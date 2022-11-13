Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Йилмаз Бурак пробил со штрафного прямо в стенку

89' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Гронинген

88' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Гладон Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Гладон Пол забивает с левой ноги!

84' Эмбало Умару создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

84' Дуарте Ларос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Гронинген

78' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Эмбало Умару получил желтую карточку от судьи

71' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Ферати Арианит получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Ферати Арианит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Пелюпесси Йоей . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ох, нехорошо это выглядит. Luciano Valente получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Luciano Valente на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Пинту Иву выиграл воздушное противоборство у Томаш Суслов.

62' Тактическая замена. Ирандуст Далехо уходит с поля и его заменяет Томаш Суслов

61' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

60' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

58' Ферати Арианит навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Балкер Радинио получил желтую карточку от судьи

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Вита Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Вита Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошую попытку сделал Бассетт Коул . Удар в створ, но вратарь начеку