  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Херенвен
0:1
Первый тайм: 31'
Камбюр
0'
0:1
10' Гол
Якобс Ями

Ход матча

10'
0:1
Якобс Ями
(Бангура Алекс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Камбюр
1.72
3.86
4.90
Все Коэффициенты
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
22
Хаяль
Рами
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Виржиния
Жоау
3
Макинтош
Келвин
4
Бергсма
Леон
15
Тол
Марко
24
Ван
Вермескеркен
Саи
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Tom
Boere
Херенвен
4-3-3
Камбюр
5-3-2

История личных встреч

Херенвен
Камбюр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:3
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.43
Ван Эвейк Милан 3 0.21
Сарр Амин 2 0.14
Кёлерт Матс 1 0.07
Хайе Том 1 0.07
Бохневич Павел 1 0.07
Тахири Анас 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 2 0.14
Худемакерс Меес 2 0.14
Брей Майкл 1 0.07
Паулиссен Митчелл 1 0.07
Ван Вермескеркен Саи 1 0.07
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.07
Яспер тер Хейде 1 0.07
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Бангура Алекс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 5 0
Тахири Анас 3 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Брей Майкл 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Камбюр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Камбюр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

9
3
Херенвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Камбюр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

10
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
6
67%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0
Камбюр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3
Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3

Результаты матчей

Херенвен
Камбюр

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
10 раз 77%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
6
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
3
10
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
2. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 0:1 14 5 5 4 14 - 13 20
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Фортуна Ситтард 0:0 14 3 4 7 15 - 23 13
13. Гронинген 0:0 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
16. Камбюр 1:0 14 3 2 9 9 - 20 11
17. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
11. Гронинген 0:0 7 2 2 3 10 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
14. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
15. Фортуна Ситтард 0:0 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 1:0 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Камбюр 1:0 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Фортуна Ситтард 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
15. Гронинген 0:0 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Валвейк Гаари Жюрьен 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Макинтош Келвин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 23'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Бангура Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 22'
      Ван Вермескеркен Саи из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 21'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Бохневич Павел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 20'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 20'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Херенвен: 63%, Камбюр: 37%.
    • 19'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Макинтош Келвин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 18'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 17'
      Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 16'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Херенвен: 61%, Камбюр: 39%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 14'
      Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Макинтош Келвин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ван дер Ватер Силвестр сделал ключевой пас для гола!
    • 11'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Камбюр будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      11'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 10'
      Бангура Алекс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Якобс Ями забивает с правой ноги!
    • 10'
      Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 10'
      Контроль мяча: Херенвен: 62%, Камбюр: 38%.
    • 10'
      Тахири Анас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 8'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 8'
      Хайе Том из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      8'
      Ольссон Симон наказан за толчок Тол Марко
    • 7'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Хайе Том из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Том Боер из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Бохневич Павел выиграл воздушное противоборство у Том Боер.
    • 6'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Херенвен: 63%, Камбюр: 37%.
    • 5'
      Ван Вермескеркен Саи из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Худемакерс Меес из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Бохневич Павел выиграл воздушное противоборство у Ван дер Ватер Силвестр.
    • 2'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Ван Вермескеркен Саи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 1'
      Ван Хойдонк Сидней выиграл воздушное противоборство у Тол Марко.
    • 1'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Камбюр начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Камбюр
    1.72
    3.86
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Херенвен 0:1 Камбюр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Херенвен
    Камбюр
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     