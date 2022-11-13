Тур: 14. Стадион: Евроборг. Главный судья: Marc Nagtegaal
2:3
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаКордоба Иньиго
1:0
45' ГолПепи Рикардо
49' Желтая карточкаБалкер Радинио
72' Желтая карточкаЭмбало Умару
1:1
78' ГолГладон Пол
1:2
84' ГолГладон Пол
89' Желтая карточкаТе Вирик Мик
2:2
90' ГолКрюгер Флориан
2:3
90' ГолTijjani Noslin
90' Желтая карточкаTijjani Noslin
90'+9
Ход матча
17'
45'
49'
72'
78'
1:1
84'
1:2
89'
90'
2:2
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 6
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Вита РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
27 Namory Cisse
-
23 Nuri Aksit
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Фортуна Ситтард
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.43
|Нгонж Сириль
|3
|0.21
|Крюгер Флориан
|2
|0.14
|Дуарте Ларос
|1
|0.07
|Ларсен Йорген
|1
|0.07
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.07
|Балкер Радинио
|1
|0.07
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.29
|Гладон Пол
|3
|0.21
|Tijjani Noslin
|3
|0.21
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.14
|Вита Реми
|2
|0.14
|Кордоба Иньиго
|1
|0.07
|Ферати Арианит
|1
|0.07
|Эмбало Умару
|1
|0.07
|Гут Родриго
|1
|0.07
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Luciano Valente
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|Эрдоган Доган
|3
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Эмбало Умару
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Tijjani Noslin
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
4
Гронинген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фортуна Ситтард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
2
3
Гронинген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Фортуна Ситтард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
55%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
5
56%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
3
23%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
5
42%
76-90
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
19%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
44%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
9
50%
76-90
Пропущено
30
25
9 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
3
10%
7
28%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
12
40%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3
Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0
Результаты матчей
Гронинген
Фортуна Ситтард
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
59
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|2.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Валвейк
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|13.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|14.
|Гронинген
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|16.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Камбюр
|14
|2
|2
|10
|9 - 22
|8
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|5.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|11.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Валвейк
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|Камбюр
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|5