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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Химки
 
Позже
Сочи
Прогнозы 55
Химки 16.4% (9)
X 27.3% (15)
Сочи 56.4% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Сочи
4.20
4.10
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Сочи

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КПП
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.6

Среднее время на гол

32
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.78

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.25
Руденко Александр Александрович 3 0.19
Кухарчук Илья 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 0.13
Магомедов Бутта 2 0.13
Ломовицкий Александр 1 0.06
Садыгов Илья 1 (1) 0.06
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.63
Мелкадзе Георгий 4 0.25
Сарвели Владислав 3 0.19
Юсупов Артур 2 0.13
Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 2 0.13
Цаллагов Ибрагим 1 0.06
Заика Кирилл 1 0.06
Сиссако Мусса 1 0.06
Шипунов Тимофей 1 0.06
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Дркушич Ваня 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Долгов Александр 1 0
Казанцев Данил 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 5 0
Терехов Сергей 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Дркушич Ваня 4 0
Мещанинов Артём 2 1
Сиссако Мусса 1 1
Нобоа Кристиан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Заика Кирилл 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Химки
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сочи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Химки
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
0

Волевые поражения

3
19
Химки
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сочи
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
0

Волевые поражения

6
23

Голы по времени матча

Забито

8
8
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

9
23
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
22%
5
22%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
14%
4
21%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Пропущено

26
7
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
19%
2
29%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
27%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
27%
1
14%
76-90

Забито

15
27
2 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
0
0%
9
33%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
5
33%
4
15%
61-75
6
40%
5
19%
76-90

Пропущено

35
30
22 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
7
20%
5
17%
1-15
5
14%
3
10%
16-30
10
29%
6
20%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
9
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Химки - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0
Химки - Факел 0:0 Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1
Сочи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3
Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3

Результаты матчей

Химки
Сочи

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Химки
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Химки 16.4% (9)
    X 27.3% (15)
    Сочи 56.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Сочи
    4.20
    4.10
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Сочи

    Исход игры
    Химки
    16.4% (9)
    Ничья
    27.3% (15)
    Сочи
    56.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (35)
    Нет
    31.37% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    30.9% (17)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    0:2 Сочи
    10.9% (6)
    0:1 Сочи
    10.9% (6)
    2:1 Химки
    9.1% (5)
    1:0 Химки
    5.5% (3)
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