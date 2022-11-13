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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Цюрих
4:1
Конец матча
Серветт
0'
1:0
31' Гол
Тосин Айегун
38' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
2:0
50' Гол
Катич Никола
3:0
62' Гол
Тосин Айегун
4:0
86' Гол
Тосин Айегун
4:1
88' Гол
Стеванович Мирослав
90'+5
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
11
Окита
Жонатан
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
5
Сеспедес
Борис
7
Флюке
Патрик
17
Кутеса
Дерек
23
Роделен
Ронни
Цюрих
3-4-1-2
Серветт
4-1-4-1

История личных встреч

Цюрих
Серветт

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

25 матчей

36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.42

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 4 0.25
Окита Жонатан 3 0.19
Джемаили Блерим 2 (2) 0.13
Маркезано Антонио 1 0.06
Катич Никола 1 0.06
Ронер Фабиан 1 0.06
Крюезиу Мирлинд 1 0.06
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Боранияшевич Никола 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стеванович Мирослав 3 0.19
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.19
Конья Тимоте 2 0.13
Кутеса Дерек 2 0.13
Флюке Патрик 2 (1) 0.13
Роделен Ронни 1 0.06
Валь Тео 1 0.06
Бауэр Мориц 1 0.06
Дулин Давид 1 0.06
Кривелли Энцо 1 0.06
Руй Стив 1 0.06
Антунес Алексис 1 0.06
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантини Иван 4 1
Боранияшевич Никола 5 0
Сельнес Оле 4 0
Алити Фидан 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Джемаили Блерим 3 0
Катич Никола 3 0
Камбери Линдрит 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Конде Шейк 3 0
Афдияй Донис 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Бреше Янник 1 0
Костадинович Живко 1 0
Тосин Айегун 1 0
Герреро Адрия 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 4 0
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 1 1
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Монтейро Диого 1 0

Результаты матчей

Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Серветт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
3
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

3
12
Цюрих
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Серветт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
5
36%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
2
40%
3
25%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
8
40%
76-90

Пропущено

27
17
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
3
11%
4
24%
31-45
6
22%
5
29%
29%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
7
26%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лугано - Цюрих 2:0 Арсенал - Цюрих 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1
Серветт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волен - Серветт 2:5 Серветт - Янг Бойз 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Серветт

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 16 10 5 1 33 - 9 35
2. Серветт 16 6 7 3 19 - 18 25
3. Санкт-Галлен 16 7 3 6 33 - 24 24
4. Лугано 1:0 16 7 2 7 24 - 25 23
5. Базель 16 5 6 5 21 - 17 21
6. Люцерн 0:1 16 5 5 6 24 - 22 20
7. Грасcхоппер 16 5 5 6 28 - 30 20
8. Сьон 16 5 5 6 22 - 28 20
9. Винтертур 0:1 16 4 4 8 12 - 29 16
10. Цюрих 16 2 6 8 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 8 6 2 0 18 - 4 20
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Грасcхоппер 8 4 2 2 17 - 14 14
5. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
6. Лугано 1:0 8 4 0 4 11 - 12 12
7. Винтертур 0:1 8 3 2 3 7 - 17 11
8. Люцерн 0:1 8 2 3 3 11 - 12 9
9. Сьон 8 2 2 4 9 - 17 8
10. Цюрих 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 0:1 8 3 2 3 13 - 10 11
4. Лугано 1:0 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 8 2 3 3 8 - 12 9
6. Базель 8 2 2 4 9 - 10 8
7. Санкт-Галлен 8 2 1 5 18 - 17 7
8. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
9. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
10. Винтертур 0:1 8 1 2 5 5 - 12 5
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 6 (2)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Стеванович Мирослав получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Тосин Айегун бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 4:1 Серветт онлайн

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