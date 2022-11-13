Тур: 14. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
33
Хайе
Том
22
Хаяль
Рами
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
33 Floris Smand
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
Камбюр
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|6
|0.43
|Ван Эвейк Милан
|3
|0.21
|Сарр Амин
|2
|0.14
|Кёлерт Матс
|1
|0.07
|Хайе Том
|1
|0.07
|Бохневич Павел
|1
|0.07
|Тахири Анас
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|2
|0.14
|Худемакерс Меес
|2
|0.14
|Брей Майкл
|1
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.07
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.07
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.07
|Яспер тер Хейде
|1
|0.07
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Бангура Алекс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|5
|0
|Тахири Анас
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Колассен Антуан
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шмидт Доке
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Камбюр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Камбюр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
9
3
Херенвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Камбюр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
10
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
6
67%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0
Камбюр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3
Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3
Результаты матчей
Херенвен
Камбюр
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
10 раз 77%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
15
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
310
49
211
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|2.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|0:1
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Валвейк
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|Гронинген
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|14.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|16.
|Камбюр
|1:0
|14
|3
|2
|9
|9 - 20
|11
|17.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|5.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Гронинген
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|15.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|Камбюр
|1:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|0:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Камбюр
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Валвейк
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|15.
|Гронинген
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|5