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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:0
Первый тайм: 34'
Ред Булл Зальцбург
0'
24' Желтая карточка
Бернардо Фернандес

Ход матча

24'
 
Бернардо Фернандес
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Ред Булл Зальцбург
7.20
5.35
1.42
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
31
Thorsten
Mahrer
8
Kosmas
Gezos
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
6
Maximiliano
Moreira
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
21
Сучич
Лука
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
77
Окафор
Ноа
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:0
БЧГ
1:1
БЧГ
0:6
Б
2:1
Б
3:1
К
7:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.36

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

3.25
3.5

Среднее время на гол

27
25

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.08
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
53

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 12 0.75
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.19
Арвайлер Йонас 3 0.19
Andy Irving 2 (2) 0.13
Ридер Флориан 2 0.13
Kosmas Gezos 2 0.13
Christopher Cvetko 1 0.06
Бонна Соломон 1 0.06
Sinan Karweina 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 7 0.44
Адаму Чуквубике 7 0.44
Фернандо Педро 4 (1) 0.25
Сеско Бенджамин 4 0.25
Кьергаард Мауриц 2 0.13
Капальдо Николас 2 0.13
Вебер Максимилиан 1 0.06
Соле Умар 1 0.06
Павлович Страхиня 1 0.06
Камери Дийон 1 0.06
Койта Секу 1 0.06
Диарра Юба 1 0.06
Сучич Лука 0 0
Ульмер Андреас 0 0
Дедич Амар 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Wimmer 4 0
Ридер Флориан 4 0
Пинк Маркус 3 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Thorsten Mahrer 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Andy Irving 2 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 3 1
Сучич Лука 4 0
Соле Умар 3 0
Дедич Амар 3 0
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Шимич Роко 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Окафор Ноа 1 0
Диарра Юба 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
1
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ред Булл Зальцбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

16
12
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

22
13

Голы по времени матча

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
22%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
3
33%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
6
35%
2
17%
76-90

Пропущено

15
3
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
4
27%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
67%
76-90

Забито

26
32
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
4
15%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
4
15%
8
25%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
8
31%
6
19%
76-90

Пропущено

28
9
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
2
22%
16-30
3
11%
1
11%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
1
3
5
2.5
4
3
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
10
5
4
11
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 16 11 4 1 32 - 9 37
2. Штурм 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 15 7 5 3 29 - 20 26
4. Аустрия Вена 0:0 16 6 6 4 25 - 24 24
5. Рапид Вена 16 7 3 6 25 - 18 24
6. Сваровски Тироль 16 7 3 6 27 - 26 24
7. Аустрия Клагенфурт 0:0 16 6 4 6 26 - 28 22
8. Аустрия Лустенау 16 4 6 6 23 - 28 18
9. Альтах 16 4 3 9 20 - 34 15
10. Вольфсбергер 0:0 16 4 3 9 28 - 34 15
11. Рид 16 3 4 9 12 - 24 13
12. Хартберг 16 3 2 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 14 - 15 12
5. Аустрия Вена 0:0 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Сваровски Тироль 8 3 3 2 10 - 13 12
7. Рапид Вена 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 2 4 9 - 13 8
9. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
10. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хартберг 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Вольфсбергер 0:0 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 6 1 1 20 - 6 19
2. Рапид Вена 8 4 2 2 14 - 8 14
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 4 2 2 17 - 15 14
4. Штурм 7 3 4 0 10 - 4 13
5. Аустрия Вена 0:0 8 3 3 2 14 - 13 12
6. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
7. ЛАСК 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Вольфсбергер 0:0 8 3 2 3 15 - 14 11
9. Альтах 8 2 1 5 9 - 19 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 9 1 2 6 4 - 13 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
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Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Ред Булл Зальцбург
7.20
5.35
1.42
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Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

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Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург
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