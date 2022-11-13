Тур: 16. Стадион: Вёртерзе-Штадион.
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
21
Сучич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.36
Среднее время на гол
57
66
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
3.25
3.5
Среднее время на гол
27
25
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
2.08
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
53
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|12
|0.75
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.19
|Арвайлер Йонас
|3
|0.19
|Andy Irving
|2 (2)
|0.13
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|Kosmas Gezos
|2
|0.13
|Christopher Cvetko
|1
|0.06
|Бонна Соломон
|1
|0.06
|Sinan Karweina
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|7
|0.44
|Адаму Чуквубике
|7
|0.44
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.25
|Сеско Бенджамин
|4
|0.25
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.13
|Капальдо Николас
|2
|0.13
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Соле Умар
|1
|0.06
|Павлович Страхиня
|1
|0.06
|Камери Дийон
|1
|0.06
|Койта Секу
|1
|0.06
|Диарра Юба
|1
|0.06
|Сучич Лука
|0
|0
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Wimmer
|4
|0
|Ридер Флориан
|4
|0
|Пинк Маркус
|3
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Andy Irving
|2
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сучич Лука
|4
|0
|Соле Умар
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
1
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ред Булл Зальцбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
16
12
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
22
13
Голы по времени матча
Забито
9
20
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
22%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
3
33%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
12%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
6
35%
2
17%
76-90
Пропущено
15
3
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
4
27%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
2
67%
76-90
Забито
26
32
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
4
15%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
4
15%
8
25%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
8
31%
6
19%
76-90
Пропущено
28
9
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
2
22%
16-30
3
11%
1
11%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2
Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
61
35
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
87
105
411
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|16
|11
|4
|1
|32 - 9
|37
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|16
|6
|6
|4
|25 - 24
|24
|5.
|Рапид Вена
|16
|7
|3
|6
|25 - 18
|24
|6.
|Сваровски Тироль
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|16
|6
|4
|6
|26 - 28
|22
|8.
|Аустрия Лустенау
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|9.
|Альтах
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|10.
|Вольфсбергер
|0:0
|16
|4
|3
|9
|28 - 34
|15
|11.
|Рид
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|12.
|Хартберг
|16
|3
|2
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|7.
|Рапид Вена
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|9.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|10.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Вольфсбергер
|0:0
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|6
|1
|1
|20 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|4.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|7.
|ЛАСК
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Вольфсбергер
|0:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 14
|11
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4