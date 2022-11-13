  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marc Nagtegaal
Гронинген
2:3
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
17' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
1:0
45' Гол
Пепи Рикардо
49' Желтая карточка
Балкер Радинио
72' Желтая карточка
Эмбало Умару
1:1
78' Гол
Гладон Пол
1:2
84' Гол
Гладон Пол
89' Желтая карточка
Те Вирик Мик
2:2
90' Гол
Крюгер Флориан
2:3
90' Гол
Tijjani Noslin
90' Желтая карточка
Tijjani Noslin
90'+9

Ход матча

17'
 
Кордоба Иньиго
45'
Пепи Рикардо
(Оратмангун Рагнар)
1:0
48'
 
Tijjani Noslin
Вита Реми
49'
Балкер Радинио
 
58'
 
Гладон Пол
Бассетт Коул
58'
 
Эмбало Умару
Кордоба Иньиго
62'
Суслов Томаш
Ирандуст Далехо
 
62'
Нгонж Сириль
Оратмангун Рагнар
 
68'
Пелюпесси Йоей
Luciano Valente
 
72'
 
Эмбало Умару
78'
1:1
Гладон Пол
(Пинту Иву)
84'
1:2
Гладон Пол
(Эмбало Умару)
88'
Данкерлёй Дамил
Касанвирджо Нерайшо
 
89'
Те Вирик Мик
 
90'
Крюгер Флориан
(Нгонж Сириль)
2:2
90'
 
Дуарте Дерой
Ферати Арианит
90'
2:3
Tijjani Noslin
(Кокс Джордж)
90'
 
Tijjani Noslin

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 6
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
6
Дуарте
Ларос
40
Luciano
Valente
10
Ирандуст
Далехо
23
Крюгер
Флориан
34
Оратмангун
Рагнар
9
Пепи
Рикардо
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
7
Кордоба
Иньиго
19
Ферати
Арианит
21
Эрдоган
Доган
61
Вита
Реми
8
Бассетт
Коул
17
Йилмаз
Бурак
Гронинген
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-4-1-1

История личных встреч

Гронинген
Фортуна Ситтард

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 6 (1) 0.43
Нгонж Сириль 3 0.21
Крюгер Флориан 2 0.14
Дуарте Ларос 1 0.07
Ларсен Йорген 1 0.07
Пелюпесси Йоей 1 0.07
Балкер Радинио 1 0.07
Суслов Томаш 1 0.07
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.29
Гладон Пол 3 0.21
Tijjani Noslin 3 0.21
Озьякуп Огузхан 2 0.14
Вита Реми 2 0.14
Кордоба Иньиго 1 0.07
Ферати Арианит 1 0.07
Эмбало Умару 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Кокс Джордж 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 4 0
Балкер Радинио 2 1
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Luciano Valente 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Йилмаз Бурак 5 0
Эрдоган Доган 3 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Эмбало Умару 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Гут Родриго 1 0
Tijjani Noslin 1 0

Результаты матчей

Гронинген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
4
Гронинген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фортуна Ситтард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

2
3
Гронинген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Фортуна Ситтард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
55%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
5
56%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
3
23%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
19%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
44%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
9
50%
76-90

Пропущено

30
25
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
3
10%
7
28%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
12
40%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3
Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0

Результаты матчей

Гронинген
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 14 10 0 4 42 - 20 30
2. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. АЗ Алкмаар 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 14 6 5 3 16 - 13 23
9. НЕК Неймеген 14 3 8 3 19 - 16 17
10. Валвейк 14 4 5 5 25 - 28 17
11. Фортуна Ситтард 14 4 3 7 18 - 25 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
13. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
14. Гронинген 14 3 3 8 17 - 29 12
15. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 14 2 2 10 9 - 22 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Херенвен 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 13 - 9 8
12. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
13. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Гронинген 7 2 1 4 12 - 15 7
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
10. Фортуна Ситтард 7 2 2 3 9 - 13 8
11. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Валвейк 7 1 3 3 7 - 15 6
14. Камбюр 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Валвейк Гаари Жюрьен 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гронинген 2:3 Фортуна Ситтард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     