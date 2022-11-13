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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Химки
0:0
Первый тайм: 33'
Сочи
0'
24' Желтая карточка
Руденко Александр

Ход матча

24'
Руденко Александр
 
28'
 
Кравцов Кирилл
Миладинович Иван
Прогнозы 138
Химки 16.7% (23)
X 25.4% (35)
Сочи 58% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Сочи
4.80
4.30
4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
23
Волков
Захар
3
Чежия
Ираклий
4
Идову
Брайн
Оладапо
63
Казанцев
Данил
99
Гулиев
Аяз
97
Магомедов
Бутта
9
Руденко
Александр
Александрович
10
Долгов
Александр
17
Зуев
Александр
12
Заболотный
Николай
34
Маргасов
Тимофей
3
Дркушич
Ваня
45
Миладинович
Иван
27
Заика
Кирилл
17
Макарчук
Артём
6
Юсупов
Артур
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
22
Рамос
Дос
Сантос
Жоао
Натаилтон
9
Мелкадзе
Георгий
Химки
4-1-2-3
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Химки
Сочи

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КПП
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.6

Среднее время на гол

32
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.24
Руденко Александр Александрович 3 0.18
Кухарчук Илья 2 0.12
Мирзов Резиуан 2 0.12
Магомедов Бутта 2 0.12
Ломовицкий Александр 1 0.06
Садыгов Илья 1 (1) 0.06
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.59
Мелкадзе Георгий 4 0.24
Сарвели Владислав 3 0.18
Юсупов Артур 2 0.12
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.12
Цаллагов Ибрагим 1 0.06
Заика Кирилл 1 0.06
Сиссако Мусса 1 0.06
Шипунов Тимофей 1 0.06
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Дркушич Ваня 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Долгов Александр 1 0
Казанцев Данил 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 5 0
Терехов Сергей 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Дркушич Ваня 4 0
Мещанинов Артём 2 1
Сиссако Мусса 1 1
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Химки
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сочи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Химки
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
0

Волевые поражения

3
19
Химки
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сочи
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
0

Волевые поражения

6
23

Голы по времени матча

Забито

8
8
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

9
23
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
22%
5
22%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
14%
4
21%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Пропущено

26
7
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
19%
2
29%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
27%
1
14%
76-90

Забито

15
27
2 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
0
0%
9
33%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
5
33%
4
15%
61-75
6
40%
5
19%
76-90

Пропущено

35
30
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
7
20%
5
17%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
10
29%
6
20%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
9
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0
Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3
Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3

Результаты матчей

Химки
Сочи

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Химки
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 13 3 1 47 - 7 42
2. Спартак Москва Заявка 17 11 3 3 40 - 18 36
3. Ростов Заявка 17 10 5 2 32 - 23 35
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 17 8 2 7 27 - 27 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Оренбург Заявка 17 8 1 8 33 - 37 25
8. Краснодар Заявка 17 7 4 6 31 - 29 25
9. Сочи 0:0 Заявка 17 6 5 6 25 - 32 23
10. Урал Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
11. Крылья Советов Заявка 17 5 5 7 20 - 25 20
12. Пари НН Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
13. Факел Заявка 17 1 10 6 21 - 33 13
14. Локомотив Москва Заявка 17 3 4 10 20 - 34 13
15. Химки 0:0 Заявка 17 3 4 10 16 - 34 13
16. Торпедо Москва Заявка 17 1 3 13 7 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 7 1 1 26 - 11 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
3. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи 0:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Урал Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Химки 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
14. Пари НН Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Локомотив Москва Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16. Торпедо Москва Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
3. Ростов Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
4. Ахмат Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Сочи 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 24 5
13. Факел Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
14. Химки 0:0 Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 14 (6)
Оренбург Сычевой Владимир 14 (1)
Зенит Малком Филипе 12 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Химчанам надо перестраиваться на более атакующую игру, иначе на зимний перерыв они уйдут в зоне вылета.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Георгий Мелкадзе!!!
    Жоаозиньо отдал вертикальный пас в центр штрафной площади на Мелкадзе, который красиво обыграл Волкова, после чего пробил в правый нижний угол метров с десяти.
  • 33'
    Подача углового с левого фланга следовала на ближнюю штангу в направлении Мелкадзе, но на опережении там чётко удалось сработать защитнику, который вынес мяч в поле.
  • Опасный момент
    32'
    ОПАСНО! С дальней дистанции Кравцов мощно выстрелил точно левый нижний угол, но Лантратов подтвердил свою высокую квалификацию, потащив мяч на угловой.
  • 31'
    Немного упал темп матча в последние минуты. Хотелось бы надеяться, что у команд ещё найдутся силы прибавить до свистка на перерыв.
  • 29'
    Левым флангом в атаку подключился Идову, который выполнял диагональный навес в штрафную площадку, но слишком сильным он получился - мяч ушёл за пределы поля.
  • Замена
    28'
    Вынужденная замена в составе "Сочи": вместо травмированного Ивана Миладиновича на поле вышел Кирилл Кравцов.
  • 27'
    Спешно готовится замена у "Сочи". Пока что вдесятером поиграют немного гости. Терехов начал действовать в центре обороны.
  • Травма, повреждение
    26'
    Не смог Иван даже с посторонней помощью доковылять за пределы поля. Нужны носилки. Мы может только пожелать парню скорейшего выздоровления.
  • Травма, повреждение
    25'
    Миладиновичу потребовалась медицинская помощь. После подката соперника он очень неудачно приземлился на газон на копчик. Страдает парень - его дальнейшее участие в матче под вопросом.
  • Желтая карточка
    24'
    В середине поля Руденко грубо срезал в подкате Миладиновича. Арбитр дал сочинцам завершить атаку, после чего выписал предупреждение нарушителю.
  • 23'
    Букмекеры видят "Сочи" фаворитом этой встречи, оценивая чистую победу гостей выше, чем в 50%. Победа же "Химок" оценивается менее, чем в 20%.
  • 22'
    Достаточно бодрый первый тайм демонстрируют обе команды. Очень агрессивно обе стороны действуют в атаке, желая поскорее открыть счёт в этой встрече.
  • Офсайд
    21'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивают "Химки", но взятие ворот отменено! После диагональной подачи с правого фланга Юсупов головой пробил в перекладину, а сыгравшись на добивании Мелкадзе забил мяч из положения "вне игры".
  • Штанга
    20'
    ОПАСНО! После навеса с правого фланга на дальний край вратарской площади Жоаозиньо головой пробил по воротам, но попал в перекладину.
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    • Опасный момент
      19'
      Бурмистров в ответной атаке принял мяч в полукружии штрафной площади, после чего с левой ноги пробивал под правую штангу, но Лантратов в броске спас свою команду.
    • 18'
      Продолжают хозяева бить по воротам соперника при первой возможности. Руденко мощно выстрелил с дальней дистанции, но мяч полетел метра на три правее створа ворот.
    • 17'
      В ответной атаке Макарчук прострелил в центр, но там на мяч никто не успел. Мяч на противоположном краю сумел уже догнать Бурмистров.
    • Опасный момент
      16'
      Боженов с дальней дистанции решил пробить с ходу с левой ноги. Получилось достаточно неплохо, но Заболотный всё видел и поймал мяч намертво.
    • 15'
      Завелись немногочисленные болельщики на трибунах после периода активности "Химок". Хотели бы они поскорее увидеть первый гол в матче.
    • 14'
      Казанцев с дальней дистанции пробил по воротам соперника, но эта попытка была совершена скорее с целью не обрезаться. На трибуны мяч полетел.
    • Травма, повреждение
      13'
      Мелкадзе получил повреждение в единоборстве с Чежией. Потребовалась медицинская помощь нападающему южан.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! После прострела с правого фланга Зуев принял мяч в штрафной площади сочинцев, убрал на замахе защитника, после чего пробивал в дальний нижний угол, но немного не попал.
    • Опасный момент
      11'
      А вот через длинный заброс сейчас убежали в контратаку хозяева, в ходе которой Руденко мог убежать 1 на 1 с Заболотным, но скорости не хватило, поэтому пришлось уходить во фланг, после чего пасовать мяч назад.
    • 10'
      Защитники "Химок" не паникуют, сдерживая атаки соперника, но при этом выйти через короткий пас за центр поля не получается.
    • 9'
      Старается команда Александра Точилина строить свои атаки разнообразно, не зацикливаясь на одном направлении и высоте.
    • 8'
      Активно работает "Сочи" в дебюте матча, завладев игровым и территориальным преимуществом. Команда Спартака Гогниева пока что ничем не может ответить.
    • 6'
      Бурмистров теперь на правом фланге атаки обыграл Чежию, после чего также простреливал, но сделал это уже после того как мяч пересёк лицевую линю поля.
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Мелкадзе с правого фланга прострелил вдоль ворот на дальний угол вратарской площади, откуда Макарчук пробивал в касание, но попал в сетку ворот с внешней стороны.
    • Офсайд
      4'
      Снова по левому краю у сочинцев пошла передача вперёд, на этот раз на Мелкадзе, но Георгий оказался в положении "вне игры".
    • 3'
      Маловато болельщиков на трибунах, да и ведут они себя достаточно тихо. Некому подстёгивать футболистов на активные действия на поле.
    • 2'
      Первую атаку левым краем попытались развить гости, но Жоаозиньо сумел оттеснить от мяча защитник, позволив мячу выйти за лицевую линию.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогнозы на матч Химки 0:0 Сочи

    Исход игры
    Химки
    16.5% (23)
    Ничья
    25.2% (35)
    Сочи
    58.3% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.76% (59)
    Меньше
    51.24% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    30.9% (43)
    1:1 Ничья
    21.6% (30)
    0:1 Сочи
    11.5% (16)
    2:1 Химки
    6.5% (9)
    0:2 Сочи
    5% (7)
    1:0 Химки
    5% (7)
    1:3 Сочи
    3.6% (5)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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