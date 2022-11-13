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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 23800 Главный судья: Линдхут Аллард
Херенвен
2:1
Конец матча
Камбюр
0'
0:1
10' Гол
Якобс Ями
34' Желтая карточка
Ван Бик Свен
34' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
1:1
36' Гол
Сарр Амин
38' Желтая карточка
Бергсма Леон
2:1
81' Гол
Тахири Анас
82' Желтая карточка
Тахири Анас
90' Желтая карточка
Бангура Алекс
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Якобс Ями
(Бангура Алекс)
34'
Ван Бик Свен
 
34'
Ван Хойдонк Сидней
 
36'
Сарр Амин
(Тахири Анас)
1:1
38'
 
Бергсма Леон
68'
 
Remco Balk
Ван дер Ватер Силвестр
79'
Кайб Рами
Хаяль Рами
 
81'
Тахири Анас
2:1
82'
Тахири Анас
 
83'
 
Робертс Улдрикис
Макинтош Келвин
83'
 
Брей Майкл
Якобс Ями
88'
 
Самбисса Давид
Бергсма Леон
90'
 
Бангура Алекс
90'
Ван Акен Йост
Кёлерт Матс
 
90'
Колассен Антуан
Ольссон Симон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
22
Хаяль
Рами
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Виржиния
Жоау
3
Макинтош
Келвин
4
Бергсма
Леон
15
Тол
Марко
24
Ван
Вермескеркен
Саи
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Tom
Boere
Херенвен
4-3-3
Камбюр
5-3-2

История личных встреч

Херенвен
Камбюр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:3
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.43
Сарр Амин 3 0.21
Ван Эвейк Милан 3 0.21
Тахири Анас 1 0.07
Кёлерт Матс 1 0.07
Хайе Том 1 0.07
Бохневич Павел 1 0.07
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 2 0.14
Худемакерс Меес 2 0.14
Брей Майкл 1 0.07
Паулиссен Митчелл 1 0.07
Ван Вермескеркен Саи 1 0.07
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.07
Яспер тер Хейде 1 0.07
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Бангура Алекс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 5 0
Тахири Анас 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Бангура Алекс 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Remco Balk 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Бергсма Леон 1 0
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Брей Майкл 1 0

Результаты матчей

Херенвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Камбюр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
3
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Камбюр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

9
3
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Камбюр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
6
60%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
23%
3
14%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0
Камбюр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3
Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3

Результаты матчей

Херенвен
Камбюр

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
10 раз 71%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
4
10
5
9
1.5
2
12
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
2. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 14 6 5 3 16 - 13 23
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Фортуна Ситтард 14 4 3 7 18 - 25 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
13. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
14. Гронинген 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 14 2 2 10 9 - 22 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Херенвен 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
12. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
13. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Гронинген 7 2 1 4 12 - 15 7
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Фортуна Ситтард 7 2 2 3 9 - 13 8
11. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
14. Камбюр 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Валвейк Гаари Жюрьен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Херенвен совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Херенвен: 59%, Камбюр: 41%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23800 болельщиков
  • 95'
    Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Самбисса Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Паулиссен Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 94'
    Тактическая замена. Ольссон Симон уходит с поля и его заменяет Antoine Colassin
  • 93'
    Самбисса Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Брей Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
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