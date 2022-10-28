Тур: 17. Стадион: Арена Химки.
История личных встреч
Химки
Сочи
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.6
Среднее время на гол
32
150
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.78
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
62
115
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.25
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.19
|Кухарчук Илья
|2
|0.13
|Мирзов Резиуан
|2
|0.13
|Магомедов Бутта
|2
|0.13
|Ломовицкий Александр
|1
|0.06
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.06
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|10 (6)
|0.63
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.25
|Сарвели Владислав
|3
|0.19
|Юсупов Артур
|2
|0.13
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|2
|0.13
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.06
|Заика Кирилл
|1
|0.06
|Сиссако Мусса
|1
|0.06
|Шипунов Тимофей
|1
|0.06
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Дркушич Ваня
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Казанцев Данил
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|5
|0
|Терехов Сергей
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Дркушич Ваня
|4
|0
|Мещанинов Артём
|2
|1
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Химки
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сочи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Химки
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
0
Волевые поражения
3
19
Химки
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сочи
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
0
Волевые поражения
6
23
Голы по времени матча
Забито
8
8
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Пропущено
9
23
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
22%
5
22%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
14%
4
21%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
4
21%
76-90
Пропущено
26
7
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
19%
2
29%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
27%
1
14%
76-90
Забито
15
27
2 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
0
0%
9
33%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
5
33%
4
15%
61-75
6
40%
5
19%
76-90
Пропущено
35
30
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
7
20%
5
17%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
10
29%
6
20%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
9
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0
Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3
Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3
Результаты матчей
Химки
Сочи
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Химки
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
313
88
214
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Сочи
Исход игры
Химки
16.4% (9)
Ничья
27.3% (15)
Сочи
56.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
68.63% (35)
Нет
31.37% (16)
Популярный счёт
1:2 Сочи
30.9% (17)
1:1 Ничья
20% (11)
0:2 Сочи
10.9% (6)
0:1 Сочи
10.9% (6)
2:1 Химки
9.1% (5)
1:0 Химки
5.5% (3)
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