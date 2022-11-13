Тур: 16. Стадион: Летцигрунд.
Ход матча
31'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
36 Ramon Guzzo
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
21 Baba Souare
-
-
-
30 Samba Diba
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Цюрих
Серветт
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
25 матчей
36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.42
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.19
|Тосин Айегун
|2
|0.13
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.13
|Маркезано Антонио
|1
|0.06
|Ронер Фабиан
|1
|0.06
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.06
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.19
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Стеванович Мирослав
|2
|0.13
|Кутеса Дерек
|2
|0.13
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.13
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Валь Тео
|1
|0.06
|Бауэр Мориц
|1
|0.06
|Дулин Давид
|1
|0.06
|Кривелли Энцо
|1
|0.06
|Руй Стив
|1
|0.06
|Антунес Алексис
|1
|0.06
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантини Иван
|4
|1
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Алити Фидан
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|4
|0
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Руй Стив
|1
|1
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Серветт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
3
12
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Серветт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
5
38%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
40%
3
25%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
7
37%
76-90
Пропущено
26
13
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
6
23%
4
31%
46-60
5
19%
2
15%
61-75
6
23%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лугано - Цюрих 2:0 Арсенал - Цюрих 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1
Серветт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волен - Серветт 2:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0
Результаты матчей
Цюрих
Серветт
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
213
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|0:1
|16
|6
|7
|3
|18 - 15
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|4.
|Базель
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|5.
|Люцерн
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|5
|5
|6
|28 - 30
|20
|7.
|Лугано
|15
|6
|2
|7
|23 - 25
|20
|8.
|Сьон
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|1:0
|16
|2
|6
|8
|10 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|0:1
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Грасcхоппер
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|8.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|10.
|Цюрих
|1:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|Базель
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|1
|5
|18 - 17
|7
|8.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|9.
|Цюрих
|1:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|10.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|6 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 6
|Сьон
|Бальтазар
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7