аталанта
8% (4)
1:0 Аталанта
6% (3)
1:3 Интер Милан
4% (2)
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