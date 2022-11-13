Левым флангом в атаку подключился Идову, который выполнял диагональный навес в штрафную площадку, но слишком сильным он получился - мяч ушёл за пределы поля.

Немного упал темп матча в последние минуты. Хотелось бы надеяться, что у команд ещё найдутся силы прибавить до свистка на перерыв.

ОПАСНО! С дальней дистанции Кравцов мощно выстрелил точно левый нижний угол, но Лантратов подтвердил свою высокую квалификацию, потащив мяч на угловой.

Подача углового с левого фланга следовала на ближнюю штангу в направлении Мелкадзе, но на опережении там чётко удалось сработать защитнику, который вынес мяч в поле.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Георгий Мелкадзе!!! Жоаозиньо отдал вертикальный пас в центр штрафной площади на Мелкадзе, который красиво обыграл Волкова, после чего пробил в правый нижний угол метров с десяти.

Химчанам надо перестраиваться на более атакующую игру, иначе на зимний перерыв они уйдут в зоне вылета.

ОПАСНО! После навеса с правого фланга на дальний край вратарской площади Жоаозиньо головой пробил по воротам, но попал в перекладину.

ГО-О-О-О-ОЛ забивают "Химки", но взятие ворот отменено! После диагональной подачи с правого фланга Юсупов головой пробил в перекладину, а сыгравшись на добивании Мелкадзе забил мяч из положения "вне игры".

Достаточно бодрый первый тайм демонстрируют обе команды. Очень агрессивно обе стороны действуют в атаке, желая поскорее открыть счёт в этой встрече.

Букмекеры видят "Сочи" фаворитом этой встречи, оценивая чистую победу гостей выше, чем в 50%. Победа же "Химок" оценивается менее, чем в 20%.

В середине поля Руденко грубо срезал в подкате Миладиновича. Арбитр дал сочинцам завершить атаку, после чего выписал предупреждение нарушителю.

Миладиновичу потребовалась медицинская помощь. После подката соперника он очень неудачно приземлился на газон на копчик. Страдает парень - его дальнейшее участие в матче под вопросом.

Не смог Иван даже с посторонней помощью доковылять за пределы поля. Нужны носилки. Мы может только пожелать парню скорейшего выздоровления.

Спешно готовится замена у "Сочи". Пока что вдесятером поиграют немного гости. Терехов начал действовать в центре обороны.

19' Бурмистров в ответной атаке принял мяч в полукружии штрафной площади, после чего с левой ноги пробивал под правую штангу, но Лантратов в броске спас свою команду.

18' Продолжают хозяева бить по воротам соперника при первой возможности. Руденко мощно выстрелил с дальней дистанции, но мяч полетел метра на три правее створа ворот.

17' В ответной атаке Макарчук прострелил в центр, но там на мяч никто не успел. Мяч на противоположном краю сумел уже догнать Бурмистров.

16' Боженов с дальней дистанции решил пробить с ходу с левой ноги. Получилось достаточно неплохо, но Заболотный всё видел и поймал мяч намертво.

15' Завелись немногочисленные болельщики на трибунах после периода активности "Химок". Хотели бы они поскорее увидеть первый гол в матче.

14' Казанцев с дальней дистанции пробил по воротам соперника, но эта попытка была совершена скорее с целью не обрезаться. На трибуны мяч полетел.

13' Мелкадзе получил повреждение в единоборстве с Чежией. Потребовалась медицинская помощь нападающему южан.

12' ОПАСНО! После прострела с правого фланга Зуев принял мяч в штрафной площади сочинцев, убрал на замахе защитника, после чего пробивал в дальний нижний угол, но немного не попал.

11' А вот через длинный заброс сейчас убежали в контратаку хозяева, в ходе которой Руденко мог убежать 1 на 1 с Заболотным, но скорости не хватило, поэтому пришлось уходить во фланг, после чего пасовать мяч назад.