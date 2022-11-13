Тур: 17. Стадион: Ян Брейдель.
0'
6' Желтая карточкаДе Лат Ричи
1:0
34' ГолМехеле Брэндон
2:0
62' ГолЮтгла Ферран
2:1
75' ГолФрай Микаэль
Ход матча
6'
34'
62'
75'
2:1
77'
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
11 Ларин КайлНападающий
-
19 Сова КамальНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
-
22 Нсимба БрюниНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
0.9
Среднее время на гол
102
100
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|8
|0.47
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.35
|Ванакен Ханс
|5 (1)
|0.29
|Нильсен Каспер
|5
|0.29
|Яремчук Роман
|2
|0.12
|Мейер Бьорн
|1
|0.06
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.06
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Ларин Кайл
|1
|0.06
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (3)
|0.47
|Фрай Микаэль
|5 (2)
|0.29
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.18
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.12
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|Скотт Кристофер
|1
|0.06
|Валенсия Энтони
|1
|0.06
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Абакар Силла
|1
|1
|Мата Клинтон
|2
|0
|Бьюкенен Тейджон
|2
|0
|Мейер Бьорн
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|4
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Антверпен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
1
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
11
18
Брюгге
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Антверпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
12
19
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
6%
2
29%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
17%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
33%
6
32%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
30
26
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
6
23%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
9
30%
8
31%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
3
10%
5
19%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
15%
6
35%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
4
20%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2
Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3
Антверпен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3
Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Результаты матчей
Брюгге
Антверпен
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
62
63
53
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
44
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
106
97
79
412
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Брюгге
|2:1
|17
|11
|2
|4
|34 - 19
|35
|3.
|Антверпен
|1:2
|17
|11
|1
|5
|29 - 17
|34
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|14.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|15.
|Эйпен
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Брюгге
|2:1
|9
|7
|1
|1
|22 - 9
|22
|3.
|Антверпен
|1:2
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|2:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Антверпен
|1:2
|8
|4
|0
|4
|9 - 9
|12
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|9
|2
|1
|6
|14 - 24
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|8 (3)
|Вестерло
|Фостер Лайл
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5