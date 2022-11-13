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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 34'
Вольфсбергер
0'
25' Желтая карточка
Омич Эрвин

Ход матча

25'
 
Омич Эрвин
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
4.05
4.15
3.65
Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
77
Джукич
Александар
11
Польстер
Мануэль
36
Фитц
Доминик
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
24
Raphael
Schifferl
27
Новак
Михаэль
6
Верачниг
Николас
12
Matteo
Anzolin
30
Тафернер
Маттойс
17
Омич
Эрвин
20
Augustine
Boakye
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
Аустрия Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Вольфсбергер

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

41 матч

48.8%
19.5%
31.7%
20 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

22%
53.7%
24.3%
9 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

48.8%
26.8%
24.4%
20 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
БЧГ
1:1
БЧГ
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
БЧГ
2:0
БЧГ
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Среднее время на гол

68
77

Всего голов

61
55

Голов в среднем за матч

1.49
1.34

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фитц Доминик 6 (2) 0.38
Грубер Андреас 4 0.25
Табакович Харис 2 0.13
Ранфтль Райнхольд 2 0.13
Джукич Александар 2 0.13
Келес Джан 2 0.13
Браунёдер Маттиас 1 0.06
Мартинс Марвин 1 0.06
Фишер Манфред 1 0.06
Польстер Мануэль 1 0.06
Хускович Муарем 1 0.06
Джуричин Марко 1 0.06
Тейгль Георг 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 7 (1) 0.44
Рёчер Торстен 4 0.25
Мэлоун Морис 4 0.25
Яшич Адис 2 0.13
Кершбаумер Константин 2 0.13
Augustine Boakye 2 0.13
Новак Михаэль 1 0.06
Балло Тьерно 1 0.06
Вергос Николаос 1 (1) 0.06
Ляйтгеб Марио 1 0.06
Визингер Дарио 1 0.06
Raphael Schifferl 1 0.06
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 4 0
Фитц Доминик 4 0
Тейгль Георг 3 0
Фишер Манфред 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Доведан Никола 1 0
Мюль Лукас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Омич Эрвин 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Верачниг Николас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вольфсбергер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
6
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
19

Волевые поражения

11
4
Аустрия Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Вольфсбергер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
22

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
9%
4
27%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
3
21%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Забито

25
27
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
8%
6
22%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
7
28%
3
11%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
4
16%
9
33%
76-90

Пропущено

24
35
8 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
13%
6
17%
1-15
2
8%
9
26%
16-30
3
13%
8
23%
31-45
5
21%
6
17%
46-60
5
21%
4
11%
61-75
6
25%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1
ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3
Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2

Результаты матчей

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:3
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
1
7 раз 47%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
5
2
2
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 16 11 4 1 32 - 9 37
2. Штурм 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 15 7 5 3 29 - 20 26
4. Аустрия Вена 0:0 16 6 6 4 25 - 24 24
5. Рапид Вена 16 7 3 6 25 - 18 24
6. Сваровски Тироль 16 7 3 6 27 - 26 24
7. Аустрия Клагенфурт 0:0 16 6 4 6 26 - 28 22
8. Аустрия Лустенау 16 4 6 6 23 - 28 18
9. Альтах 16 4 3 9 20 - 34 15
10. Вольфсбергер 0:0 16 4 3 9 28 - 34 15
11. Рид 16 3 4 9 12 - 24 13
12. Хартберг 16 3 2 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 14 - 15 12
5. Аустрия Вена 0:0 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Сваровски Тироль 8 3 3 2 10 - 13 12
7. Рапид Вена 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 2 4 9 - 13 8
9. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
10. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хартберг 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Вольфсбергер 0:0 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 6 1 1 20 - 6 19
2. Рапид Вена 8 4 2 2 14 - 8 14
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 4 2 2 17 - 15 14
4. Штурм 7 3 4 0 10 - 4 13
5. Аустрия Вена 0:0 8 3 3 2 14 - 13 12
6. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
7. ЛАСК 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Вольфсбергер 0:0 8 3 2 3 15 - 14 11
9. Альтах 8 2 1 5 9 - 19 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 9 1 2 6 4 - 13 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Ervin Omic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
4.05
4.15
3.65
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