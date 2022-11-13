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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Брюгге
2:1
Второй тайм: 77'
Антверпен
0'
6' Желтая карточка
Де Лат Ричи
1:0
34' Гол
Мехеле Брэндон
2:0
62' Гол
Ютгла Ферран
2:1
75' Гол
Фрай Микаэль
77' Желтая карточка
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
10
Ланг
Ноа
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
23
Алдервейрельд
Тоби
2
Де
Лат
Ричи
48
Arthur
Vermeeren
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
16
Геркенс
Питер
14
Стенгс
Келвин
18
Янссен
Винсент
Брюгге
4-3-3
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
0.9

Среднее время на гол

102
100

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
85

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 8 0.47
Сков-Ольсен Андреас 6 0.35
Ванакен Ханс 5 (1) 0.29
Нильсен Каспер 5 0.29
Яремчук Роман 2 0.12
Мейер Бьорн 1 0.06
Ланг Ноа 1 (1) 0.06
Соболь Эдуард 1 0.06
Мехеле Брэндон 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Бьюкенен Тейджон 1 0.06
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (3) 0.47
Фрай Микаэль 5 (2) 0.29
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.18
Алдервейрельд Тоби 2 0.12
Эккеленкамп Юрген 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Скотт Кристофер 1 0.06
Валенсия Энтони 1 0.06
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Абакар Силла 1 1
Мата Клинтон 2 0
Бьюкенен Тейджон 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 4 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Батай Йелле 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Пачо Вильям 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Антверпен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
1
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

11
18
Брюгге
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Антверпен
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

12
19

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
6%
2
29%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
5
28%
2
29%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
17%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
33%
6
32%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

30
26
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
6
23%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
9
30%
8
31%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
3
10%
5
19%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
15%
6
35%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
4
20%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0 Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2
Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3
Антверпен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3
Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0

Результаты матчей

Брюгге
Антверпен

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
6
3
5
3
2.5
4
5
2
6
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
9
7
7
9
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Брюгге 2:1 17 11 2 4 34 - 19 35
3. Антверпен 1:2 17 11 1 5 29 - 17 34
4. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
8. Серкль Брюгге 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 23 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 31 18
14. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
15. Эйпен 17 5 1 11 24 - 38 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 23 - 40 13
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Брюгге 2:1 9 7 1 1 22 - 9 22
3. Антверпен 1:2 9 7 1 1 20 - 8 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 13 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 9 2 1 6 15 - 28 7
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 2:1 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 1:2 8 4 0 4 9 - 9 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 9 2 1 6 14 - 24 7
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 8 (3)
Вестерло Фостер Лайл 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мехеле Брэндон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Антверпен
1.98
3.80
3.72
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