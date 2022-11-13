Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Камбюр

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сарр Амин из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Бергсма Леон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Команда Херенвен сравняла счет! Игра продолжается!

35' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

32' Макинтош Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Херенвен

22' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Удар от ворот произведет Камбюр

17' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Ольссон Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Камбюр

14' Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Камбюр будет все-таки засчитан.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Г О О О О Л - Якобс Ями забивает с правой ноги!

10' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч приостановлен из-за петард на поле

9' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хайе Том из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр начинает с центра поля