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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marc Nagtegaal
Гронинген
0:0
Первый тайм: 33'
Фортуна Ситтард
0'
17' Желтая карточка
Кордоба Иньиго

Ход матча

17'
 
Кордоба Иньиго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Фортуна Ситтард
2.20
3.65
3.75
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
6
Дуарте
Ларос
40
Luciano
Valente
10
Ирандуст
Далехо
23
Крюгер
Флориан
34
Оратмангун
Рагнар
9
Пепи
Рикардо
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
61
Вита
Реми
8
Бассетт
Коул
19
Ферати
Арианит
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
Гронинген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Фортуна Ситтард

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 5 (1) 0.36
Нгонж Сириль 3 0.21
Дуарте Ларос 1 0.07
Ларсен Йорген 1 0.07
Крюгер Флориан 1 0.07
Пелюпесси Йоей 1 0.07
Балкер Радинио 1 0.07
Суслов Томаш 1 0.07
Данкерлёй Дамил 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.29
Озьякуп Огузхан 2 0.14
Вита Реми 2 0.14
Tijjani Noslin 2 0.14
Кордоба Иньиго 1 0.07
Ферати Арианит 1 0.07
Гладон Пол 1 0.07
Эмбало Умару 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 0
Балкер Радинио 1 1
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Luciano Valente 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Йилмаз Бурак 5 0
Эрдоган Доган 3 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эмбало Умару 1 0
Гут Родриго 1 0

Результаты матчей

Гронинген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
Гронинген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

2
3
Гронинген
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Фортуна Ситтард
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
56%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
21%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
6
40%
76-90

Пропущено

27
23
9 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
3
11%
7
30%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
9
33%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3
Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0

Результаты матчей

Гронинген
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
2. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 0:1 14 5 5 4 14 - 13 20
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Фортуна Ситтард 0:0 14 3 4 7 15 - 23 13
13. Гронинген 0:0 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
16. Камбюр 1:0 14 3 2 9 9 - 20 11
17. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
11. Гронинген 0:0 7 2 2 3 10 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
14. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
15. Фортуна Ситтард 0:0 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 1:0 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Камбюр 1:0 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Фортуна Ситтард 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
15. Гронинген 0:0 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Валвейк Гаари Жюрьен 5
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  • Первый тайм
  • 34'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Эрдоган Доган ослабляет давление, выбив мяч.
  • 34'
    Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 33'
    Матч возобновлен
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    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    2.20
    3.65
    3.75
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